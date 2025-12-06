IND vs SA: સતત 20 ટોસ હાર્યા બાદ, ભારતે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, બંને ટીમોમાં મોટા ફેરફારો
IND vs SA 3જી ODI: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા આજે વિશાખાપટ્ટનમમાં ODI શ્રેણીની છેલ્લી મેચમાં આમને-સામને છે.
Published : December 6, 2025 at 1:46 PM IST
IND vs SA ત્રીજો ODI : ભારતે આખરે વિશાખાપટ્ટનમમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રીજી ODIમાં હારનો સિલસિલો તોડ્યો. 2023ના વર્લ્ડ કપ ફાઇનલથી ભારત ODIમાં ટોસ હારતું રહ્યું હતું, પરંતુ તે સિલસિલો આખરે તૂટી ગયો. શ્રેણી 1-1થી બરાબર છે, અને ત્રીજી ODIનો વિજેતા શ્રેણી વિજેતા નક્કી કરશે.
ભારતીય કેપ્ટન કેએલ રાહુલે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. આજની મેચ માટે બંને ટીમોએ તેમની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો કર્યા. ભારતે એક ફેરફાર કર્યો, વોશિંગ્ટન સુંદરને બદલે તિલક વર્માને ટીમમાં સામેલ કર્યા. દક્ષિણ આફ્રિકાએ બે ફેરફાર કર્યા, રિકેલ્ટન વાન બાર્ટમેનને બદલે બર્ગર અને ડી જોર્ઝીને ટીમમાં સામેલ કર્યા.
ટોસ જીત્યા પછી, કેએલ રાહુલે કહ્યું કે ઝાકળના પરિબળને કારણે તેમને લાગ્યું કે પીછો કરવો સરળ રહેશે, અને પહેલા બોલિંગ કરવી એ યોગ્ય પસંદગી હતી. તેમણે કહ્યું, "અમે ગઈકાલે રાત્રે અહીં પ્રેક્ટિસ કરી હતી; ઝાકળ હતું, અને તે રાંચી અને રાયપુર જેટલું ઝડપથી નહોતું આવ્યું. અમે કુલ સ્કોરનો પીછો કરવા માંગીએ છીએ અને જોવા માંગીએ છીએ કે અમે પહેલા બોલિંગ કેવી રીતે કરીએ છીએ. વિકેટ સારી દેખાય છે. અમે છેલ્લી બે મેચમાં જે રીતે રમ્યા છીએ તેનાથી અમે ખૂબ ખુશ છીએ. અમે પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને સારું પ્રદર્શન કર્યું છે, અને ઘણી બધી સકારાત્મક બાબતો છે."
દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન બાવુમાએ કહ્યું, "અમે પણ પહેલા બોલિંગ કરવા માંગતા હતા. પરંતુ આ એક સારી મેચ બનવાની છે. આશા છે કે, આજની મેચ પણ રોમાંચક રહેશે."
બંને ટીમોની પ્લેઈંગ ઈલેવન
ભારતની પ્લેઈંગ ઈલેવન: રોહિત શર્મા, યશસ્વી જયસ્વાલ, વિરાટ કોહલી, રુતુરાજ ગાયકવાડ, તિલક વર્મા, કેએલ રાહુલ (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, હર્ષિત રાણા, કુલદીપ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણ.
સાઉથ આફ્રિકા પ્લેઈંગ ઈલેવન: રેયાન રિકલ્ટન, ક્વિન્ટન ડી કોક (wk), ટેમ્બા બાવુમા (c), મેથ્યુ બ્રેટ્ઝકે, અડેન માર્કરમ, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, માર્કો જેનસેન, કોર્બિન બોશ, કેશવ મહારાજ, લુંંગી એનગિડી, ઓટલીન બાર્ટમે
