ગાઢ ધુમ્મસના કારણે ચોથી T20I રદ, અખિલેશ યાદવે સરકારને માર્યો ટોણો
ઈકાના સ્ટેડિયમમાં ગાઢ ધુમ્મસ અને નબળી વિઝિબિલિટીના કારણે મેચ રદ કરવાની ફરજ પડી છે,જેના કારણે હજારો ક્રિકેટપ્રેમીઓ નિરાશ થયાં છે. IND VS SA 4TH T20
Published : December 18, 2025 at 11:49 AM IST|
Updated : December 18, 2025 at 12:00 PM IST
લખનૌ: લખનૌમાં ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની ચોથી T20I મેચ ગાઢ ધુમ્મસના કારણે એક પણ બોલ ફેંકાયા વિના રદ કરવામાં આવી. ભારત રત્ન શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયી ઈકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમના અમ્પાયરોમાં અમ્પાયરોએ ટોસમાં વિલંબ કર્યો અને પાંચ વખત મેદાનનું નિરીક્ષણ કર્યું, પરંતુ નબળી વિઝિબિલિટીના કારણે સ્થાનિક સમય મુજબ રાત્રે 9:30 વાગ્યે મેચ રદ કરવામાં આવી.
ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં આ બીજી વાર છે જ્યારે ગાઢ ધુમ્મસના કારણે મેચ રદ કરવામાં આવી હોય. અગાઉ, 1998માં, પાકિસ્તાન અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે ફૈસલાબાદમાં રમાનારી ટેસ્ટ મેચ ગાઢ ધુમ્મસને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી.
ચાહકો થયા નિરાશ
ચોથી T20 મેચ રદ થવાથી સ્ટેડિયમમાં ઉત્સાહી ચાહકો નિરાશ થયા છે, તેઓ માનતા હતા કે ઉત્તર અને મધ્ય ભારતમાં શિયાળાની ઋતુ દરમિયાન વિઝિબિલિટીની સમસ્યાઓ ટાળવા માટે મેચ બપોરે સુનિશ્ચિત થવી જોઈતી હતી. સ્ટેડિયમમાં ધુમ્મસ એટલું ગાઢ હતું કે દર્શકો બીજી બાજુના સ્ટેન્ડ ભાગ્યે જ જોઈ શકતા હતા. કેટલાક ચાહકોએ તો પૈસા પરત કરવાની માંગ પણ કરી હતી.
અન્ય એક ચાહકને જ્યારે પુછવામાં આવ્યું ત્યારે તેને કહ્યું કે ''શું શિયાળા દરમિયાન લખનૌમાં મેચ યોજવી એ ભૂલ હતી, ત્યારે તેણે હામાં જવાબ આપ્યો. "હા, આ એક ભૂલ છે. તેમણે તેના પર ધ્યાન આપવું જોઈએ કારણ કે લોકો દૂર-દૂરથી મેચ નિહાળવા માટે આવે છે અને પોતાની મહેનતથી કમાયેલા પૈસાથી ટિકિટ ખરીદે છે. દરેક માટે સૌથી મહત્વની બાબત ભારતીય ટીમ પાછળની લાગણી છે. અને આ જ લાગણીના કારણે દરેકને દુઃખ થાય છે, અને તે જ સૌથી મહત્વની બાબત છે. હું ગુસ્સે થવા માંગતો નથી. દરેકની સલામતી મહત્વપૂર્ણ છે. આપણા ખેલાડીઓની સલામતી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. અમે નથી ઇચ્છતા કે કોઈને ઈજા કે હાની થાય, પરંતુ અમે ઇચ્છીએ છીએ કે તેઓ આ વાત અગાઉથી જાણે. હવામાનની આગાહી બધું અગાઉથી કહે છે, તેથી તેમણે બપોરે મેચ રમવી જોઈતી હતી."
दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ तक पहुँच गया है। इसीलिए लखनऊ में आयोजित होनेवाला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं हो पा रहा है। दरअसल इसकी वजह कोहरा या फ़ॉग नहीं, स्मॉग है।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) December 17, 2025
हमने जो पार्क लखनऊ की शुद्ध हवा के लिए बनवाए थे, भाजपा सरकार वहाँ भी इंवेटबाजी करवाकर उन्हें बर्बाद करना चाहती… pic.twitter.com/X71TvretcV
અખિલેશ યાદવે સરકાર પર કટાક્ષ કર્યો
સમાજવાદી પાર્ટીના પ્રમુખ અખિલેશ યાદવે પણ મેચ રદ થયા બાદ એક ટ્વિટમાં સરકાર પર કટાક્ષ કર્યો. તેમણે પોતાના ટ્વિટર એકાઉન્ટ પર લખ્યું, "દિલ્હીનું પ્રદૂષણ હવે લખનૌ સુધી પહોંચી ગયું છે. તેથી જ લખનૌમાં યોજાનારી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ મેચો યોજાઈ શકતી નથી. તેનું કારણ ધુમ્મસ નથી, પરંતુ પ્રદૂષણ છે. ભાજપ સરકાર લખનૌની હવાને સ્વચ્છ રાખવા માટે બનાવેલા ઉદ્યાનોને ત્યાં કાર્યક્રમોનું આયોજન કરીને બગાડવા માંગે છે. ભાજપના નેતાઓને ન તો માણસોની ચિંતા છે કે ન તો પર્યાવરણની. મોઢું ઢાંકી લો તમે લખનૌમાં છો."
શ્રેણીની અંતિમ મેચ ક્યારે છે?
મહત્વપૂર્ણ છે કે, પાંચ મેચની શ્રેણીમાં ભારત 2-1થી આગળ છે અને હવે તેને શ્રેણી હારવાનું પોસાય તેમ નથી. શ્રેણીની અંતિમ મેચ આવતીકાલ શુક્રવાર, 19 ડિસેમ્બરે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.