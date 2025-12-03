ETV Bharat / sports

IND VS SA 2ND ODI: ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને આપ્યો 359 રન લક્ષ્યાંક, વિરાટ કોહલી અને રુતુરાજ ગાયકવાડે સદી ફટકારી

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રાયપુરમાં બીજી વનડે રમાઈ રહી છે.

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રાયપુરમાં બીજી વનડે
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રાયપુરમાં બીજી વનડે (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 3, 2025 at 1:31 PM IST

Updated : December 3, 2025 at 5:52 PM IST

હૈદરાબાદ: રાયપુરના શહીદ વીર નારાયણ સિંહ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બીજી વનડેમાં ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે 50 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 358 રન બનાવ્યા. ભારત તરફથી રુતુરાજ ગાયકવાડ અને વિરાટ કોહલીએ શાનદાર પ્રદર્શન કરતા સદી ફટકારી. દક્ષિણ આફ્રિકાને હવે જીતવા માટે 359 રનની જરૂર છે.

રુતુરાજ અને વિરાટ કોહલીએ સદી ફટકારી

ભારત તરફથી રોહિત શર્મા અને યશસ્વી જયસ્વાલે ઇનિંગ્સની શરૂઆત કરી. તેઓ બંને 9.4 ઓવર પછી 62 રન બનાવીને આઉટ થયા. રોહિત શર્મા 14 અને યશસ્વી જયસ્વાલે 22 રન બનાવીને આઉટ થયા. ત્યારબાદ રુતુરાજ ગાયકવાડે પહેલી વનડે સદી ફટકારી, 77 બોલમાં 12 ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાની મદદથી 100 રન બનાવ્યા. ગાયકવાડે 83 બોલમાં 105 રન બનાવ્યા.

દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમમાં ત્રણ મોટા ફેરફાર

ટેમ્બા બાવુમાએ આ મેચ માટે પોતાની ટીમમાં ત્રણ મોટા ફેરફાર કર્યા છે. કેપ્ટન બાવુમા ઉપરાંત, કેશવ મહારાજ અને લુંગી ન્ગીડીની વાપસી થઈ છે, જ્યારે ઓથનીએલ બાર્ટમેન, રાયન રિકેલ્ટન અને પ્રેનેલન સુબ્રાઈને બહાર કરવામાં આવ્યા છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે પાછલી મેચની જેમ જ પ્લેઇંગ ઇલેવન મેદાનમાં ઉતાર્યું છે.

કેપ્ટન કેએલ રાહુલે ટોસ પર શું કહ્યું

આ હાર સાથે, ભારતે હવે સતત 20 વનડે ટોસ હારી ગયા છે. કેપ્ટન રાહુલે કહ્યું, "અમે ઘણા સમયથી ટોસ જીત્યો નથી. અમે છેલ્લી રમતમાં ખૂબ સારું પ્રદર્શન કર્યું. તેઓએ અમને દબાણ કર્યું, અને અમને ખબર છે કે શું અપેક્ષા રાખવી. અમે શ્રેણી પહેલા આ વિશે વાત કરી હતી. અમે દરેક જગ્યાએ ઝાકળની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. અમે એક જ ટીમ સાથે રમી રહ્યા છીએ."

બંને ટીમોની પ્લેઇંગ-11

ભારત: યશસ્વી જયસ્વાલ, રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, રુતુરાજ ગાયકવાડ, વોશિંગ્ટન સુંદર, કેએલ રાહુલ (કેપ્ટન/વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, હર્ષિત રાણા, કુલદીપ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા.

દક્ષિણ આફ્રિકાની પ્લેઇંગ-11

દક્ષિણ આફ્રિકા: ક્વિન્ટન ડી કોક (વિકેટકીપર), એડન માર્કરામ, ટેમ્બા બાવુમા (કેપ્ટન), મેથ્યુ બ્રીટ્ઝકે, ટોની ડી જોર્ઝી, ડેવાલ્ડ બ્રુઇસ, માર્કો જેનસેન, કોર્બિન બોશ, કેશવ મહારાજ, નાન્દ્રે બર્ગર, લુંગી એન્ગીડી

ટીમ ઈન્ડિયાએ પહેલી મેચ 17 રનથી જીતી: કેએલ રાહુલના નેતૃત્વમાં, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પહેલી ODI જીતી લીધી છે. પહેલા બેટિંગ કરતા, ટીમ ઈન્ડિયાએ 50 ઓવરમાં આઠ વિકેટ ગુમાવીને 349 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાએ 49.2 ઓવરમાં 332 રન બનાવ્યા, જેના કારણે ભારત 17 રનથી જીત્યું. ભારતના સૌથી ઊંચા સ્કોર છતાં, દક્ષિણ આફ્રિકાએ સારું રમ્યું અને છેલ્લી ઓવર સુધી મેચને નજીક રાખી.

Last Updated : December 3, 2025 at 5:52 PM IST

IND VS SA 2ND ODI
IND VS SA

