આજે અમદાવાદમાં જોવા મળશે ક્રિકેટ ફીવર, ભારત અનેે દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પાંચમી T20I મેચ

લખનૌમાં ચોથી T20I મેચ ગાઢ ધુમ્મસ કારણે રદ કરવામાં આવી હતી.

સૂર્યકુમાર યાદવ અને એઈડન માર્કરમ
સૂર્યકુમાર યાદવ અને એઈડન માર્કરમ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 19, 2025 at 1:24 PM IST

Updated : December 19, 2025 at 2:40 PM IST

IND vs SA: 14 નવેમ્બરથી શરૂ થયેલી દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ભારતની ઘરઆંગણેની શ્રેણી 19 ડિસેમ્બરે પાંચમી T20I સાથે સમાપ્ત થશે. આ મેચ ભારતીય ટીમની 2025ની છેલ્લી મેચ પણ હશે. સૂર્યકુમાર યાદવની ટીમ તેને જીતીને 2025નો અંત શાનદાર રીતે કરવાનો પ્રયાસ કરશે. આ મેચ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ પર લાઇવ-સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે અને Jio Hotstar પર ઉપલબ્ધ થશે.

ભારતીય ક્રિકેટ માટે આ વર્ષ મુશ્કેલ રહ્યું છે. તેની શરૂઆત ઓસ્ટ્રેલિયામાં ટેસ્ટ શ્રેણીની હારથી થઈ હતી, ત્યારબાદ મે મહિનામાં રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી અચાનક નિવૃત્તિ લીધી હતી. ત્યારબાદ ભારતને ઘરઆંગણે વધુ એક ઝટકો લાગ્યો, દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં ક્લીન સ્વીપનો સામનો કરવો પડ્યો. આ કડવી યાદો વચ્ચે, ભારતીય T20I ટીમે કેટલીક સારી અને મીઠી યાદો પણ આપી છે. ટીમ ઇન્ડિયા 2025માં આ ફોર્મેટમાં હજુ સુધી કોઈ શ્રેણી હારી નથી, એક રેકોર્ડ જે આજની મેચના પરિણામને ધ્યાનમાં લીધા વિના અકબંધ રહેશે.

આ મેચ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાશે

આજની મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થશે. ભારત શ્રેણીમાં 2-1થી આગળ છે. લખનૌમાં ચોથી T20I ગાઢ ધુમ્મસ અને નબળી દૃશ્યતાને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી. પરિણામે, જો ભારત પાંચમી T20I હારી જાય તો પણ તેઓ શ્રેણી ગુમાવશે નહીં. શ્રેષ્ઠ રીતે, દક્ષિણ આફ્રિકા અંતિમ મેચ જીતીને શ્રેણી ડ્રો કરી શકે છે. અગાઉ, બંને ટીમોએ બે ટેસ્ટ અને ત્રણ ODI ની શ્રેણી રમી હતી. મુલાકાતીઓએ ટેસ્ટ 2-0 થી જીતી હતી, જ્યારે યજમાન ટીમે ODI શ્રેણી 2-1 થી જીતી હતી.

કેપ્ટનનું ફોર્મ ચિંતાનો વિષય

ભારતીય ટીમ અંતિમ T20I માં શ્રેણી હારવાનો ડર રાખશે નહીં, પરંતુ T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવનો ફોર્મનો અભાવ ચિંતાનો વિષય છે. આ વર્ષે, તેણે 20 મેચોમાં 18 ઇનિંગ્સમાં એક પણ અડધી સદી ફટકારી નથી, તેણે 14.20 ની સરેરાશથી ફક્ત 213 રન બનાવ્યા છે. તેથી, અમદાવાદમાં આજના મેચમાં બધાની નજર તેના પર રહેશે.

અમદાવાદમાં કેવું રહેશે હવામાન

ભારતીય હવામાન વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલી માહિતી અનુસાર, આજે અમદાવાદમાં આકાશ સંપૂર્ણપણે સ્વચ્છ રહેશે, અને તાપમાન 15 થી 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસની વચ્ચે રહી શકે છે. પરિણામે, સકારાત્મક પરિણામની અપેક્ષા રાખી શકાય છે. અમદાવાદમાં AQI 100 થી 120 ની વચ્ચે છે. ભારતીય ટીમ હાલમાં ચાર મેચ પછી T20 શ્રેણીમાં 2-1થી આગળ છે, અને 3-1થી જીત મેળવવા પર નજર રાખશે.

હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 34 વખત એકબીજા સામે આવ્યા છે, જેમાં ભારત 20 મેચ જીતીને સ્પષ્ટ લીડ ધરાવે છે. દક્ષિણ આફ્રિકા 13 જીત્યું છે, જેમાં એક મેચ ડ્રો રહી છે.

ભારતની સંભવિત પ્લેઈંગ-11

સંજુ સેમસન, અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), હર્ષિત રાણા, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રિત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી.

દક્ષિણ આફ્રિકાની સંભવિત પ્લેઈંગ-11

ક્વિન્ટન ડી કોક, એઇડન માર્કરમ, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, ડેવિડ મિલર, ડોનોવન ફરેરા, જ્યોર્જ લિન્ડે, માર્કો જેન્સેન, કોર્બિન બોશ, એનરિક નોર્ટજે, લુંગી એનગીડી/ઓટ્ટનીલ બાર્ટમેન.

