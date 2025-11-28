સુપર સન્ડે પર જોવા મળશે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે મુકાબલો, જાણો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ્સ
ટીમ ઈન્ડિયા રવિવારે રાંચીમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સાથે પહેલી વનડે મેચ રમવા જઈ રહી છે.
Published : November 28, 2025 at 8:35 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રણ મેચની શ્રેણી શરૂ થવા જઈ રહી છે. બંને ટીમો વચ્ચે પહેલી મેચ 30 નવેમ્બરે રમાશે. આ મેચ રાંચીના જેએસસીએ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની મેચ બપોરે 1:30 વાગ્યે શરૂ થશે. આ શ્રેણીમાં કોણ જીતશે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે, ભારત કે દક્ષિણ આફ્રિકા. તે પહેલાં, અમે તમને બંને ટીમોના હેડ-ટુ-હેડ આંકડા વિશે જણાવીશું.
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાનો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાએ 94 વનડે મેચ રમી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ભારતે 40 મેચ જીતી છે, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાએ 51 મેચ જીતી છે. આ બંને ટીમો વચ્ચેની ત્રણ મેચ ડ્રો રહી છે. આ આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો, દક્ષિણ આફ્રિકા વનડે ક્રિકેટમાં ભારતથી ઘણું આગળ છે.
The AURA of Ro-Ko is back! 😎♾️— Star Sports (@StarSportsIndia) November 28, 2025
With @ImRo45 and @imVkohli leading the charge, #TeamIndia gear up for the ODI challenge! 💪🏻🇮🇳#INDvSA 1st ODI 👉 SUN, 30th NOV, 12:30 PM pic.twitter.com/aIOLxvf0wH
જો આપણે તાજેતરના વર્ષોમાં ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રદર્શન પર નજર કરીએ તો, ભારત આગળ દેખાય છે. આ બંને ટીમો વચ્ચેની છેલ્લી છ વનડેમાં, ભારતે છમાંથી પાંચ જીતી છે. તેથી, દક્ષિણ આફ્રિકાએ ટીમ ઇન્ડિયાથી સાવચેત રહેવાની જરૂર છે.
આ શ્રેણીમાં રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં પાછા ફરશે, જે ચાહકો માટે ખૂબ જ ખુશીનો વિષય છે. રોહિત અને વિરાટ કોહલી તેમના ક્રિકેટ કારકિર્દીના અંતિમ વર્ષોમાં છે, તેથી ચાહકો તેમને શક્ય તેટલી વાર ભારત માટે રમતા જોવા માટે ઉત્સુક છે. હવે, આ બે અનુભવી ખેલાડીઓ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે તેમની ટીમને વિજય તરફ દોરી જવાનો પ્રયાસ કરશે.
A tough Test series, but there’s still a lot to play for on this tour… 💪— Star Sports (@StarSportsIndia) November 28, 2025
2 DAYS TO GO! Will Team India make a stunning comeback in the ODIs?#INDvSA 1st ODI 👉 SUN, 30th NOV, 12:30 PM pic.twitter.com/jcsdDhOcrT
પ્રથમ વનડે માટે ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ-11
રોહિત શર્મા, યશસ્વી જયસ્વાલ, વિરાટ કોહલી, તિલક વર્મા, કેએલ રાહુલ (કેપ્ટન/વિકેટકીપર), વોશિંગ્ટન સુંદર, રવિન્દ્ર જાડેજા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ.
