સંજુ અને કુલદીપને જોવી પડશે વધુ રાહ, આ બીજી T20 માં ભારતનો પ્લેઇંગ 11 હશે.

દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બીજી T20I માટે ભારતની સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવન પર એક નજર કરીએ.

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 11, 2025 at 11:03 AM IST

હૈદરાબાદ: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની બીજી મેચ આજે (11 ડિસેમ્બર) ચંદીગઢના મુલ્લાનપુર સ્થિત મહારાજા યાદવિન્દ્ર સિંહ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે અને ભારતમાં સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ અને દૂરદર્શન ટીવી પર જોઈ શકાશે. લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ Jio Hotstar પર ઉપલબ્ધ થશે.

કટકના બારાબતી સ્ટેડિયમ ખાતે પહેલી મેચ 101 રનથી જીત્યા બાદ ભારતીય ટીમ શ્રેણીની બીજી મેચમાં પ્રવેશ કરી રહી છે. આનાથી ટીમનો આત્મવિશ્વાસ નોંધપાત્ર રીતે વધ્યો છે. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, સૂર્યકુમાર યાદવની ટીમે હાર્દિકની ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ (59) ની મદદથી મુશ્કેલ પીચ પર 175 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ, તેઓએ એડન માર્કરામની ટીમને ૭૪ રનમાં ઓલઆઉટ કરીને શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી.

યુવરાજ અને હરમનપ્રીતના નામ પર સ્ટેન્ડ્સ

તેથી ભારતીય ટીમ બીજી T20I જીતવા, શ્રેણીમાં 2-0થી લીડ મેળવવા અને ટૂંકા ફોર્મેટમાં પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરશે. નોંધપાત્ર રીતે, આ મેદાન ભારતીય પુરુષ ટીમની પ્રથમ T20I મેચનું આયોજન કરશે, જેણે અગાઉ સપ્ટેમ્બરમાં ત્યાં બે મહિલા ODI રમી હતી. મેચ પહેલા, યુવરાજ સિંહ અને હરમનપ્રીત કૌરના નામ પર સ્ટેન્ડ્સનું પણ અનાવરણ કરવામાં આવશે, જે મેચનું મહત્વ વધુ વધારશે.

શું ભારત પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કોઈ ફેરફાર કરી શકે છે?

હવે પ્રશ્ન એ છે કે શું ભારત બીજી T20I માટે તેનું વિજેતા સંયોજન જાળવી રાખશે કે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કોઈ ફેરફાર કરશે. પ્રથમ T20I માં ભારતીય ખેલાડીઓના પ્રદર્શન પર એક નજર નાખતાં જાણવા મળે છે કે જે બે ખેલાડીઓને તેમના પ્રદર્શનના આધારે ટીમમાંથી બહાર કરી શકાય છે તેઓ સૂર્યકુમાર યાદવ અને શુભમન ગિલ છે. સૂર્યા સતત 19 ઇનિંગ્સથી સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે, જ્યારે ગિલે જયસ્વાલને બદલવાથી ખાસ અસર કરી નથી. જોકે, કેપ્ટન અને ઉપ-કેપ્ટન તરીકે, તેમને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર રાખવા અશક્ય છે.

તેથી, પ્રથમ મેચમાં તેના દમદાર પ્રદર્શનને જોતાં, ભારતની T20 ટીમ મોટાભાગે સ્થિર લાગે છે, અને ટીમ તેના વિજેતા સંયોજનમાં કોઈ ફેરફાર કરે તેવી શક્યતા નથી. એકમાત્ર સ્પર્ધા વિકેટકીપરના સ્થાન માટે છે. જીતેશ શર્મા અને સંજુ સેમસન આ ભૂમિકા માટે સ્પર્ધા કરી રહ્યા છે, પરંતુ ભારત જીતેશ સાથે ટકી શકે છે, તેથી સેમસનને હજુ પણ તેની તક માટે રાહ જોવી પડી શકે છે.

બોલિંગ વિભાગમાં, જસપ્રીત બુમરાહની પસંદગી નિશ્ચિત છે, અને અર્શદીપ સિંહ પણ તેનું સ્થાન જાળવી રાખે તેવી શક્યતા છે, ખાસ કરીને કારણ કે આ મેચ તેના IPL હોમ ગ્રાઉન્ડ પર રમાઈ રહી છે. અક્ષર પટેલ અને વરુણ ચક્રવર્તીની હાજરીને કારણે કુલદીપ યાદવને બહાર રાખવામાં આવશે.

ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન

અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ.

