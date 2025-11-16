કોલકાતા ટેસ્ટમાં દક્ષિણ આફ્રિકાના બોલરો સામે ભારતીય ટીમ ઘુંટણીયે, 30 રનથી શર્મનાક હાર
કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાયેલી બે મેચની શ્રેણીની પહેલી ટેસ્ટમાં ભારતની 30 રનથી હાર.
હૈદરાબાદ: ટેમ્બા બાવુમાની મેચવિનિંગ ઇનિંગના કારણે દક્ષિણ આફ્રિકાએ બે મેચની શ્રેણીની પહેલી મેચ 30 રનથી જીતી લીધી. બેટ્સમેન માટે અયોગ્ય પીચ પર, દક્ષિણ આફ્રિકાના સ્પિનરોએ ભારતીય ટીમને 159 રનના નજીવા સ્કોરમાં ઓલઆઉટ કરી દીધી. આ જીત સાથે, ભારત સામે દક્ષિણ આફ્રિકાએ શ્રેણીમાં 1-0થી લીડ મેળવી લીધી છે.
વોશિંગ્ટન સુંદર (31) અને અક્ષર પટેલ (26) ભારતની બીજી ઇનિંગમાં ટોપ સ્કોરર રહ્યા. દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી સિમોન હાર્મરે સૌથી વધુ વિકેટ લીધી, તેમણે ચાર વિકેટ લીધી. કેશવ મહારાજ અને જોહ્ન્સનએ બે-બે વિકેટ લીધી, અને એડમ માર્કરામે એક વિકેટ લીધી. મેચ પહેલા શુભમન ગિલ આઉટ થયો.
દક્ષિણ આફ્રિકાએ પ્રથમ ઇનિંગમાં 159 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે ભારતે પ્રથમ ઇનિંગમાં 189 રન બનાવ્યા હતા, જેનાથી તેમને 30 રનની લીડ મળી હતી. પરંતુ બીજા દાવમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાએ કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમાના અણનમ 51 રનની મદદથી 153 રન બનાવ્યા અને ભારતને મુશ્કેલ પીચ પર જીત માટે 124 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો.
ભારતીય બેટ્સમેન નિષ્ફળ રહ્યા
૧૨૪ રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી ભારતની બેટિંગ શરૂઆતથી જ નબળી પડી ગઈ હતી, જેમાં જયસ્વાલ (૦), રાહુલ (૧), જુરેલ (૧૬), કેપ્ટન પંત (૨) અને જાડેજા (૧૮) બધા ખરાબ રીતે નિષ્ફળ રહ્યા હતા. આના કારણે ભારતીય બેટ્સમેન નાના લક્ષ્યનો પીછો કરવામાં અસમર્થ રહ્યા. આ પ્રભાવશાળી વિજય સાથે, દક્ષિણ આફ્રિકાએ બે મેચની શ્રેણીમાં ૧-૦ની લીડ મેળવી લીધી. શ્રેણીની બીજી મેચ ૨૨ નવેમ્બરથી ગુવાહાટીમાં રમાશે, જ્યાં ભારત શ્રેણી બરાબર કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
સિમોન હાર્મર મેન ઓફ ધ મેચ
મેચમાં શાનદાર બોલિંગ કરનાર સિમોન હાર્મરને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો. તેણે બંને ઇનિંગ્સમાં ચાર વિકેટ લીધી. મેચ પછી, હાર્મરે કહ્યું, "હું ભાગ્યશાળી હતો કે મને જુરેલ, જાડેજા અને પંતની વિકેટ મળી; આ શ્રેષ્ઠ બોલ નહોતા. હું અહીં જીત મેળવીને ખુશ છું."
ગંભીરે શું કહ્યું?
મેચ હાર્યા બાદ, મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે કહ્યું, "મને લાગ્યું કે 189 રનનો લક્ષ્યાંક સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. રન બનાવવા માટે યોગ્ય વલણની જરૂર પડે છે, અને જ્યારે તમે સારું ન રમો ત્યારે આવું જ થાય છે." પિચ વિશે બોલતા, ગૌતમ ગંભીરે કહ્યું, "આ તે પિચ હતી જે અમે માંગી હતી, અને તે જ અમને મળી."
