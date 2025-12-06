ETV Bharat / sports

IND vs SA ત્રીજી વનડે, જો ભારત હાર્યુ તો તૂટશે 41 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે આજે વિશાખાપટ્ટનમમાં શ્રેણીના નિર્ણાયક મેચમાં રોમાંચક મુકાબલો જોવા મળશે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 6, 2025 at 1:37 PM IST

Updated : December 6, 2025 at 1:46 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા આજે, 6 ડિસેમ્બરે વિશાખાપટ્ટનમમાં ત્રણ મેચની શ્રેણીની ત્રીજી અને અંતિમ ODI માં એકબીજા સામે ટકરાશે. આ મેચ શ્રેણી નિર્ણાયક એટલા માટે છે, કારણ કે બંને ટીમોએ એક-એક મેચ જીતી છે. આ મેચ ટેસ્ટ શ્રેણી ગુમાવ્યા બાદ ભારત માટે કરો યા મરોની સ્થિતિ બનાવે છે.

જો ભારત આ મેચ હારી જાય છે, તો 41 વર્ષથી ચાલતો એક દ્રઢ અને પ્રભાવશાળી રેકોર્ડ તૂટી જશે. તે રેકોર્ડ એ છે કે 41 વર્ષથી, કોઈ પણ મહેમાન ટીમ એક જ પ્રવાસ પર ટેસ્ટ અને ODI બંનેમાં ભારતને હરાવીને સ્વદેશ પાછી ફરી નથી. તેથી, આ મેચ ભારતની પ્રતિષ્ઠા અને શાખનો સવાલ બની ગઈ છે.

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાયેલી છેલ્લી શ્રેણીની વાત કરીએ તો, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાએ 2022 માં ભારતનો પ્રવાસ કર્યો હતો, ત્યારે શિખર ધવનની આગેવાની હેઠળ અને વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા વિનાની યુવા ભારતીય ટીમે શ્રેણી 2-1 થી જીતી હતી.

ત્યાર બાદ 2023 માં, કેએલ રાહુલની આગેવાની હેઠળ બીજી યુવા ભારતીય ટીમ દક્ષિણ આફ્રિકા ગઈ અને યજમાન ટીમને 2-1 થી હરાવીને બીજી યાદગાર શ્રેણી જીતી. આ બંને જીત માટે રાહુલ દ્રવિડ મુખ્ય કોચ હતા.

હવે, ટેસ્ટ શ્રેણી 2-0 થી ગુમાવ્યા પછી, ગૌતમ ગંભીરની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમે સફેદ બોલ ક્રિકેટને તેનું સૌથી મજબૂત ક્ષેત્ર જાહેર કર્યું હતું. જોકે, ટેમ્બા બાવુમાની દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા ધરાવતી મજબૂત ભારતીય ટીમ સામે પણ મુશ્કેલ પડકાર સાબિત થઈ રહી છે.

છેલ્લા 10 વર્ષોમાં, ભારતમાં કુલ 17 ODI શ્રેણી રમાઈ છે. ભારતે આ શ્રેણીમાંથી 15 શ્રેણી જીતી છે અને ફક્ત બે શ્રેણીમાં જ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ બે શ્રેણી 2019 અને 2023 માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે હતી.

2019માં, ઓસ્ટ્રેલિયાએ પાંચ મેચની શ્રેણી 3-2 થી જીતી હતી. તે સમયે રવિ શાસ્ત્રી ભારતના મુખ્ય કોચ હતા. બીજી શ્રેણીમાં, 2023 માં, ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને 2-1 થી હરાવ્યું હતું. તે સમયે, રાહુલ દ્રવિડ કોચ હતા અને રોહિત શર્મા કેપ્ટન હતા.

