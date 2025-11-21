ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા આવતીકાલે ટકરાશે, સંભવિત પ્લેઇંગ 11 અને પિચ રિપોર્ટ જાણો
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા શનિવારથી બીજી ટેસ્ટ મેચમાં એકબીજા સામે ટકરાશે.
Published : November 21, 2025 at 7:46 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની બીજી મેચ 22 થી 26 નવેમ્બર દરમિયાન ગુવાહાટીના બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ મેચમાં ઋષભ પંત ભારતનું નેતૃત્વ કરશે, કારણ કે શુભમન ગિલ ગરદનની ઇજાને કારણે મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. પંત હવે ટેમ્બા બાવુમાના પડકારનો સામનો કરવાની જવાબદારી સંભાળશે. તો, ચાલો આ મેચ વિશે કેટલીક મહત્વપૂર્ણ વિગતો શેર કરીએ.
પિચ રિપોર્ટ
બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ પર રમાનારી આ પહેલી આંતરરાષ્ટ્રીય ટેસ્ટ મેચ છે. જોકે, અહીં લાલ માટીની પિચ વિશે કોઈ સ્પષ્ટ આગાહી નથી. આ પિચ પર અત્યાર સુધી ફક્ત ODI અને T20 મેચ જ રમાઈ છે. પિચની સ્થિતિની વાત કરીએ તો, સફેદ બોલના ક્રિકેટમાં, નવો બોલ ઝડપી બોલરોને મદદ કરે છે, જેનાથી તેઓ ભેજનો લાભ લઈ શકે છે. જૂનો બોલ સ્પિનરોને મદદ કરે છે.
ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવન બદલાશે
આ મેચ માટે ટીમ ઇન્ડિયાની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ફેરફાર થવાની લગભગ ખાતરી છે. ટીમ ઇન્ડિયાના કેપ્ટન શુભમન ગિલને ટીમમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તેમના સ્થાને, સાઈ સુદર્શન, જે નંબર 3 કે નંબર 4 પર રમી શકે છે, તેમને મધ્યમ ક્રમની જવાબદારી સોંપવામાં આવી શકે છે. વધુમાં, ભારતે કોલકાતા ટેસ્ટમાં ચાર સ્પિનરો રમ્યા હતા. હવે, તેઓ એક સ્પિનરની જગ્યાએ આ મેચમાં મુખ્ય બેટ્સમેન લાવી શકે છે. પરિણામે, અક્ષર પટેલને પડિકલને બહાર કરવાની શક્યતા વધુ છે, અને તેના સ્થાને દેવદત્ત પડિકલને તક આપવામાં આવી શકે છે.
હેડ-ટુ-હેડ આંકડા
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાએ અત્યાર સુધીમાં કુલ 45 ટેસ્ટ મેચ રમી છે. ભારતે 14 જીતી છે, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાએ 19 જીતી છે. આમાંથી દસ મેચ ડ્રો રહી છે. ભારત કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાયેલી શ્રેણીની પહેલી મેચ હારી ગયું હતું.
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા માટે સંભવિત- 11
ભારત: યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ, સાઈ સુદર્શન, ઋષભ પંત (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, ધ્રુવ જુરેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, અક્ષર પટેલ/દેવદત્ત પડિકલ, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રિત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ.
દક્ષિણ આફ્રિકા: એઇડન માર્કરામ, રેયાન રિકલ્ટન (વિકેટકીપર), ટોની ડી જોર્ઝી, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, વિયાન મુલ્ડર, ટેમ્બા બાવુમા (કેપ્ટન), કાયલ વેરેન, માર્કો જેન્સેન, કાગીસો રબાડા, સેનુરન મુથુસામી, કોર્બિન બોશ.
