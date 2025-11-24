ETV Bharat / sports

IND vs SA: એઇડન માર્કરામ બન્યો શક્તિમાન, શાનદાર કેચનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ

ગુવાહાટી ટેસ્ટમાં ભારતીય ટીમ બેકફૂટ પર છે અને ફોલો-ઓનનો ખતરો તેના પર છે.

દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ
દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 24, 2025 at 4:59 PM IST

2 Min Read
IND vs SA : ગુવાહાટીમાં રમાઈ રહેલી ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની બીજી અને અંતિમ ટેસ્ટમાં ભારતીય ટીમ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગઈ છે. ત્રીજા દિવસે, મુલાકાતીઓના 489 રનના જવાબમાં ભારતે માત્ર 122 રનમાં સાત વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી, જેના કારણે યજમાન ટીમને ફોલોઓન કરવાની ફરજ પાડવાનો ભય હતો.

મેચની શરૂઆતમાં બેટથી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યા બાદ, દક્ષિણ આફ્રિકાના ખેલાડીઓ હવે બોલ અને ફિલ્ડિંગથી ધમાલ મચાવી રહ્યા છે. માર્કો જાન્સને બોલથી તબાહી મચાવી હતી, ચાર વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે એડન માર્કરામ એક શાનદાર ફિલ્ડર રહ્યો છે. તેણે નીતિશ કુમાર રેડ્ડીના શાનદાર કેચથી બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા હતા.

એડન માર્કરામનો કેચ એટલો શાનદાર હતો કે તેની સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા થઈ હતી, અને દરેક વ્યક્તિ તેના કેચની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. તમે નીચે આ શાનદાર કેચની વિડિઓ ક્લિપ જોઈ શકો છો.

માર્કરામનો કેચ 42મી ઓવરમાં આવ્યો, જ્યારે નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ જાન્સેનના વધતા જતા બોલને વિચિત્ર રીતે અટકાવ્યો, જે તેના બેટની ટોચ પર વાગ્યો અને સ્લિપ કોર્ડન તરફ ગયો. બીજી સ્લિપ પર ઉભેલા માર્કરામે જમણી બાજુએ એક શાનદાર એક હાથે કેચ પકડ્યો.

ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા બીજી ટેસ્ટનો ત્રીજો દિવસ

મેચની વાત કરીએ તો, ભારતે ત્રીજા દિવસે કોઈ નુકસાન વગર 9 રન પર રમત ફરી શરૂ કરી, પરંતુ ચાના સમય સુધીમાં, તેઓએ 102 રન પર ચાર વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. જયસ્વાલે 97 બોલમાં 58 રન બનાવ્યા, જ્યારે રાહુલ 63 બોલમાં 22 રન બનાવીને આઉટ થયો. સાઈ સુદર્શન ફરી એકવાર સ્કોર કરવામાં નિષ્ફળ ગયો, 15 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો. ત્યારબાદ ધ્રુવ જુરેલ ખાતું ખોલ્યા વિના પાછો ફર્યો.

ભારતે બીજા સત્રમાં પણ ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી, જેના કારણે લંચ સુધીમાં તેમનો સ્કોર 7 વિકેટે 174 રન પર રહ્યો. કેપ્ટન પંત (7), જાડેજા (6) અને રેડ્ડી (10) આઉટ થયા. લખાણ સમયે, ભારતે 194 રન પર પોતાની આઠમી વિકેટ ગુમાવી દીધી, જેમાં વોશિંગ્ટન 48 રન બનાવી રહ્યો હતો. ભારત હજુ પણ દક્ષિણ આફ્રિકાથી 295 રન પાછળ છે અને ફોલો-ઓન ટાળવાથી 95 રન દૂર છે.

