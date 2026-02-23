ETV Bharat / sports

IND vs SA: દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની હાર માટે કોણ જવાબદાર, કેપ્ટન સૂર્યાએ આપ્યો જવાબ

ભારતીય ટીમને તેની પહેલી સુપર 8 મેચમાં 76 રનથી મોટી હારનો સામનો કરવો પડ્યો.

Etv Bharat
Etv Bharat (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 23, 2026 at 6:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SURYAKUMAR YADAV: ભારતીય ટીમ, જે અત્યાર સુધી T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં અજેય રહી હતી, તેને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે મોટી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. 22 ફેબ્રુઆરી, રવિવારના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના સુપર 8 મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ તેમને 76 રનથી હરાવ્યું. 188 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ભારતીય ટીમ 18.5 ઓવરમાં 111 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.

ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે આ કારમી હાર માટે નબળી બેટિંગને જવાબદાર ઠેરવી. મેચ પછીની પ્રેઝન્ટેશનમાં, તેમણે કહ્યું, "જ્યારે તમે 188 રનનો પીછો કરી રહ્યા છો, ત્યારે તમે પાવરપ્લેમાં રમત જીતી શકતા નથી, પરંતુ તમે તેને ચોક્કસપણે ગુમાવી શકો છો. અમે તે સમય દરમિયાન ઘણી વિકેટ ગુમાવી દીધી અને 188 રનનો પીછો કરતી વખતે અમને જરૂરી નાની ભાગીદારી બનાવી શક્યા નહીં. પરંતુ તે રમતનો એક ભાગ છે. અમે આમાંથી શીખીશું અને મજબૂત રીતે પાછા આવીશું."

બેટિંગ કોચે શું કહ્યું?

ટીમના બેટિંગ કોચ સિતાંશુ કોટકે કહ્યું કે આજનો દિવસ ખરાબ રહ્યો, અમે સારી બેટિંગ કરી ન હતી, અને અમે દબાણ કે અનુભવના અભાવ પાછળ છુપાઈ શકતા નથી. કોટકે કહ્યું, "સાચું કહું તો, કોઈ દબાણ કે અનુભવનો અભાવ નથી. તેઓ ઘણી બધી IPL અને T20 મેચ રમે છે... જો આપણે તેને અનુભવનો અભાવ કહીએ, તો મને ખબર નથી કે અનુભવ શું છે."

તેમણે આગળ કહ્યું, "હું સમજું છું કે 220 કે 230નો સ્કોર મુશ્કેલ હોત, પરંતુ 180-190, બિલકુલ નહીં." કોટકે સ્વીકાર્યું કે જ્યારે શરૂઆતની વિકેટ પડી જાય છે, ત્યારે કોઈ ખેલાડીએ ઇનિંગ્સને રિકવર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો નથી, ન તો અભિગમમાં કોઈ ફેરફાર થયો છે.

બેટિંગ ક્રમ પર પુનર્વિચાર

તેમણે સંકેત આપ્યો કે ભારત તેના ઓપનિંગ કોમ્બિનેશન અથવા બેટિંગ ક્રમ પર પુનર્વિચાર કરી શકે છે. વિરોધી ટીમોએ ભારતના ડાબા હાથના ટોચના ક્રમ સામે પાવર પ્લેમાં વારંવાર સ્પિનનો ઉપયોગ કર્યો છે, જેનાથી તેઓ ઓપનરો પર પ્રારંભિક નિયંત્રણ મેળવી શક્યા છે. આ એક પેટર્ન છે જેના માટે હવે ખેલાડીઓમાં ફેરફાર અથવા અભિગમમાં ફેરફારની જરૂર છે.

કોઈ એકને બલિનો બકરો બનાવી શકાય નહીં

ભારતના સહાયક કોચે કહ્યું, "અમે સમજીએ છીએ કે આજે રાત્રે અમે ઘણી ભૂલો કરી છે, અને તેના માટે કોઈને બલિનો બકરો બનાવી શકાય નહીં. એ પણ સાચું છે કે અમે દરેક ઇનિંગ 0 વિકેટે 1 થી શરૂ કરી હતી, જેના કારણે ખેલાડીઓ પર દબાણ આવે છે." તેમણે કહ્યું, "અત્યાર સુધી ચાર વખત, ટીમોએ અમારી સામે પાર્ટ-ટાઇમ સ્પિન સાથે શરૂઆત કરી છે અને વિકેટો લીધી છે. તે સ્પષ્ટ છે કે અમારે આનો ઉકેલ લાવવાની જરૂર છે. તેથી, અમે આગામી થોડા દિવસોમાં ટોચ પર જમણા હાથના બોલરને લાવવાની ચર્ચા કરીશું."

આ પણ વાંચો:

  1. IPL ની વિચારસરણી ICC માં નહિ ચાલે, દક્ષિણ આફ્રિકા સામે અક્ષર પટેલનો ટીમમાં સમાવેશ ના કરતા ભડક્યો આર. અશ્વિન
  2. શું સંજુ સેમસન પાછો ફરશે? અભિષેક અને તિલકના ફ્લોપ શો પછી સહાયક કોચનું મોટું નિવેદન

TAGGED:

SURYAKUMAR YADAV
SURYAKUMAR YADAV ON BATTING LINE UP
IND VS SA SUPER 8
IND VS SA
SURYAKUMAR YADAV

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.