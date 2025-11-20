ગુવાહાટી ટેસ્ટમાં શુભમન ગિલ રમશે કે નહીં તે અંગે બેટિંગ કોચે કરી સ્પષ્ટતા
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે બીજી ટેસ્ટ 22 નવેમ્બરથી ગુવાહાટીમાં રમાશે.
IND vs SA 2જી ટેસ્ટ: ભારતીય ટીમ 22 નવેમ્બરથી શરૂ થનારી દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બીજી ટેસ્ટ માટે કોલકાતાથી ગુવાહાટી પહોંચી ગઈ છે. કેપ્ટન શુભમન ગિલ, જે ગરદનમાં ખેંચાણને કારણે પહેલી મેચની બંને ઇનિંગ્સમાં બેટિંગ કરી શક્યો ન હતો, તે ટીમ સાથે ગુવાહાટી પહોંચી ગયો છે, પરંતુ બીજી ટેસ્ટમાં તેની ભાગીદારી હજુ સુધી પુષ્ટિ થઈ નથી.
કેટલાક મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, શુભમન ગિલ બીજી ટેસ્ટ અને ODI શ્રેણી બંનેમાં રમી શકશે નહીં. દરમિયાન, બેટિંગ કોચ સિતાંશુ કોટકે જણાવ્યું હતું કે ગુવાહાટી ટેસ્ટમાં ગિલની ભાગીદારી અંગે અંતિમ નિર્ણય મેચના એક દિવસ પહેલા લેવામાં આવશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે ટીમ મેનેજમેન્ટ ગિલ પ્રત્યે સાવધ રહેશે કારણ કે તેઓ ઇચ્છતા નથી કે તેની ગરદનમાં ખેંચાણ ફરી આવે.
ગુવાહાટી ટેસ્ટ પહેલા મીડિયા સાથે વાત કરતા, બેટિંગ કોચે કહ્યું, "તે (ગિલ) સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. હું ગઈકાલે તેને મળ્યો હતો. કાલે સાંજે ફિઝિયો અને ડૉક્ટર દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવશે. જો તે સ્વસ્થ થઈ જાય, તો પણ તે મહત્વપૂર્ણ છે કે તેને રમત દરમિયાન ફરીથી ખેંચાણ ન આવે."
ગિલની ખોટ સાલતી હતી
પહેલી ટેસ્ટમાં માત્ર ચાર રન બનાવ્યા બાદ ગિલ રિટાયર્ડ હર્ટ થઈ ગયો હતો અને પછી બીજી ઇનિંગમાં બેટિંગ કરી શક્યો ન હતો. તે મેચમાં, ભારત 30 રનની લીડ લેવા છતાં 30 રનથી હારી ગયું હતું. બેટિંગ કોચ માને છે કે જો ગિલે બંને ઇનિંગમાં બેટિંગ કરી હોત તો મેચનું પરિણામ અલગ હોત. ગિલ વર્તમાન WTC ચક્રમાં ઉત્તમ ફોર્મમાં છે, તેણે 14 ઇનિંગમાં લગભગ 80 ની સરેરાશથી 950 રન બનાવ્યા છે. ગિલની ખોટ સાલતી હતી તે કોઈ બહાનું નથી, પરંતુ સત્ય છે, અને જો તે બીજી ટેસ્ટમાં પણ રમી શકતો નથી, તો તેની ખોટ ચોક્કસ અનુભવાશે.
"અમારી પાસે સારા રિપ્લેસમેન્ટ ખેલાડીઓ છે.
બેટિંગ કોચે એમ પણ કહ્યું કે જો ગિલ 100% ફિટ નહીં થાય, તો તે બીજી રમત માટે આરામ કરશે. તે એક એવો ખેલાડી છે જેની કોઈ પણ ટીમને ખોટ સાલશે, પરંતુ એ પણ સાચું છે કે અમારી પાસે સારા રિપ્લેસમેન્ટ ખેલાડીઓ છે, અને શક્ય છે કે ગિલનું સ્થાન લેનાર ખેલાડી સદી ફટકારશે."
બીજી ટેસ્ટ માટેની ભારતીય ટીમઃ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), ઋષભ પંત (વિકેટકીપર) (વાઈસ-કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ, સાઈ સુદર્શન, દેવદત્ત પડિકલ, ધ્રુવ જુરેલ, રવીન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર, જસપ્રીત બુમરાહ, અક્ષર પટેલ, મોહમ્મદ સિરાજ, કુલદીપ યાદવ, આકાશદીપ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી.
