ભારત પ્રવાસ માટે દક્ષિણ આફ્રિકાએ ટેસ્ટ ટીમની જાહેરાત કરી, જાણો કયા કયા ખેલાડીઓને મળી તક
દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારતના પ્રવાસ માટે પોતાની ટેસ્ટ ટીમની જાહેરાત કરી છે. ટેસ્ટ કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમા ટીમમાં પાછા ફર્યા છે.
Published : October 27, 2025 at 5:36 PM IST
હૈદરાબાદ: દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારત સામેની બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી માટે પોતાની 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે. ટેમ્બા બાવુમા ટીમમાં પાછા ફર્યા છે, અને કેશવ મહારાજ અને એડન માર્કરામ જેવા સિનિયર ખેલાડીઓનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
દક્ષિણ આફ્રિકાએ પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી
દક્ષિણ આફ્રિકાની પુરુષ પસંદગી પેનલે ભારત સામેની બે મેચની ટેસ્ટ મેચ શ્રેણી માટે 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે, જે 14 થી 26 નવેમ્બર દરમિયાન ઉપખંડમાં યોજાનારી છે. ટેસ્ટ કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમા પાકિસ્તાન સામેની તાજેતરની ટેસ્ટ મેચ ગુમાવ્યા બાદ ટીમમાં પરત ફર્યા છે, અને ડાબા પગની પીઠની ઇજામાંથી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થઈ ગયા છે.
બે ટેસ્ટ મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે?
શ્રેણીની પહેલી ટેસ્ટ મેચ 14-18 નવેમ્બર દરમિયાન કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે શરૂ થશે, ત્યારબાદ ટીમ ગુવાહાટી જશે, જ્યાં ACA સ્ટેડિયમ 22 થી 26 નવેમ્બર દરમિયાન બીજી ટેસ્ટ મેચ રમાશે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે હજુ સુધી આ શ્રેણી માટે પોતાની ટેસ્ટ ટીમની જાહેરાત કરી નથી.
ટીમના મુખ્ય ખેલાડીઓ
બાવુમા પાકિસ્તાન પ્રવાસની સફેદ બોલની મેચોમાં રમશે નહીં. દક્ષિણ આફ્રિકાની બેટિંગ લાઇન-અપમાં પાકિસ્તાન શ્રેણીમાંથી ફક્ત એક જ ફેરફાર થયો છે, જેમાં ડેવિડ બેડિંગહામને પડતો મૂકવામાં આવ્યો છે. ટીમમાં સિમોન હાર્મર, કેશવ મહારાજ અને સેનુરા મુથુસામીમાં ત્રણ ફ્રન્ટલાઇન સ્પિનરોનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે કાગીસો રબાડા અને ઓલરાઉન્ડર કોર્બિન બોશ, માર્કો જેન્સન અને વિઆન મુલ્ડર ઝડપી બોલિંગ વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે.
કોચ મુખ્ય મુદ્દો બનાવે છે
દક્ષિણ આફ્રિકાના મુખ્ય કોચ, શુક્રી કોનરાડે કહ્યું, "પડકારજનક વાતાવરણમાં આપણે સ્પર્ધાત્મક રહીએ તે સુનિશ્ચિત કરવામાં દરેક ખેલાડીની ભૂમિકા હોય છે. અમને ભારતમાં પણ આવી જ પડકારની અપેક્ષા છે, અને તે પરિસ્થિતિઓમાં સારું પ્રદર્શન કરનારા ખેલાડીઓ ફરી એકવાર અમારા માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. તે પાકિસ્તાન સામે ટીમ પ્રયાસ હતો, અને અમારે ભારત સામે પણ આવું જ કરવાની જરૂર પડશે."
દક્ષિણ આફ્રિકાની ટેસ્ટ ટીમઃ ટેમ્બા બાવુમા (કેપ્ટન), કોર્બિન બોશ, ડેવાલ્ડ બ્રુઈસ, ટોની ડી જોર્ઝી, ઝુબેર હમઝા, સિમોન હાર્મર, માર્કો જેન્સન, કેશવ મહારાજ, એઈડન માર્કરામ, વિઆન મુલ્ડર, સેનુરા મુથુસામી, કગીસો રબાડા, રયાન રિકેલ્ટન, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, કાઈલ વેરેને.
આ પણ વાંચો: