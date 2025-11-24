ETV Bharat / sports

IND vs SA: ગુવાહાટી ટેસ્ટમાં દક્ષિણ આફ્રિકા મજબૂત સ્થિતિમાં, બીજા દાવમાં 26/0, ભારત પર 314 રનની લીડ

ત્રીજા દિવસની રમતના અંત સુધીમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારત સામે બીજા દાવમાં 26 રન બનાવી લીધા છે.

ગુવાહાટી ટેસ્ટમાં દક્ષિણ આફ્રિકા ભારતને ફોલોઓનનો ખતરો
ગુવાહાટી ટેસ્ટમાં દક્ષિણ આફ્રિકા ભારતને ફોલોઓનનો ખતરો (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 24, 2025 at 1:24 PM IST

Updated : November 24, 2025 at 5:13 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતનો સામનો કરી રહેલી દક્ષિણ આફ્રિકાએ ગુવાહાટીના બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહેલી બીજી ટેસ્ટ મેચના ત્રીજા દિવસના અંતે આઠ ઓવરમાં એક પણ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના 26 રન બનાવી લીધા છે. હાલમાં એડન માર્કરામ 12 અને રાયન રિકેલ્ટન 13 રન બનાવીને રમી રહ્યા છે. અગાઉ, ભારતે દિવસની શરૂઆત નવ રનની લીડ સાથે કરી હતી, પરંતુ ટીમ ઈન્ડિયા પ્રથમ ઇનિંગમાં 83.5 ઓવરમાં 201 રન બનાવીને ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. દક્ષિણ આફ્રિકાએ અગાઉ પ્રથમ ઇનિંગમાં 489 રન બનાવ્યા હતા.

દિવસ 3: ત્રીજું સત્ર

ટીમ ઈન્ડિયા ત્રીજા દિવસના ત્રીજા સત્રમાં 83.5 ઓવરમાં 201 રન બનાવીને ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ભારત તરફથી યશસ્વી જયસ્વાલ સૌથી વધુ સ્કોરર રહ્યો. તેણે ૯૭ બોલમાં સાત ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા સાથે 58 રન બનાવ્યા. વોશિંગ્ટન સુંદરે 92 બોલમાં 48 રન બનાવ્યા, જેમાં બે ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. કેએલ રાહુલે 22, સાઈ સુદર્શને 15 અને કુલદીપ યાદવે 19 રન બનાવ્યા. દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી માર્કો જેનસેને છ અને સિમોન હાર્મરે ત્રણ વિકેટ લીધી.

દક્ષિણ આફ્રિકા બીજા દાવમાં ત્રીજા દિવસના ત્રીજા સત્રના અંતિમ આઠ ઓવરમાં બેટિંગ કરવા ઉતર્યું. એડન માર્કરામ અને રાયન રિકેલ્ટને ટીમ માટે ઇનિંગની શરૂઆત કરી અને દિવસની રમતના અંતે એક પણ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના 26 રન બનાવ્યા. માર્કરામ 12 અને રિકેલટન 13 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા.

દિવસ 3: બીજું સત્ર

ભારતે ત્રીજા દિવસના બીજા સત્રમાં 67 ઓવરમાં ચાર વિકેટ ગુમાવીને 174 રન બનાવ્યા. આ સત્રમાં ભારતે ત્રણ વિકેટ ગુમાવીને 72 રન બનાવ્યા. બીજા સત્રમાં ઋષભ પંત (7), રવિન્દ્ર જાડેજા (6) અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડી (10) આઉટ થયા. ભારત માટે હાલમાં વોશિંગ્ટન સુંદર (33) અને કુલદીપ યાદવ (13) ક્રીઝ પર છે, જેઓ લંચ પછી ભારતની ઇનિંગ ચાલુ રાખશે.

દિવસ 3: પ્રથમ સત્ર

ભારતે બીજા દિવસના સ્કોર 9/0 થી પોતાની ઇનિંગ ફરી શરૂ કરી. યશસ્વી જયસ્વાલ (7) અને કેએલ રાહુલ (2) એ ઇનિંગનું નેતૃત્વ કર્યું, પ્રથમ વિકેટ માટે 65 રન ઉમેર્યા. ભારતને પ્રથમ વિકેટ કેએલ રાહુલ (22) અને યશસ્વી જયસ્વાલ (97 બોલમાં 7 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગા સાથે 58 રન) ના રૂપમાં પડી. ત્યારબાદ સાઈ સુદર્શન 15 અને ધ્રુવ જુરેલ 0 રન બનાવીને આઉટ થયા. સિમોન હાર્મરે 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે માર્કો જાનસેન અને કેશવ મહારાજે 1-1 વિકેટ લીધી.

અત્યાર સુધીની રમત કેવી રહી છે

અગાઉ, બીજા દિવસે દક્ષિણ આફ્રિકાએ પોતાની પહેલી ઇનિંગમાં 151.1 ઓવરમાં 10 વિકેટ ગુમાવીને 489 રન બનાવ્યા હતા. દક્ષિણ આફ્રિકાએ પોતાના પહેલા દિવસના સ્કોર 81.5 ઓવરમાં 6 વિકેટે 247 રનથી બીજા દિવસે પોતાની ઇનિંગ ફરી શરૂ કરી હતી. ટેસ્ટના બીજા દિવસે સેનુરન મુથુસામીએ સદી ફટકારી હતી, જેમાં 206 બોલમાં 10 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાની મદદથી 109 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે માર્કો જેન્સન સદી ચૂકી ગયો હતો, જેમાં 91 બોલમાં 6 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાની મદદથી 93 રન બનાવ્યા હતા.

આ સાથે, દક્ષિણ આફ્રિકાનો પ્રથમ ઇનિંગ 489 રન પર સમાપ્ત થયો. ભારત તરફથી કુલદીપ યાદવે 4 વિકેટ સાથે સૌથી વધુ વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે જસપ્રીત બુમરાહ, રવિન્દ્ર જાડેજા અને મોહમ્મદ સિરાજે 2-2 વિકેટ લીધી હતી. આ પછી, બીજા દિવસના અંત સુધી ભારત તરફથી યશસ્વી જયસ્વાલ (7) અને કેએલ રાહુલ (2) એ મળીને 9 રન બનાવ્યા હતા.

