IND vs SA: દક્ષિણ આફ્રિકા 489 રનમાં ઓલઆઉટ, બીજા દિવસના અંતે ભારતનો સ્કોર 9 રન
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે બીજા દિવસની રમતના અંતે ભારતે 9 રન બનાવ્યા છે.
Published : November 23, 2025 at 1:38 PM IST|
Updated : November 23, 2025 at 5:43 PM IST
હૈદરાબાદ: ગુવાહાટીના બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ રહેલી બીજી ટેસ્ટ મેચના ત્રીજા સત્રમાં, દક્ષિણ આફ્રિકા 151.1 ઓવરમાં 10 વિકેટ ગુમાવીને 489 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. ત્યારબાદ ભારતે બીજા દિવસની રમત 6.1 ઓવરમાં એક પણ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના 9 રન પર પૂરી કરી. યશસ્વી જયસ્વાલ 7 રન અને કેએલ રાહુલ 2 રન સાથે ક્રીઝ પર હતા.
દિવસ 2: ત્રીજું સત્ર
દક્ષિણ આફ્રિકા બીજા દિવસના ત્રીજા સત્રમાં 151.1 ઓવરમાં 489 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. સેનુરન મુથુસામી 109 રન અને સિમોન હાર્મર 5 રન બનાવીને આઉટ થયા. દક્ષિણ આફ્રિકા માટે અંતિમ વિકેટ માર્કો જાનસેનના નામે પડી. તે સદી ચૂકી ગયો, તેણે 91 બોલમાં 6 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગા સાથે 93 રન બનાવ્યા. કેશવ મહારાજ 12 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા. ભારત તરફથી કુલદીપ યાદવે સૌથી વધુ ચાર વિકેટ લીધી, જ્યારે જસપ્રીત બુમરાહ, રવિન્દ્ર જાડેજા અને મોહમ્મદ સિરાજે બે-બે વિકેટ લીધી.
That's stumps on Day 2!— BCCI (@BCCI) November 23, 2025
Another enthralling day's play comes to an end 🙌#TeamIndia openers will resume proceedings tomorrow ⏳
Scorecard ▶️ https://t.co/Hu11cnqQn8#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/QDuEZyCqsF
ભારત તરફથી યશસ્વી જયસ્વાલ અને કેએલ રાહુલે ઇનિંગની શરૂઆત કરી. દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી માર્કો જેનસેન અને વિઆન મુલ્ડરે બોલિંગની શરૂઆત કરી. બીજા દિવસની રમતના અંતે, ભારતે 6.1 ઓવરમાં કોઈ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના 9 રન બનાવ્યા હતા. યશસ્વી જયસ્વાલ 7 અને કેએલ રાહુલ 2 રન બનાવી રહ્યા હતા.
દિવસ 2: બીજું સત્ર
પહેલા સત્રના સ્કોર 316/6 થી ચાલુ રાખીને, દક્ષિણ આફ્રિકાએ લંચ સુધી 7 વિકેટે 428 રન બનાવ્યા. ભારતે બીજા સત્રમાં કાયલ વેરેન (45) ના રૂપમાં ઇનિંગ્સની સાતમી વિકેટ અને દિવસની પ્રથમ વિકેટ ગુમાવી. ત્યારબાદ સેનુરન મુથુસામીએ તેની પ્રથમ ટેસ્ટ સદી ફટકારી. તેણે દક્ષિણ આફ્રિકા માટે 192 બોલમાં નવ ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા ફટકારીને પોતાની પ્રથમ સદી પૂર્ણ કરી. આ દરમિયાન, માર્કો જાનસેન પણ તેની અડધી સદી પૂર્ણ કરી. તેણે 53 બોલમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગા ફટકારીને 50 રન પૂર્ણ કર્યા. મુથુસામી હાલમાં 107 રન સાથે ક્રીઝ પર છે, અને જાનસેન 51 રન બનાવીને રમી રહ્યો છે.
Tea on Day 2! 🫖— BCCI (@BCCI) November 23, 2025
A challenging morning session comes to an end in Guwahati.
South Africa 316/6 in the first innings.
Scorecard ▶️ https://t.co/Hu11cnrocG#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/VHPoJhsfzL
દિવસ 2: પ્રથમ સત્ર
કાયલ વેરેન (1) અને સેનુરન મુથુસામી (25) એ બીજા દિવસની શરૂઆત કરી અને પ્રથમ દિવસના સ્કોર 247/6 થી પોતાની ઇનિંગ ચાલુ રાખી. દક્ષિણ આફ્રિકા બીજા દિવસના પ્રથમ સત્રમાં વિકેટવિહીન રહ્યું, જેના કારણે સ્કોર 316 સુધી પહોંચી ગયો. આ દરમિયાન, મુથુસામીએ પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કરી, 121 બોલમાં 5 ચોગ્ગા સાથે 50 રન પૂર્ણ કર્યા.
Lunch, Day 2! 🍛#TheProteas Men continue to dominate proceedings with 428/7 after 137 overs on the board at the break. 🇿🇦— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 23, 2025
A brilliant display throughout the morning in this second Test. 🏏 pic.twitter.com/vaZnWPCzXf
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પ્રથમ દિવસની રમત કેવી રહી?
આ પહેલા, આ મેચના પ્રથમ દિવસે ટોસ જીત્યા બાદ, દક્ષિણ આફ્રિકાએ પ્રથમ બેટિંગ કરતી વખતે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેમના બે ઓપનર, એડન માર્કરામ અને રાયન રિકેલ્ટને પ્રથમ વિકેટ માટે 82 રનની ભાગીદારી કરી. માર્કરામ 38 અને રિકેલટન 35 રન બનાવ્યા. કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમાએ કુલ 41 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ 49 રન બનાવીને આઉટ થયા. ટોની ડી જોર્ઝીએ 28 અને મુલ્ડરે 13 રન બનાવ્યા.
આ મેચના પહેલા દિવસના અંતે, દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી કાયલ વેરેન (1) અને સેનુરન મુથુસામી (25) અણનમ રહ્યા. ભારત તરફથી કુલદીપ યાદવે પ્રથમ દિવસે સૌથી વધુ ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે બુમરાહ, સિરાજ અને જાડેજાએ એક-એક વિકેટ લીધી.
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્લેઇંગ 11
ભારત: કેએલ રાહુલ, યશસ્વી જયસ્વાલ, સાઈ સુદર્શન, ધ્રુવ જુરેલ, ઋષભ પંત (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ અને મોહમ્મદ સિરાજ.
દક્ષિણ આફ્રિકા: એઇડન માર્કરામ, રેયાન રિકલ્ટન, વિયાન મુલ્ડર, ટેમ્બા બાવુમા (કેપ્ટન), ટોની ડી જોર્ઝી, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, કાયલ વેરેન (વિકેટકીપર), માર્કો જેન્સેન, સેનુરન મુથુસામી, સિમોન હાર્મર અને કેશવ મહારાજ.
આ પણ વાંચો: