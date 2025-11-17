ETV Bharat / sports

સૌરવ ગાંગુલીએ મોહમ્મદ શમીને લઈને આપ્યું મોટું નિવેદન, ગૌતમને પણ આપી સલાહ

મોહમ્મદ શમીએ છેલ્લે 2023 વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ટેસ્ટ રમી હતી.

સૌરવ ગાંગુલી
સૌરવ ગાંગુલી (afp)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 17, 2025 at 6:10 PM IST

હૈદરાબાદ: દક્ષિણ આફ્રિકા સામે કોલકાતા ટેસ્ટ 30 રનથી હાર્યા બાદ ભારતીય ટીમ આકરી ટીકાનો સામનો કરી રહી છે. ક્રિકેટ ચાહકો અને ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરો હાર માટે ભારતીય બેટ્સમેનોને દોષી ઠેરવી રહ્યા છે. તેઓ કહે છે કે જો તમારી ટેકનિક સ્પિન સામે યોગ્ય નહીં હોય, તો આવી સ્થિતિમાં તમે મેચ જીતી શકશો નહીં.

ભારતીય ટીમ કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે 124 રનના લક્ષ્યાંકને હાંસલ કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ અને 93 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ, જેના પરિણામે 30 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આ સાથે, પ્રોટીઝ 15 વર્ષ પછી ભારતીય ધરતી પર યાદગાર ટેસ્ટ વિજય નોંધાવવામાં સફળ રહી.

સૌરવ ગાંગુલીની સલાહ

કોલકાતા ટેસ્ટ હાર્યા બાદ, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટ કેપ્ટન અને ભૂતપૂર્વ BCCI પ્રમુખ સૌરવ ગાંગુલીએ ટીમ મેનેજમેન્ટ અને મુખ્ય કોચને ઘણી સલાહ આપી હતી. તેમણે મોહમ્મદ શમીને ટેસ્ટ ટીમમાં સામેલ કરવાનો આગ્રહ કર્યો હતો અને તેમને સારી પીચો પર રમવાની સલાહ આપી હતી. મીડિયા ચેનલ સ્પોર્ટ્સ તક સાથે વાત કરતા, ગાંગુલીએ કહ્યું કે મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે આગળ જતાં શમી, જસપ્રીત બુમરાહ અને મોહમ્મદ સિરાજની ત્રિપુટી પર વિશ્વાસ કરવો જોઈએ.

ક્રિકેટ એસોસિએશન ઓફ બંગાળના વર્તમાન પ્રમુખ ગાંગુલીએ કહ્યું, "મને ગૌતમ ખૂબ ગમે છે. તેણે 2011 અને T20 વર્લ્ડ કપમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેને સારી ભારતીય પીચો પર રમવાની જરૂર છે. તેને બુમરાહ, સિરાજ અને શમી પર વિશ્વાસ કરવાની જરૂર છે."

"શમી ટેસ્ટ ટીમમાં સ્થાન મેળવવાને લાયક છે"

ગાંગુલીએ વધુમાં કહ્યું, "મને લાગે છે કે શમી આ ટેસ્ટ ટીમમાં સ્થાન મેળવવાને લાયક છે. શમી અને સ્પિનરો તેમના માટે ટેસ્ટ મેચ જીતશે." આ સિઝનમાં ઘરેલુ સર્કિટમાં પાછા ફર્યા બાદ, શમી ઉત્તમ ફોર્મમાં છે, તેણે ચાર મેચમાં 17.35 ની સરેરાશથી 17 વિકેટ લીધી છે.

શમીએ છેલ્લે 2023 માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. ત્યારથી, પસંદગીકારોએ તેને અયોગ્ય જાહેર કર્યો છે અને ઇંગ્લેન્ડ, વેસ્ટ ઇન્ડીઝ અને દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની શ્રેણી માટે તેની અવગણના કરી છે.

'પિચને રમતથી દૂર રાખો'

સારી વિકેટ પર રમવા વિશે વાત કરતા, ગાંગુલીએ એમ પણ કહ્યું કે ગંભીર અને ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટે સારી પિચ પર રમવું જોઈએ અને રમતથી દૂર રાખવું જોઈએ, અને મેચને ઝડપથી પૂર્ણ કરવાને બદલે પાંચ દિવસમાં જીતવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે જો તેમના બેટ્સમેન 350-400 રન બનાવી શકતા નથી, તો તેઓ ટેસ્ટ મેચ જીતી શકશે નહીં.

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીનો બીજો મેચ 22 નવેમ્બરથી ગુવાહાટીમાં રમાશે.

