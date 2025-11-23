ભારતીય મૂળના સેનુરન મુથુસામીએ તેની પ્રથમ ટેસ્ટ સદી ફટકારી, ભારતના આ રાજ્ય સાથે ઊંડો સંબંધ ધરાવે છે
ભારતીય મૂળના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર સેનુરન મુથુસામી વિશે બધું જાણો.
Published : November 23, 2025 at 8:14 PM IST
હૈદરાબાદઃ ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે શ્રેણીની બીજી અને છેલ્લી ટેસ્ટ મેચ ગુવાહાટીમાં રમાઈ રહી છે. બીજા દિવસે, મુલાકાતી ટીમે તેની પ્રથમ ઇનિંગમાં 489 રન બનાવ્યા હતા અને રમતના અંત સુધીમાં, ભારતે તેની પ્રથમ ઇનિંગમાં એકપણ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના 9 રન બનાવી લીધા હતા.
બીજો દિવસ ભારતીય મૂળના દક્ષિણ આફ્રિકાના ઓલરાઉન્ડર સેનુરન મુથુસામીના નામે રહ્યો, જેણે પોતાની ટેસ્ટ કારકિર્દીની સર્વશ્રેષ્ઠ ઇનિંગ્સ રમી. તેણે 206 બોલમાં 109 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી, જેમાં વરને સાથે 88 રન અને જોન્સન સાથે 97 રનની મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી સામેલ હતી.
મુથુસામીએ તેની આઠમી ટેસ્ટમાં જ આ સિદ્ધિ મેળવી હતી, આ પહેલા તેનો સર્વશ્રેષ્ઠ સ્કોર અણનમ 89 રન હતો, જે તેણે આ વર્ષની શરૂઆતમાં પાકિસ્તાન સામે બનાવ્યો હતો.
મુથુસામીની સદી અને માર્કો જોન્સનના 93 રનની મદદથી દક્ષિણ આફ્રિકાએ મેચ પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ મેળવી લીધું છે. આ સદી બાદ હવે દરેક વ્યક્તિ મુથુસામી વિશે જાણવા માંગે છે અને ભારતીય ચાહકો પણ એ જાણવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે કે દક્ષિણ આફ્રિકાના આ ઓલરાઉન્ડરનો ભારત સાથે શું સંબંધ છે? આ કોપીમાં અમે તમને આ તમામ પ્રશ્નોના જવાબો આપીશું.
કોણ છે સેનુરન મુથુસામી?
સેનુરન મુથુસામીનો જન્મ 22 ફેબ્રુઆરી 1994ના રોજ દક્ષિણ આફ્રિકાના નાતાલ પ્રાંતના ડરબનમાં થયો હતો, જો કે તેમના માતા-પિતા ભારતીય મૂળના હતા અને તેઓ તમિલનાડુ સાથે ગાઢ સંબંધો ધરાવે છે. તેમના પરિવારના મુખ્ય સભ્યો હજુ પણ તમિલનાડુના નાગાપટ્ટિનમમાં રહે છે.
Senuran Muthusamy's masterful ton put South Africa in the ascendancy against India 💪#WTC27 | #INDvSA 📝: https://t.co/5B1PcNj4kk pic.twitter.com/WXV2WVsGH8— ICC (@ICC) November 23, 2025
મુથુસામીનું શિક્ષણ
ક્લિફ્ટન કોલેજમાં અભ્યાસ કર્યા પછી, મુથુસામીએ ક્વાઝુલુ-નાતાલ યુનિવર્સિટીમાંથી સામાજિક વિજ્ઞાનમાં સ્નાતકની ડિગ્રી મેળવી. જેમાં મીડિયા અને માર્કેટિંગમાં વિશેષતા પણ સામેલ હતી.
ઓલરાઉન્ડરની ક્રિકેટ સફર
મુથુસામીની ક્રિકેટ સફર ડરબનમાં શાળા અને સ્થાનિક ટુર્નામેન્ટમાં શરૂ થઈ હતી. તે અંડર-11થી અંડર-19 સ્તર સુધી ક્રિકેટ રમ્યો હતો. તેના સાતત્યપૂર્ણ પ્રદર્શનના કારણે તેને દક્ષિણ આફ્રિકાના અંડર-19 સેટઅપમાં સ્થાન મળ્યું.
Indian openers saw out a tricky period of play after South Africa mounted a massive total in Guwahati 👏#WTC27 | 📝 #INDvSA: https://t.co/5B1PcNj4kk pic.twitter.com/QofdTfcAYa— ICC (@ICC) November 23, 2025
મુથુસામીને 2019 માં ભારતના પ્રવાસ માટે દક્ષિણ આફ્રિકાની ટેસ્ટ ટીમમાં પ્રથમ વખત પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેણે વિશાખાપટ્ટનમમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું, પરંતુ તેને ઘણી મેચો રમવાની તક મળી ન હતી. તેણે અત્યાર સુધી સાત ટેસ્ટ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. જેમાં તેના નામે 46ની એવરેજથી 279 રન છે અને 26ની એવરેજથી 22 વિકેટ છે.આ સિવાય મુથુસામી 5 ODI અને 5 T20 ઈન્ટરનેશનલ મેચ પણ રમી ચૂક્યો છે.
