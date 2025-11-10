શુક્રવારે ટીમ ઇન્ડિયા મેદાનમાં ઉતરશે, દક્ષિણ આફ્રિકા સામે કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સમાં ટકરાશે

ETV Bharat / sports

આજથી ફક્ત 3 દિવસ પછી, તમે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને ક્રિકેટના મેદાન પર રમતી જોશો.

હૈદરાબાદ: ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પૂર્ણ કર્યા પછી, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની તેમની ઘરઆંગણે શ્રેણી શરૂ કરવા માટે તૈયાર છે. શુક્રવારથી, ટીમ ઇન્ડિયા મેદાનમાં પાછી ફરશે અને પોતાનું કૌશલ્ય દર્શાવવા માટે પ્રયત્ન કરશે. ભારત ઓસ્ટ્રેલિયામાં ODI શ્રેણી હારી ગયું હતું, પરંતુ T20I શ્રેણી જીતી હતી. હવે, દક્ષિણ આફ્રિકાનો વારો છે.

પ્રવાસ બે ટેસ્ટ શ્રેણીથી શરૂ થશે, ત્યારબાદ ત્રણ ODI અને પાંચ T20I મેચ રમાશે. ભારતીય ચાહકો દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં મેચો જોઈ શકશે, જ્યાં તેઓ સિનિયર અને યુવા ખેલાડીઓની બેટિંગ અને બોલિંગનો આનંદ માણી શકશે. તો, ચાલો બંને ટીમો વચ્ચે શરૂ થતી શ્રેણી પર એક નજર કરીએ.

ભારત-આફ્રિકા: શુક્રવારે પ્રથમ ટેસ્ટ

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પ્રથમ ટેસ્ટ 14-18 નવેમ્બર દરમિયાન કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. મેચ સવારે 9:30 વાગ્યે શરૂ થશે. બીજી ટેસ્ટ 22-26 નવેમ્બર દરમિયાન ગુવાહાટીના બરસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ શ્રેણીમાં શુભમન ગિલ ભારતનું નેતૃત્વ કરશે અને ટેમ્બા બાવુમા દક્ષિણ આફ્રિકાનું નેતૃત્વ કરશે.

30 નવેમ્બરથી વનડે શ્રેણી શરૂ થશે

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી 30 નવેમ્બરથી શરૂ થશે. રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી ટીમમાં પાછા ફરશે. પહેલી મેચ રાંચીમાં રમાશે. આ વનડે શ્રેણીની બીજી મેચ 3 ડિસેમ્બરે રાયપુરમાં રમાશે. ત્રીજી મેચ 6 ડિસેમ્બરે વિશાખાપટ્ટનમમાં રમાશે. આ શ્રેણીમાં શુભમન ગિલ પણ કેપ્ટનશીપની ભૂમિકામાં જોવા મળશે.

ટી20 શ્રેણી 9 થી 19 ડિસેમ્બર સુધી ચાલશે

દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ટી20 શ્રેણીમાં સૂર્યકુમાર યાદવ કેપ્ટનશીપમાં પરત ફરશે. શ્રેણીની પહેલી મેચ 9 ડિસેમ્બરે ઓડિશાના કટકમાં રમાશે. બીજી મેચ 11 ડિસેમ્બરે મોહાલીમાં રમાશે. ત્રીજી મેચ 14 ડિસેમ્બરે હિમાચલ પ્રદેશના ધર્મશાલામાં રમાશે. ચોથી મેચ 17 ડિસેમ્બરે લખનૌમાં રમાશે, જ્યારે આ પ્રવાસની અંતિમ મેચ 19 ડિસેમ્બરે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે.

