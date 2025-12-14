IND vs SA: આજે ધર્મશાલામાં ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રીજી T20, કેપ્ટન અને વાઇસ-કેપ્ટન પર રહેશે દબાણ
IND vs SA 3જી T20I: ભારતીય ટીમ આજે ધર્મશાલામાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે શ્રેણીની ત્રીજી T20 મેચ રમશે.
Published : December 14, 2025 at 1:47 PM IST
IND vs SA 3જી T20I: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા આજે, રવિવાર, 14 ડિસેમ્બરના રોજ ધર્મશાલામાં પાંચ મેચની શ્રેણીની ત્રીજી T20I મેચમાં ટકરાશે. બંને ટીમો હાલમાં એક-એક જીત સાથે બરાબરી પર છે, જેના કારણે ત્રીજી મેચ મહત્વપૂર્ણ બની રહી છે કારણ કે વિજેતા ટીમ શ્રેણીમાં લીડ મેળવશે.
IND vs SA 3જી T20I ક્યારે અને ક્યાં જોવી?
શ્રેણીની ત્રીજી મેચ ધર્મશાલાના હિમાચલ પ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમ ખાતે સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થશે. મેચનું લાઈવ પ્રસારણ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ પર કરવામાં આવશે અને લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ Jio Hotstar પર ઉપલબ્ધ થશે.
ધર્મશાલામાં T20 મેચ
અત્યાર સુધી અહીં કુલ 10 આંતરરાષ્ટ્રીય T20I મેચ રમાઈ છે. ચાર મેચ પહેલા બેટિંગ કરનારી ટીમે જીતી છે, ચાર મેચ બીજી બેટિંગ કરનારી ટીમે જીતી છે અને બે ડ્રો રહી છે. અહીંની પીચ પર સરેરાશ સ્કોર 150 છે, જ્યારે મેદાન પર સૌથી વધુ T20 સ્કોર 200/3 છે. ૨ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૫ના રોજ દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારત સામે ૪૭ રનનો સૌથી વધુ સ્કોર બનાવ્યો હતો અને ૧૩ માર્ચ, ૨૦૧૬ના રોજ નેધરલેન્ડ સામે આયર્લેન્ડે ૪૭ રનનો સૌથી ઓછો સ્કોર બનાવ્યો હતો.
ટીમ ઇન્ડિયાનો ધર્મશાલામાં T20I રેકોર્ડ
ભારતીય ટીમે ધર્મશાલામાં કુલ ત્રણ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે, જેમાં બેમાં જીત મેળવી છે અને એકમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે, જ્યારે 2015માં દક્ષિણ આફ્રિકાએ 200 રનનો પીછો કર્યો હતો.
ધર્મશાલા હવામાન અહેવાલ
વેધર.કોમ અનુસાર, ધર્મશાલામાં મેચ દરમિયાન વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની ધારણા છે, સાંજે વરસાદની ૧૦ ટકા શક્યતા છે. જોકે, વરસાદ મેચને અસર કરે તેવી શક્યતા નથી, અને ચાહકો ૪૦ ઓવરની સંપૂર્ણ મેચ જોઈ શકશે.
કેપ્ટન અને વાઇસ-કેપ્ટન પર દબાણ
ભારતીય ટીમ માટે હાલમાં સૌથી મોટી ચિંતા કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને વાઇસ-કેપ્ટન શુભમન ગિલનું ફોર્મ છે. આને કારણે, બંને પર મેચમાં રન બનાવવાનું ભારે દબાણ રહેશે. ગિલે છેલ્લી 14 મેચોમાં 23.9 ની સરેરાશથી 263 રન બનાવ્યા છે, જ્યારે સૂર્યકુમારે 20 મેચોમાં 14.35 ની સરેરાશથી માત્ર 206 રન બનાવ્યા છે.
ભારતીય ટીમ માટે એ પણ મહત્વનું છે કે 2026ના T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ફક્ત આઠ મેચ બાકી હોવાથી, તેઓ વધુ પ્રયોગ કરી શકે નહીં. હવે તેમની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થિરતા સ્થાપિત કરવાનો સમય છે, તેથી મોટા ફેરફારોની શક્યતા ઓછી છે.
ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે/કુલદીપ યાદવ, અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ.
દક્ષિણ આફ્રિકાની સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવન: ક્વિન્ટન ડી કોક (વિકેટકીપર), એઈડન માર્કરામ (કેપ્ટન), ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, ડેવાલ્ડ બ્રુઈસ, ડેવિડ મિલર, ડોનોવન ફરેરા, જ્યોર્જ લિન્ડે, માર્કો જેન્સેન, એનરિચ નોર્ટજે/કોર્બિન બોશ, ઓટ્ટનીલ બાર્ટમેન, લુંગી એનગિડી.
