ETV Bharat / sports

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા મેચ રદ થવાના કિસ્સામાં લોકોને ટિકિટ રિફંડ મળશે? જાણો નિયમો શું છે

લખનૌના ભારત રત્ન શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયી એકાના સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી ચોથી T20 મેચમાં ધુમ્મસને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી.

ચોથી T20 મેચ ભારે ધુમ્મસને કારણે રદ
ચોથી T20 મેચ ભારે ધુમ્મસને કારણે રદ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 18, 2025 at 3:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs SA 4th T20 ticket refund: લખનૌમાં ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચેની ચોથી T20 મેચ ભારે ધુમ્મસને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી. ધુમ્મસ એટલું ગાઢ હતું કે એક પણ બોલ ફેંકાયો ન હતો અને લખનૌના ભારત રત્ન શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયી એકાના સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી ચોથી T20 મેચમાં ટોસ પણ રદ કરવામાં આવ્યો હતો. હવે મોટો પ્રશ્ન એ છે કે દર્શકોના પૈસાનું શું થયું? શું તેઓને પૈસા પાછા મળશે કે બગાડવામાં આવશે? આ અંગે BCCIના નિયમો શું છે? ધુમ્મસ દૂર થશે અને મેચ ફરી શરૂ થશે તેવી આશામાં તેમને લખનૌમાં ત્રણ કલાક રાહ જોવી પડી. પરંતુ જ્યારે કોઈ ઉકેલ ન મળ્યો, ત્યારે આખરે તેને રદ કરવામાં આવ્યું, જેનાથી ચાહકો નિરાશ થયા.

રિફંડ માટેના નિયમો શું છે?

શું ચાહકોને તેમના પૈસા પાછા મળશે? આ અંગે BCCIના બે નિયમો છે. પહેલો નિયમ જણાવે છે કે જો એક પણ બોલ ફેંક્યા વિના મેચ રદ કરવામાં આવે છે, તો ક્રિકેટ ચાહકોને બાકીના પૈસા પાછા આપવામાં આવશે, પરંતુ આમાં ટિકિટ બુકિંગ ફીનો સમાવેશ થતો નથી. બીજો નિયમ એ છે કે જો મેચ શરૂ થાય અને હવામાનને કારણે પાછળથી રદ થાય, તો ટિકિટના પૈસા પરત કરવામાં આવશે નહીં.

ચોથી T20 મેચ ભારે ધુમ્મસને કારણે રદ
ચોથી T20 મેચ ભારે ધુમ્મસને કારણે રદ (IANS)

લખનૌ T20 મેચ રદ: ટિકિટ રિફંડ અંગે BCCI ના નિયમો જાણ્યા પછી, લખનૌના ચાહકોને નિરાશ થવાની જરૂર નથી. ભલે તેઓ નિરાશ છે કે તેઓ મેચ જોઈ શક્યા નહીં, તેમના પૈસા સુરક્ષિત છે. તે વેડફાયું ન હતું, કારણ કે લખનૌમાં T20 મેચ એક પણ બોલ ફેંક્યા વિના રદ કરવામાં આવી હતી. રાજ્ય ક્રિકેટ એસોસિએશન અને સત્તાવાર ટિકિટિંગ ભાગીદારો ટૂંક સમયમાં ક્રિકેટ ચાહકોને તેમના ટિકિટના પૈસા ક્યારે પાછા મળશે તે અંગે માહિતી શેર કરશે.

IND vs SA T20 શ્રેણી સ્થિતિ: પ્રથમ ચાર મેચ પછી, ભારત દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પાંચ મેચની T20 શ્રેણીમાં 2-1થી આગળ છે. ભારતે કટકમાં રમાયેલી પહેલી T20 મેચ જીતી હતી, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાએ મુલ્લાનપુરમાં રમાયેલી બીજી T20 મેચ જીતી હતી. ત્યારબાદ ભારતે ધર્મશાલામાં ત્રીજી T20 મેચ જીતી હતી. ચોથી T20I રદ થયા બાદ, બંને ટીમો વચ્ચે શ્રેણીની પાંચમી અને અંતિમ T20I હવે 19 ડિસેમ્બરે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.

આ પણ વાંચો:

  1. ગાઢ ધુમ્મસના કારણે ચોથી T20I રદ, અખિલેશ યાદવે સરકારને માર્યો ટોણો

TAGGED:

ICC TICKET REFUND POLICY
IND VS SA 4TH T20 TICKET REFUND
BCCI TICKET REFUND POLICY
IND VS SA 4TH T20 TICKET REFUND

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.