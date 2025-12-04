ETV Bharat / sports

IND vs SA: ભારતની પ્લેઇંગ 11 ટીમમાં મોટો થશે ફેરફાર, જાણો કોને મળી શકે છે તક

દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની શ્રેણીના નિર્ણાયક મેચ માટે ભારતીય ટીમ પ્લેઇંગ-11માં મોટો ફેરફાર કરી શકે છે.

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 4, 2025 at 8:43 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ટીમ ઈન્ડિયા 6 ડિસેમ્બર, શનિવારના રોજ વિશાખાપટ્ટનમમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની અંતિમ મેચ રમશે. ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા હાલમાં શ્રેણીમાં 1-1 થી બરાબર છે. ભારતે પહેલી ODI જીતી હતી, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાએ બીજી ODI જીતી હતી. નિર્ણાયક ODI માટે ટીમ ઈન્ડિયા તેની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર કરી શકે છે.

આ શ્રેણીનું પરિણામ વિશાખાપટ્ટનમમાં નક્કી થશે. આ મેચનું પરિણામ શ્રેણી વિજેતા નક્કી કરશે, ભારત કે દક્ષિણ આફ્રિકા. વિશાખાપટ્ટનમ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખૂબ નાનું છે, તેથી બેટ્સમેન ટૂંકી બાઉન્ડ્રીનો લાભ લેતા જોવા મળશે. અહીં એક ઉચ્ચ સ્કોરિંગ મેચની અપેક્ષા છે. આ પીચ પર બેટ્સમેન ઘણા રન બનાવશે, જેના કારણે બોલરો માટે મુશ્કેલી પડશે.

પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં એક ફેરફાર થઈ શકે છે

વિશાખાપટ્ટનમમાં બોલરોને ચોગ્ગા અને છગ્ગા માટે ભારે ફટકો પડશે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ તેની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર કરી શકે છે. આનો અર્થ એ થઈ શકે છે કે ટીમ ઇન્ડિયામાંથી કોઈ બોલરની બાદબાકી થઈ શકે છે. તેની જગ્યાએ ઓલરાઉન્ડરને તક આપી શકાય છે.

પ્રસિધ્ધ ક્રિષ્ના
પ્રસિધ્ધ ક્રિષ્ના (IANS)

શું નીતિશ પ્રસિધ્ધ ક્રિષ્નાનું સ્થાન લઈ શકે છે?

કેપ્ટન કેએલ રાહુલ અને મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર ત્રીજી વનડે માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી પ્રસિધ્ધ ક્રિષ્નાને બાકાત રાખી શકે છે. નીતિશ કુમાર રેડ્ડીને તેમના સ્થાને સામેલ કરી શકાય છે. કૃષ્ણાએ 7.2 ઓવરમાં 48 રન આપીને 1 વિકેટ લીધી. તેણે બીજી વનડેમાં 8.2 ઓવરના સ્પેલમાં 85 રન આપ્યા અને 2 વિકેટ લીધી.

પ્રસિધ્ધ ક્રિષ્ના મોંઘો સાબિત થયો છે, અને વિશાખાપટ્ટનમમાં ટૂંકી બાઉન્ડ્રી સાથે, તે વધુ સાબિત થઈ શકે છે. તેથી, નીતિશ રેડ્ડીને તક આપી શકાય છે. નીતિશ બેટથી રન બનાવી શકે છે અને બોલ સાથે થોડી ઓવર ગતિથી પણ બોલ ફેંકી શકે છે. નીતિશે ભારત માટે બે વનડે રમી છે, જેમાં બેટથી 27 રન બનાવ્યા છે અને બોલથી કોઈ સફળતા મળી નથી.

