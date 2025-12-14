ભારતીય ટીમની બોલિંગ સામે દક્ષિણ આફ્રિકા ધરાશીય, 117 રનમાં મહેમાન ટીમ ઓલઆઉટ
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રીજી T20 મેચ ધર્મશાળામાં રમાઈ રહી છે, જ્યાં ભારતે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ લીધી છે.
Published : December 14, 2025 at 8:50 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની ત્રીજી મેચ ધર્મશાળા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ભારતના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન એડમ માર્કરામે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતર્યા. ભારતે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, માર્કરામને પહેલા બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું.
બંને ટીમોમાં કુલ પાંચ ફેરફાર
ભારતીય ટીમે આ મેચ માટે બે મોટા ફેરફારો કર્યા છે. જસપ્રીત બુમરાહ અને અક્ષર પટેલને બહાર કરવામાં આવ્યા છે, તેમની જગ્યાએ હર્ષિત રાણા અને કુલદીપ યાદવને લેવામાં આવ્યા છે. માર્કરામે પણ પોતાની ટીમમાં ત્રણ ફેરફાર કર્યા છે. તેમણે મિલર, લિન્ડે અને સિપામલાને બહાર કર્યા છે, જ્યારે બોશ, નોર્ટજે અને સ્ટબ્સને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have won the toss and elected to field first.— BCCI (@BCCI) December 14, 2025
Updates ▶️ https://t.co/AJZYgMAHc0#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/OpifuykG3G
ટોસમાં બંને કેપ્ટનોએ શું કહ્યું
ટોસ જીત્યા પછી, સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું, "અમે પહેલા બોલિંગ કરીશું. તે એક શાનદાર સ્થળ અને એક અદ્ભુત મેદાન છે. આશા છે કે, જ્યારે અમે બેટિંગ અને બોલિંગ કરીશું, ત્યારે અમે દરેકને સારું મનોરંજન પૂરું પાડી શકીશું. પિચ સારી દેખાય છે. અમે બે ફરજિયાત ફેરફારો કર્યા છે. અક્ષર પટેલ બહાર છે કારણ કે તે સ્વસ્થ નથી, અને જસપ્રીત બુમરાહ વ્યક્તિગત કારણોસર ઘરે છે. હર્ષિત રાણા અને કુલદીપ યાદવ આવ્યા છે."
A look at #TeamIndia's Playing XI for the 3⃣rd T20I 🙌— BCCI (@BCCI) December 14, 2025
Updates ▶️ https://t.co/AJZYgMAHc0#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/x95esd7WAB
ટોસ હાર્યા પછી, માર્કરામે કહ્યું, "ખૂબ ઠંડી છે, તેથી વર્ષના આ સમયે જોહાનિસબર્ગથી થોડું અલગ છે. તે એક સુંદર સ્થળ છે, અને એવું લાગે છે કે રમત આગળ વધતાં વિકેટ સારી થશે. અમે ત્રણ ફેરફારો કર્યા છે. ડેવિડ મિલર, જ્યોર્જ લિન્ડે અને લુથો સિપામલા બહાર છે. કોર્બિન બોશ, એનરિચ નોર્ટજે અને ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ આવ્યા છે."
Toss Update 🪙— Proteas Men (@ProteasMenCSA) December 14, 2025
🇮🇳 India have won the toss and elected to bowl first.
🔁 Three changes for #TheProteas Men today as Lutho Siphamla, David Miller and George Linde are replaced by Tristan Stubbs, Corbin Bosch and Anrich Nortje.
Here’s how we line up for today’s contest. 💪… pic.twitter.com/aHGuOgchsi
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની પ્લેઈંગ-11
ભારત - અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી.
દક્ષિણ આફ્રિકા - રીઝા હેન્ડ્રીક્સ, ક્વિન્ટન ડી કોક (વિકેટકીપર), એઈડન માર્કરામ (કેપ્ટન), ડેવાલ્ડ બ્રુઈસ, ટ્રીસ્ટન સ્ટબ્સ, ડોનોવન ફરેરા, માર્કો જેન્સેન, કોર્બિન બોશ, એનરિક નોર્ટજે, લુંગી એનગીડી, ઓટ્ટનીલ બાર્ટમેન.
આ પણ વાંચો: