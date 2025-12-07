ETV Bharat / sports

કુલદીપ યાદવે કુંબલે અને શ્રીનાથને જેવા દિગ્ગજોને પાછળ છોડ્યા, ODIમાં આ મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી

કુલદીપ યાદવે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રીજી વનડેમાં 4 વિકેટ લઈને શાનદાર સિદ્ધિ મેળવી.

વિરાટ કોહલી અને કુલદીપ યાદવ
વિરાટ કોહલી અને કુલદીપ યાદવ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 7, 2025 at 1:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kuldeep Yadav Records: ભારતે ત્રીજી અને અંતિમ વનડેમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 9 વિકેટથી હરાવીને શ્રેણી 2-1થી જીતી લીધી. વિશાખાપટ્ટનમમાં રમાયેલી આ મેચમાં ભારતે માત્ર એક વિકેટ ગુમાવીને 271 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો. રોહિત (75) અને જયસ્વાલ (116 અણનમ) એ વિજયનો પાયો નાખ્યો, જ્યારે વિરાટ કોહલીએ પણ ત્રીજી મેચમાં અણનમ 65 રન બનાવીને શ્રેણીને મજબૂત અંત આપ્યો.

કુલદીપે કુંબલે અને શ્રીનાથને પાછળ છોડી દીધા

અગાઉ, ભારતીય બોલરોએ શાનદાર બોલિંગ કરી હતી, જેમાં કુલદીપ યાદવ અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. બંનેએ મેચમાં દરેકે 4 વિકેટ લીધી હતી. કુલદીપના ODI કારકિર્દીમાં આ 11મો પ્રસંગ હતો જ્યારે તેણે ચાર વિકેટ લીધી હતી. આનાથી તે ODIમાં સૌથી વધુ ચાર વિકેટ લેવાના મામલામાં ભૂતપૂર્વ લેગ-સ્પિનર ​​અનિલ કુંબલે અને ભૂતપૂર્વ ઝડપી બોલર જવાગલ શ્રીનાથને પાછળ છોડી ગયો છે. બંનેના નામે 10-10 ચાર વિકેટ છે.

કુલદીપ યાદવ
કુલદીપ યાદવ (IANS)

ટીમ ઈન્ડિયા માટે વનડેમાં સૌથી વધુ 4 વિકેટ લેનાર બોલર:

  • 16 - મોહમ્મદ શમી
  • 12 - અજીત અગરકર
  • 11 - કુલદીપ યાદવ
  • 10 - અનિલ કુંબલે
  • 10 - જવાગલ શ્રીનાથ

કુલદીપનો વધુ એક રેકોર્ડ

કુલદીપે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ODI ફોર્મેટમાં અનેક રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. આજ સુધી, કુલદીપે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 16 ODI મેચમાં 36 વિકેટ લીધી છે, જેનો ઇકોનોમી રેટ 4.95 છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામે કુલદીપનો આ પાંચમો ચાર વિકેટ છે, જેના કારણે તે ODIમાં કોઈપણ ટીમ સામે સૌથી વધુ ચાર વિકેટ લેનાર પ્રથમ ભારતીય બોલર બન્યો છે. અગાઉ, આ રેકોર્ડ ભૂતપૂર્વ બોલરો ઝહીર ખાન અને મોહમ્મદ શમીના નામે હતો. ઝહીરે ઝિમ્બાબ્વે સામે આ સિદ્ધિ મેળવી હતી, અને શમીએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ચાર વખત આ સિદ્ધિ મેળવી હતી.

"આ માટે સખત મહેનત કરી"

ભારતના ડાબા હાથના કાંડા સ્પિનર ​​કુલદીપ યાદવે મેચ અને શ્રેણી જીત્યા પછી કહ્યું કે તેણે શ્રેણી જીતવા માટે સખત મહેનત કરી છે. "અમે સતત 20 ટોસ હારી ગયા હતા. અંતે, અમે ટોસ જીત્યો અને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય યોગ્ય સાબિત થયો, કારણ કે સ્પિનરોને બોલને પકડવામાં કોઈ સમસ્યા નહોતી. પ્રથમ બે મેચ પછી ડ્રાય બોલથી બોલિંગ કરવાનું સારું લાગ્યું."

આ પણ વાંચો:

  1. IND vs SA: ભારતે દ. આફ્રિકાને 9 વિકેટે હરાવીને સીરિઝ 2-1થી જીતી, જયસ્વાલની સદી, કોહલી મેન ઓફ ધ સીરિઝ
  2. T20 શ્રેણી પહેલા દક્ષિણ આફ્રિકા માટે ખતરાની ઘંટડી! આ ખેલાડી બન્યો માથાનો દુખાવો

TAGGED:

IND VS SA
KULDEEP YADAV
IND VS SA 3RD ODI
KULDEEP YADAV RECORDS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.