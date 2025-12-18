ETV Bharat / sports

અમદાવાદ પહોંચી ટીમ ઈન્ડિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પાંચમી T20I મેચ, જાણો કેવું રહેશે હવામાન

ટીમ ઈન્ડિયા 19 ડિસેમ્બરે અમદાવાદમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે શ્રેણીની પાંચમી ટી20 મેચ રમશે.

સૂર્યકુમાર યાદવ અને એડન માર્કરમ
સૂર્યકુમાર યાદવ અને એડન માર્કરમ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 18, 2025 at 8:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs SA: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા શુક્રવાર, 19 ડિસેમ્બરે અમદાવાદમાં પાંચ મેચની શ્રેણીની પાંચમી T20I મેચ રમશે. ટીમ ઈન્ડિયા અમદાવાદ આવી પહોંચી છે. શ્રેણીની ચોથી મેચ 17 ડિસેમ્બરે લખનૌના એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમવાની હતી. જોકે, મેદાન પર ભારે ધુમ્મસને કારણે, અમ્પાયરોએ મેચ રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો, જેના કારણે ભારતીય ટીમ શ્રેણીમાં 2-1થી આગળ છે. હવે પાંચમી T20 મેચ દરમિયાન અમદાવાદમાં હવામાનની સ્થિતિ વિશે માહિતી આપવા જઈ રહ્યા છીએ.

અમદાવાદમાં કેવું રહેશે હવામાન

ભારતીય હવામાન વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલી માહિતી અનુસાર, 19 ડિસેમ્બરે અમદાવાદમાં આકાશ સંપૂર્ણપણે સ્વચ્છ રહેશે, અને તાપમાન 15 થી 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસની વચ્ચે રહી શકે છે. પરિણામે, સકારાત્મક પરિણામની અપેક્ષા રાખી શકાય છે. અમદાવાદમાં AQI 100 થી 120 ની વચ્ચે છે. ભારતીય ટીમ હાલમાં ચાર મેચ પછી T20 શ્રેણીમાં 2-1થી આગળ છે, અને 3-1થી જીત મેળવવા પર નજર રાખશે.

નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં કોનું પલડું રહેશે ભારે

નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાયેલી કુલ 10 આંતરરાષ્ટ્રીય T20 મેચમાં પહેલી બેટિંગ કરનાર ટીમ 6 વાર જીતી છે. સાંજે મેચમાં ઝાકળનું ફેકટર વધુ અસર કરે છે. અહીંયા પહેલી બેટિંગ કરનાર ટીમનો સરેરાશ સ્કોર 160 રનનો છે, જ્યારે બીજી ઇનિંગમાં ટીમનો સરેરાશ સ્કોર 137નો રહ્યો છે. એટલે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ટોસ જીતનાર ટીમ પહેલા બેટિંગ કરવાનું પસંદ કરે છે.

IND vs SA 5મી T20I ક્યારે અને ક્યાં જોવી?

શ્રેણીની પાંચમી મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે IST સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે. આ મેચનું લાઇવ પ્રસારણ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ પર કરવામાં આવશે અને લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ Jio Hotstar પર ઉપલબ્ધ થશે.

ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ -11

અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે/કુલદીપ યાદવ, અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ.

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા (IANS)

દક્ષિણ આફ્રિકાની સંભવિત પ્લેઇંગ-11

ક્વિન્ટન ડી કોક (વિકેટકીપર), એડન માર્કરમ (કેપ્ટન), ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, ડેવાલ્ડ બ્રુઇસ, ડેવિડ મિલર, ડોનોવન ફેરેરા, જ્યોર્જ લિન્ડે, માર્કો જેન્સન, એનરિચ નોર્ટજે/કોર્બિન બોશ, ઓટનિલ બાર્ટમેન, લુંગી એન્ગીડી.

આ પણ વાંચો:

  1. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી T20 મેચોનો જાણો શું છે ઇતિહાસ
  2. ગાઢ ધુમ્મસના કારણે ચોથી T20I રદ, અખિલેશ યાદવે સરકારને માર્યો ટોણો

TAGGED:

IND VS SA 5RD T20I
IND VS SA 5RD T20I PREDICTED XI
AHMEDABAD WEATHER REPORT
IND VS SA 5RD T20I

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.