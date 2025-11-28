ETV Bharat / sports

સુપર સન્ડે પર જોવા મળશે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે મુકાબલો, જાણો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ્સ

ટીમ ઈન્ડિયા રવિવારે રાંચીમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સાથે પહેલી વનડે મેચ રમવા જઈ રહી છે.

સુપર સન્ડે પર જોવા મળશે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે મુકાબલો
સુપર સન્ડે પર જોવા મળશે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે મુકાબલો (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 28, 2025 at 8:35 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રણ મેચની શ્રેણી શરૂ થવા જઈ રહી છે. બંને ટીમો વચ્ચે પહેલી મેચ 30 નવેમ્બરે રમાશે. આ મેચ રાંચીના જેએસસીએ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની મેચ બપોરે 1:30 વાગ્યે શરૂ થશે. આ શ્રેણીમાં કોણ જીતશે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે, ભારત કે દક્ષિણ આફ્રિકા. તે પહેલાં, અમે તમને બંને ટીમોના હેડ-ટુ-હેડ આંકડા વિશે જણાવીશું.

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાનો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાએ 94 વનડે મેચ રમી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ભારતે 40 મેચ જીતી છે, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાએ 51 મેચ જીતી છે. આ બંને ટીમો વચ્ચેની ત્રણ મેચ ડ્રો રહી છે. આ આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો, દક્ષિણ આફ્રિકા વનડે ક્રિકેટમાં ભારતથી ઘણું આગળ છે.

જો આપણે તાજેતરના વર્ષોમાં ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રદર્શન પર નજર કરીએ તો, ભારત આગળ દેખાય છે. આ બંને ટીમો વચ્ચેની છેલ્લી છ વનડેમાં, ભારતે છમાંથી પાંચ જીતી છે. તેથી, દક્ષિણ આફ્રિકાએ ટીમ ઇન્ડિયાથી સાવચેત રહેવાની જરૂર છે.

આ શ્રેણીમાં રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં પાછા ફરશે, જે ચાહકો માટે ખૂબ જ ખુશીનો વિષય છે. રોહિત અને વિરાટ કોહલી તેમના ક્રિકેટ કારકિર્દીના અંતિમ વર્ષોમાં છે, તેથી ચાહકો તેમને શક્ય તેટલી વાર ભારત માટે રમતા જોવા માટે ઉત્સુક છે. હવે, આ બે અનુભવી ખેલાડીઓ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે તેમની ટીમને વિજય તરફ દોરી જવાનો પ્રયાસ કરશે.

પ્રથમ વનડે માટે ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ-11

રોહિત શર્મા, યશસ્વી જયસ્વાલ, વિરાટ કોહલી, તિલક વર્મા, કેએલ રાહુલ (કેપ્ટન/વિકેટકીપર), વોશિંગ્ટન સુંદર, રવિન્દ્ર જાડેજા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ.

