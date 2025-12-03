ETV Bharat / sports

IND vs SA: કિંગ કોહલીએ સતત બીજી સદી ફટકારી, અનુષ્કાએ ખાસ રીતે અભિનંદન આપ્યા

દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બીજી મેચમાં પણ વિરાટ કોહલીએ 102 રનની ઇનિંગ રમી હતી.

વિરાટ કોહલી
વિરાટ કોહલી (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 3, 2025 at 5:38 PM IST

2 Min Read
Virat Kohli Century: રાયપુરમાં ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાયેલી બીજી વનડેમાં વિરાટ કોહલીએ શાનદાર સદી ફટકારી. આ શ્રેણીમાં આ તેની સતત બીજી સદી છે. તેણે 90 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી. આ તેની વનડે કારકિર્દીની 53મી અને 84મી આંતરરાષ્ટ્રીય સદી છે. પોતાની સદી પૂરી કર્યા પછી, કોહલી વધુ સમય ક્રીઝ પર ટકી શક્યો નહીં અને 93 બોલમાં 102 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો. તેની ઇનિંગમાં 7 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

વિરાટની શાનદાર ઇનિંગથી તેના ચાહકો ખુશ થયા હતા અને સોશિયલ મીડિયા પર તેને અભિનંદન આપી રહ્યા હતા, ત્યારે તેની પત્ની અનુષ્કા શર્માએ પણ વિરાટના ફોટા સાથે હાર્ટ ઇમોજી પોસ્ટ કરીને તેના પતિને અભિનંદન આપ્યા હતા.

સતત ત્રીજી વખત સૌથી વધુ 50 થી વધુ સ્કોર બનાવનારા ખેલાડી

આ ઉપરાંત, કોહલીએ તેની છેલ્લી ત્રણ વનડે ઇનિંગ્સમાં અણનમ 74, 135 અને 50 રન બનાવ્યા છે. આનાથી તે સતત ત્રણ કે તેથી વધુ વનડે ઇનિંગ્સમાં 50 થી વધુ રન બનાવનાર 13મો ખેલાડી બન્યો છે. રોહિત શર્માએ આ ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ વખત આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે, 11 વખત, જ્યારે સચિન તેંડુલકર 10 વખત.

વિરાટની છેલ્લી ત્રણ ઇનિંગ્સ

વિરાટ કોહલીએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ભારતની નવ વિકેટની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, જે બાદ તે સતત બે વનડે મેચમાં શૂન્ય આઉટ થયો હતો, તેણે અંતિમ વનડેમાં અણનમ 74 રન બનાવ્યા હતા, જોકે ભારત શ્રેણી 2-1થી હારી ગયું હતું. ત્યારબાદ તેણે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ત્રણ મેચની ઘરઆંગણે શ્રેણીની પ્રથમ મેચમાં 135 રન બનાવ્યા હતા, જે એક જ ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ સદી (52) ફટકારનાર બેટ્સમેન બન્યો હતો. તેણે હવે શ્રેણીની બીજી મેચમાં સદી ફટકારી છે.

ગાયકવાડે પણ સદી ફટકારી હતી

વિરાટ કોહલી ઉપરાંત, રુતુરાજ ગાયકવાડે પણ સદી ફટકારી હતી. તેણે 83 બોલમાં 105 રનની શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી હતી, જે તેની પ્રથમ વનડે સદી હતી. આ ઐતિહાસિક ઇનિંગ્સ દરમિયાન, ગાયકવાડે 12 ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.

IND vs SA બીજી વનડે

શ્રેણીની પહેલી મેચ 17 રનથી હાર્યા બાદ, ભારતે બીજી મેચમાં પણ પોતાની પકડ મજબૂત બનાવી છે. ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ભારતે આ લખાય છે ત્યાં સુધી 41 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 291 રન બનાવ્યા છે.

