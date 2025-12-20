ETV Bharat / sports

ભારતીય ટીમે શાનદાર જીત સાથે વર્ષને આપી વિદાય, દક્ષિણ આફ્રિકાને 30 રને હરાવીને વધુ એક T20 શ્રેણી જીતી.

ભારતીય ટીમે અંતિમ T20 મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 30 રને હરાવીને શ્રેણી પર કબજો જમાવ્યો છે.

ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને 30 રને હરાવ્યું
ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને 30 રને હરાવ્યું (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 20, 2025 at 7:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ/ હૈદરાબાદ: ટીમ ઈન્ડિયાએ 2025ની પોતાની છેલ્લી મેચમાં શાનદાર વિજય સાથે વર્ષનો સકારાત્મક અંત કર્યો. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી શ્રેણીની પાંચમી અને અંતિમ મેચમાં ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને 30 રનથી હરાવીને શ્રેણી 3-1થી જીતી લીધી.

ભારતના 231 રનના જવાબમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ 20 ઓવરમાં નવ વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 201 રન જ બનાવી શકી, એક સમયે, મહેમાન ટીમનો સ્કોર 120 રન હતો, પરંતુ પછી છ વિકેટે 154 રન જ 6 વિકેટ થઈ ગઈ, જેથી તે મેચમાંથી બહાર થવા તરફ આગળ વધવા લાગી.

દક્ષિણ આફ્રિકા માટે, ક્વિન્ટન ડી કોકે 35 બોલમાં 65 રન બનાવ્યા, અને બ્રેવિસે 17 બોલમાં 31 રન બનાવ્યા. આ સિવાય, અન્ય કોઈ આફ્રિકન બેટ્સમેન લાંબા સમય સુધી ક્રીઝ પર ટકી શક્યો નહીં, જેના પરિણામે તેમનો પરાજય થયો.

ભારત તરફથી વરુણ ચક્રવર્તી સૌથી સફળ બોલર રહ્યો, તેણે 4 ઓવરમાં 53 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી. બુમરાહે 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે હાર્દિક અને અર્શદીપે 1-1 વિકેટ લીધી.

અગાઉ, દક્ષિણ આફ્રિકાનો ટોસ જીતીને ભારતને પહેલાં બેટિંગમાં ઉતારવાનો નિર્ણય ખોટો સાબિત થયો, કારણ કે ભારતીય ટીમે 20 ઓવરમાં 231 રન બનાવ્યા, જેમાં સેમસનના 37, અભિષેકના 34, તિલકના 73 અને અંતે હાર્દિકના ઝડપી 63 રનનો સમાવેશ થાય છે.

હાર્દિક પંડ્યાને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ અને વરુણ ચક્રવર્તીને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ જાહેર કરવામાં આવ્યો. ભારતીય ટીમ આગામી મેચ 2026માં ન્યુઝીલેન્ડ સામે 11 જાન્યુઆરીથી મેદાનમાં ઉતરશે.

હાર્દિકે રચ્યો ઇતિહાસ

ભારતીય ઓલરાઉન્ડરે 16 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી, જે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારનાર બીજા ક્રમનો ભારતીય બેટ્સમેન બન્યો. ત્યાર બાદ ફક્ત યુવરાજ સિંહ છે, જેણે 12 બોલમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. ત્રીજા ક્રમે અભિષેક શર્મા છે, જેણે 17 બોલનો સામનો કરીને આ સિદ્ધિ મેળવી હતી.

બંને ટીમોની પ્લેઈંગ 11

ભારત: અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, જીતેશ શર્મા, વોશિંગ્ટન સુંદર, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ

દક્ષિણ આફ્રિકા: ક્વિન્ટન ડી કોક (વિકેટકીપર), રીઝા હેન્ડ્રીક્સ, એઈડન માર્કરામ (કેપ્ટન), ડેવાલ્ડ બ્રુઈસ, ડેવિડ મિલર, ડોનોવન ફરેરા, જ્યોર્જ લિન્ડે, માર્કો જેન્સેન, કોર્બિન બોશ, લુંગી એનગિડી, ઓટ્ટનીલ બાર્ટમેન

  1. IND VS SA: ટીમ ઈન્ડિયાએ દક્ષિણ આફ્રિકાને આપ્યો 232 રનનો ટાર્ગેટ, હાર્દિક-તિલકની તોફાની બેટિંગ
  2. T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા શ્રીલંકાની ટીમમાં મોટો ફેરફાર, કેપ્ટનને બદલવામાં આવ્યો

TAGGED:

IND VS SA 5TH T20 MATCH
IND VS SA 5TH T20 MATCH RESULT
IND VS SA T20 SERIES 2025
HARDIK PANDYA T20 FIFTY
IND VS SA 5TH T20

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.