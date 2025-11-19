ETV Bharat / sports

ગુવાહાટી ટેસ્ટમાં ભારતીય ટીમમાં મોટો ફેરફાર થશે, શું આ ખેલાડી શુભમન ગિલનું સ્થાન લેશે?

ગુવાહાટી ટેસ્ટમાં ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલના રમવા પર શંકા છે.

શુભમન ગિલ
શુભમન ગિલ (IANS)
IND vs SA બીજી ટેસ્ટ: કોલકાતા ટેસ્ટ 30 રનથી હાર્યા બાદ, ભારતીય ટીમે ગુવાહાટી ટેસ્ટ માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. બીજી ટેસ્ટ 22 નવેમ્બરે રમવાની છે, અને ભારતીય ટીમ 19 નવેમ્બરે કોલકાતાથી ગુવાહાટી જવા રવાના થશે. જોકે, કેપ્ટન ગિલ ટીમ સાથે નહીં જાય કારણ કે ડોકટરોએ તેમને આરામ કરવાની સલાહ આપી છે. આના કારણે ગિલ બીજી અને અંતિમ ટેસ્ટમાં ભાગ લેવા અંગે અનિશ્ચિત છે.

ગિલની ઈજા

કોલકાતામાં પ્રથમ ટેસ્ટના બીજા દિવસે, ગિલ ચાર બોલમાં ત્રણ રન બનાવ્યા બાદ હર્ટ થઈને નિવૃત્ત થયો. BCCI એ જાહેરાત કરી કે ગિલ તબીબી નિરીક્ષણ હેઠળ છે અને બાકીની મેચોમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં. અહેવાલો સૂચવે છે કે ડોકટરોએ તેમને 5-7 દિવસ આરામ કરવાની સલાહ આપી છે, જેના કારણે તેમના માટે બીજી ટેસ્ટમાં રમવું મુશ્કેલ બન્યું છે. તે હવે ODI શ્રેણી માટે પાછો ફરી શકે છે.

પંત ગિલની ગેરહાજરીમાં કેપ્ટનશીપ કરશે. જો શુભમન ગિલ બીજી મેચમાં રમી શકશે નહીં, તો ઉપ-કેપ્ટન ઋષભ પંત ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કરશે. ગિલના ગયા પછી પંતે કોલકાતા ટેસ્ટમાં પણ કેપ્ટનશીપ કરી હતી. જોકે, તે બંને ઇનિંગ્સમાં બેટથી ખાસ પ્રભાવ પાડવામાં નિષ્ફળ ગયો. તેણે પહેલી ઇનિંગ્સમાં 27 રન અને બીજી ઇનિંગ્સમાં ફક્ત બે રન બનાવ્યા.

નીતિશ કુમાર રેડ્ડીને તક મળી શકે છે

ઓલરાઉન્ડર નીતિશ કુમાર રેડ્ડીને ગિલની જગ્યાએ ગુવાહાટી ટેસ્ટ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરી શકાય છે. રેડ્ડીને પહેલી ટેસ્ટ પહેલા ભારત A અને દક્ષિણ આફ્રિકા A વચ્ચેની ODI મેચો માટે રિલીઝ કરવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે, BCCI એ કહ્યું હતું કે તે બીજી ટેસ્ટ માટે ટીમમાં જોડાશે. નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ અત્યાર સુધીમાં નવ ટેસ્ટ મેચ રમી છે, જેમાં એક સદીની મદદથી કુલ 386 રન બનાવ્યા છે. તેમણે બોલ સાથે આઠ વિકેટ પણ લીધી છે.

અન્ય રિપ્લેસમેન્ટ વિકલ્પો

રેડ્ડી ઉપરાંત, ડાબા હાથના બેટ્સમેન સાઈ સુદર્શન અને દેવદત્ત પડિકલને પણ ગિલની જગ્યાએ તક મળી શકે છે. સુદર્શને દિલ્હીમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ૮૭ અને ૩૯ રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ આ મહિનાની શરૂઆતમાં દક્ષિણ આફ્રિકા A સામે ભારત A માટે ચાર ઇનિંગ્સમાં તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર ૩૨ હતો. બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફી અને ઇંગ્લેન્ડ સામેની ઘરઆંગણેની શ્રેણીમાં એક-એક ટેસ્ટ રમનાર પડિકલે દક્ષિણ આફ્રિકા A સામે ત્રણ વખત બે આંકડામાં રન બનાવ્યા હતા, જેમાં ૨૪ રન બનાવ્યા હતા.

ભારતીય ટેસ્ટ ટીમ

શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), ઋષભ પંત (વિકેટકીપર) (ઉપ-કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ, સાઈ સુદર્શન, દેવદત્ત પડિકલ, ધ્રુવ જુરેલ, રવિન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર, જસપ્રીત બુમરાહ, અક્ષર પટેલ, મોહમ્મદ સિરાજ, કુલદીપ યાદવ, આકાશદીપ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી.

