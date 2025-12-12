અર્શદીપ સિંહના નામે શર્મનાક રેકોર્ડ, નવીન-ઉલ-હકની કરી બરાબરી
દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બીજી T20I માં અર્શદીપ સિંહે પોતાના નામે એક અનિચ્છનીય રેકોર્ડ ઉમેર્યો. ચાલો તેના વિશે વધુ જાણીએ.
Published : December 12, 2025 at 2:45 PM IST
હૈદરાબાદ: ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં શરમજનક રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. મુલ્લાનપુર ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાયેલી બીજી T20I મેચમાં ભારતીય ફાસ્ટ બોલરે એક અનિચ્છનીય રેકોર્ડ હાંસલ કર્યો.
અર્શદીપ સિંહનો અનિચ્છનીય રેકોર્ડ
આ મેચમાં અર્શદીપ સિંહ ઘણો મોંઘો સાબિત થયો. તેણે પોતાની ચાર ઓવરમાં 13.50 ના ઇકોનોમી રેટથી કુલ 54 રન આપ્યા. તે મેચમાં વિકેટવિહીન રહ્યો. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે નવ સફેદ બોલ ફેંક્યા, જેમાં એક જ ઓવરમાં સાત રનનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે અર્શદીપ મેચની 11મી ઓવર ફેંકવા આવ્યો ત્યારે તેણે એક અનિચ્છનીય રેકોર્ડ હાંસલ કર્યો.
This is just the hard work of Arshdeep Singh.— Laura Wolvaaardt SA (@IDFMAGA) December 12, 2025
Arshdeep Singh bowls 7 wides to deliver longest over of 13 balls in T20I history 😜 pic.twitter.com/20Sf2TMR6E
અર્શદીપ સિંહ T20Iમાં એક જ ઓવરમાં સૌથી વધુ બોલ ફેંકનાર સંયુક્ત નંબર 1 બોલર બન્યો છે. તે અફઘાનિસ્તાનના ફાસ્ટ બોલર નવીન-ઉલ-હક સાથે આ જ રેકોર્ડ શેર કરે છે.
અર્શદીપ સિંહે નવીન-ઉલ-હકની બરાબરી કરી
વાસ્તવમાં, ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની બીજી મેચ 11 ડિસેમ્બરે રમાઈ હતી. મુલ્લાનપુરમાં રમાયેલી આ મેચમાં, અર્શદીપ સિંહે 11મી ઓવરમાં કુલ 13 બોલ ફેંક્યા હતા, જેમાં 7 સફેદ બોલ અને 6 કાનૂની બોલનો સમાવેશ થતો હતો. આ પહેલા, અફઘાનિસ્તાનના ફાસ્ટ બોલર નવીન-ઉલ-હકે 2024માં હરારેમાં ઝિમ્બાબ્વે સામેની મેચમાં 13 બોલ ફેંક્યા હતા.
આ સાથે, અર્શદીપ સિંહ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એક ઓવરમાં સૌથી વધુ સફેદ બોલ ફેંકનાર પ્રથમ બોલર બન્યો છે, 7 સફેદ બોલ. અર્શદીપ સિંહે 7 સફેદ બોલ ફેંક્યા છે, જ્યારે નવીન-ઉલ-હકે પહેલાથી જ એક ઓવરમાં સૌથી વધુ સફેદ બોલ ફેંકવાનો રેકોર્ડ 6 સફેદ બોલ ફેંક્યો છે. આ બાબતમાં અર્શદીપે તેમને પાછળ છોડી દીધા છે.
T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં એક ઓવરમાં સૌથી વધુ બોલ ફેંકનારા ખેલાડીઓ
- 13 - નવીન-ઉલ-હક વિરુદ્ધ ઝિમ્બાબ્વે, હરારે, 2024
- 13 - અર્શદીપ સિંહ વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા, મુલ્લાનપુર, 2025
- 12 - સિસાન્ડા મગાલા વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન, જોહાનિસબર્ગ, 2021
ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકા મેચ સ્થિતિ
આ મેચમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાએ પ્રથમ બેટિંગ કરીને 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 213 રન બનાવ્યા. 214 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતાં, ભારતીય ટીમ 19.1 ઓવરમાં 162 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ અને મેચ 51 રનથી હારી ગઈ. ભારત તરફથી તિલક વર્માએ 62 રન અને દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી ક્વિન્ટન ડી કોકે 90 રન બનાવ્યા. બોલિંગમાં, ઓથનીએલ બાર્ટમેને 4 ઓવરમાં 26 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી.
