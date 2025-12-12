ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરે સંજુનું કર્યું સમર્થન, શુભમન ગિલ પર કર્યો કટાક્ષ
IND vs SA: ભારતીય T20 ટીમમાં શુભમન ગિલની બેટિંગ પોઝિશન પર સવાલ ઉઠાવતા ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરે સંજુનું સમર્થન કર્યું છે.
Published : December 12, 2025 at 6:55 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સંજુ સેમસન એક સમયે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે ઇનિંગ ઓપન કરી રહ્યો હતો. તે અભિષેક શર્મા સાથે ટીમને શાનદાર શરૂઆત પણ આપી રહ્યો હતો. ત્યારબાદ, શુભમન ગિલને ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના ઉપ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ, સંજુએ તેની ઓપનિંગ ભૂમિકા ગુમાવી દીધી અને અંતે તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો.
હવે, પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી તેના બાકાત રહેવા અને ઓપનિંગ તક ન મળવા અંગે પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે, કારણ કે ગિલ સતત ઇનિંગ ઓપન કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે. ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર રોબિન ઉથપ્પાએ હવે સંજુ સેમસનને ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બાકાત રાખવા પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે.
ઉથપ્પાનો સંજુને ટેકો
ઉથપ્પાએ કહ્યું, "હું આ પ્રશ્ન પૂછું છું. અભિષેક શર્મા અને સંજુ સેમસનની ભાગીદારીએ શું ખોટું કર્યું કે તેમને બદલવા પડ્યા?" હું શ્રેણી પહેલાની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સૂર્યકુમારના નિવેદનને સમજું છું, જ્યાં તેણે કહ્યું હતું કે શુભમન સંજુને તક મળતા પહેલા ટી20 ટીમમાં હતો, પરંતુ જ્યારે સંજુને તક મળી, ત્યારે તેણે ત્રણ સદી ફટકારી. તે T20 ક્રિકેટમાં સદી ફટકારનાર અહીંનો પહેલો યુવા ખેલાડી હતો. અભિષેકે તેની પાછળ સદી ફટકારી અને પછી તિલક પણ સદી ફટકારી. તેથી કદાચ તેણે આ ખેલાડીઓને પ્રેરણા આપી અને પડકાર આપ્યો, કારણ કે તેઓ શોધી રહ્યા હતા કે T20 ક્રિકેટમાં ભારતનો આગામી ઓપનર કોણ હશે.
તેમણે આગળ કહ્યું, "તો તમારી પાસે એક સાબિત ઓપનર છે જેની સરેરાશ હાલમાં અભિષેક શર્મા કરતા થોડી ઓછી છે, અને તમે તેને મિડલ ઓર્ડરમાં મોકલવાનું અને પછી ધીમે ધીમે તેને બહાર કરવાનું નક્કી કર્યું. તેણે શું ખોટું કર્યું? મારો પ્રશ્ન એ છે કે: તે આ તકનો હકદાર છે."
ઉથપ્પાએ ગિલ પર નિશાન સાધ્યું
તેણે કહ્યું, "મને લાગે છે કે શુભમન ગિલ અલગ અલગ વસ્તુઓ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે અને તે તેના માટે કામ કરી રહ્યું નથી, તેથી સ્પષ્ટપણે તે દબાણ અનુભવી રહ્યો હશે, ભલે તે ઉપ-કપ્તાન હોય અને તેની આસપાસ ઘણી ચર્ચા થઈ રહી હોય. અમે સંજુને ટીમમાંથી બહાર કરવા વિશે વાત કરી રહ્યા હતા, ભલે તેણે બહુ ખોટું કર્યું ન હોય. મારો મતલબ, તે એ જ વ્યક્તિ છે જેણે એક વર્ષમાં ત્રણ સદી ફટકારી હતી."
સેમસને 2024 માં T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ઇનિંગ્સની શરૂઆત કરતા ત્રણ સદી ફટકારી હતી. ગિલ, જે ફોર્મમાં નથી, તેને ટીમ મેનેજમેન્ટ તરફથી સમર્થન મળ્યું છે અને તે સતત ટીમમાં રમી રહ્યો છે. હવે સમય જ કહેશે કે ટીમ ઇન્ડિયામાં સંજુનું ભવિષ્ય શું હશે.
