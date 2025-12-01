'ટીવી પર જોતા જોતા મોટો થયો છું તેવા વ્યક્તિને બોલિંગ કરવાની મજા આવે છે,' દક્ષિણ આફ્રિકાના બોલરે વિરાટ કોહલી વિશે કહ્યું
દક્ષિણ આફ્રિકાના ઓલરાઉન્ડર માર્કો જેન્સને વિરાટ કોહલી વિશે એક મોટી વાત કહી છે.
Published : December 1, 2025 at 8:07 PM IST
હૈદરાબાદ: એવું કહેવાય છે કે શ્રેષ્ઠ ખેલાડી એ છે જેની વિરોધી ટીમ પણ પ્રશંસા કરે છે. ભારતીય ક્રિકેટમાં ઘણા ખેલાડીઓ જોવા મળ્યા છે જેમની સર્વવ્યાપી પ્રશંસા થાય છે, અને તાજેતરના સમયમાં જો કોઈ એવો ભારતીય ખેલાડી હોય તો તે વિરાટ કોહલી છે. આ દિગ્ગજ ખેલાડીને વિદેશમાં પણ એટલો જ પ્રેમ મળે છે જેટલો ભારતમાં મળે છે.
આનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે જ્યારે વિરાટ ઓક્ટોબરમાં ODI શ્રેણી રમવા માટે ઓસ્ટ્રેલિયા ગયો હતો, ત્યારે ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડીઓથી લઈને દર્શકો સુધી બધાએ તેની પ્રશંસા કરી હતી. ત્યાં રમાયેલી ત્રણેય ODI માટે સ્ટેડિયમ ભરચક હતા. જોકે, ભારત શ્રેણી 2-1થી હારી ગયું હતું, અને કોહલી, પ્રથમ બે મેચમાં શૂન્ય પર આઉટ થયા બાદ, ત્રીજી મેચમાં અણનમ 75 રન બનાવ્યા હતા.
વિરાટની શાનદાર સદી
હવે જ્યારે વિરાટ કોહલી દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રણ મેચની ઘરઆંગણે ODI શ્રેણીમાં પાછો ફર્યો છે, ત્યારે તેણે રાંચીમાં રમાયેલી પહેલી જ મેચમાં સદી ફટકારી હતી. તેણે 120 બોલમાં 135 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 11 ચોગ્ગા અને સાત છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. ભારતે ૩૪૯ રન બનાવીને મેચ ૧૭ રનથી જીતી લીધી અને શ્રેણીમાં ૧-૦ની લીડ મેળવી.
દક્ષિણ આફ્રિકાના બોલરે વિરાટની પ્રશંસા કરી
બધા હવે વિરાટની મેચવિનિંગ ઇનિંગ્સની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. વિરોધી ટીમના બોલરો પણ તેની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. ઓલરાઉન્ડર માર્કો જેન્સને કહ્યું કે વિરાટ કોહલીને બોલિંગ કરવી મજાની અને નિરાશાજનક બંને છે.
Doing what he does best! 🫡— BCCI (@BCCI) November 30, 2025
For his record-extending 5⃣2⃣nd ODI hundred, Virat Kohli is adjudged the Player of the Match! 👌
Scorecard ▶️ https://t.co/MdXtGgRkPo#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank | @imVkohli pic.twitter.com/xqf6rlIPsM
જેન્સને મેચ પછીની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું, "તેને રમતા જોવું ખૂબ જ સારું લાગે છે. હું તેને ટીવી પર જોતો મોટો થયો છું, અને હવે વાસ્તવિક જીવનમાં તેની સામે બોલિંગ કરવી નિરાશાજનક પણ છે પણ મજાની પણ છે. તે સારા ડ્રાઇવ, સારા પુલ અને સારા કટ શોટ રમે છે. મને નથી લાગતું કે તેની બેટિંગમાં બહુ ફેરફાર થયો છે."
" 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗲 & 𝗹𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗴𝗲𝘁 𝗯𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆 𝘀𝗶𝗻𝗴𝗹𝗲 𝗱𝗮𝘆"— BCCI (@BCCI) December 1, 2025
virat kohli on the mental phase he is at at this point of time.#TeamIndia | #INDvSA | @imVkohli | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/j5Nl6ihXQN
જેન્સને આગળ કહ્યું, "જ્યારે તમે વિશ્વસ્તરીય ખેલાડીઓને બોલિંગ કરો છો, ત્યારે તેમને આઉટ કરવા ખૂબ મુશ્કેલ હોય છે." "હું હંમેશા બેટ્સમેનોને તેમના પહેલા 10 કે 15 બોલમાં આઉટ કરવાનો પ્રયાસ કરું છું, જ્યારે તેઓ વિકેટ વાંચવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હોય, પરંતુ એકવાર તેઓ સ્થિર થઈ જાય અને પોતાની લય શોધવાનું શરૂ કરી દે, પછી તેમને રોકવા ખૂબ મુશ્કેલ હોય છે. અહીં દરેકને ખબર છે કે કેવી રીતે રમવું, તેથી તમારે પ્લાન B અથવા C પર જવું જોઈએ."
A blistering half-century! 🙆♂️— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 30, 2025
A brilliantly fierce knock from Marco Jansen! 🇿🇦
50 runs off just 26 balls, injecting serious life into this run chase! 💥 pic.twitter.com/L0IW2iIFJ5
માર્કો જોન્સન શાનદાર ફોર્મમાં
ટેસ્ટમાં પોતાના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન બાદ, માર્કો જાનસેનએ પ્રથમ વનડેમાં પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું. તેણે બોલ સાથે બે વિકેટ લીધી અને 39 બોલમાં 70 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમીને દક્ષિણ આફ્રિકાને રમતમાં પાછું લાવ્યું. જોકે, તેઓ આખરે 332 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયા અને 17 રનથી હારી ગયા.
