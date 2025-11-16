IND vs SA 1લી ટેસ્ટ: હાર બાદ, કેપ્ટન અને કોચનું મોટું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું....

ETV Bharat / sports

Published : November 16, 2025 at 8:34 PM IST

હૈદરાબાદ: કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે શાસક વિશ્વ ટેસ્ટ ચેમ્પિયન દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારતને 30 રનથી હરાવીને શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી. મેચ પછીના પ્રેઝન્ટેશન સમારોહમાં, ભારતના ઉપ-કેપ્ટન ઋષભ પંતે સ્વીકાર્યું કે દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમા અને ઓલરાઉન્ડર કોર્બિન બોશ વચ્ચેની 44 રનની ભાગીદારી તેમની હારનું કારણ હતી.

કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમાએ મુશ્કેલ બેટિંગ પિચ પર અણનમ 55 રન બનાવ્યા, અને બોશ સાથે ઉપયોગી 44 રનની ભાગીદારી અને જેન્સન સાથે 16 રનની ટૂંકી ભાગીદારીએ દક્ષિણ આફ્રિકાને 123 રનની લીડ સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી, જે 15 વર્ષ પછી ભારતમાં ટેસ્ટ જીત મેળવવા માટે મુલાકાતી ટીમ માટે પૂરતી હતી. 124 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ભારત 93 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું.

ટેમ્બા-બોશ ભાગીદારી તેમની હારનું કારણ હતી.

આ પ્રકારની મેચ પછી, ઋષભ પંતે કહ્યું, "આવી મેચ પછી, તમે તેના પર વધુ ધ્યાન આપી શકતા નથી." આપણે તે જીતવું જોઈતું હતું. દબાણ વધી રહ્યું હતું. અમે તેનો લાભ ઉઠાવી શક્યા નહીં. આજે સવારે ટેમ્બા અને બોશ વચ્ચે સારી ભાગીદારી થઈ. તેમની ભાગીદારીએ અમને નુકસાન પહોંચાડ્યું." પિચ વિશે પૂછવામાં આવતા, પંતે કહ્યું કે 120 ની આસપાસ કોઈપણ લક્ષ્યનો પીછો કરવો મુશ્કેલ હતો કારણ કે સ્પિનરોને ઘણી મદદ મળી રહી હતી, પરંતુ તેમણે સ્વીકાર્યું કે ભારતીય બેટ્સમેનોએ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી લેવું જોઈતું હતું.

તમે આ પ્રકારની મેચોનો ભાગ બનવા માંગો છો

દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમાએ 30 રનની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવવા માટે કોર્બિન બોશ અને માર્કો જેન્સન વચ્ચે નીચલા ક્રમની ભાગીદારીને શ્રેય આપ્યો. તેમણે કહ્યું, "ખૂબ જ રોમાંચક. તમે આ પ્રકારની મેચોનો ભાગ બનવા અને પરિણામને તમારા પક્ષમાં ફેરવવા માંગો છો. મને લાગે છે કે અમે શક્ય તેટલું અમારી પકડ જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો. અમને ખબર હતી કે બેટથી તે મુશ્કેલ બનશે, તે અમારા માટે મુશ્કેલ હતું, પરંતુ અમને મળેલી કોઈપણ તકનો લાભ ઉઠાવવો પડ્યો. મને લાગે છે કે અમે તે સુંદર રીતે કર્યું."

બાવુમાએ વધુમાં કહ્યું, "અમે શક્ય તેટલું મેચમાં ટકી રહેવાનો પ્રયાસ કર્યો. 120-125 રન બનાવવા અને જીતવા હંમેશા શક્ય નથી. પરંતુ તે ફક્ત રમતમાં ટકી રહેવા અને વિશ્વાસ જાળવવાની બાબત હતી."

મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે શું કહ્યું?

મેચ પછીની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં, ભારતના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે પીચને બરાબર એવી જ ગણાવી જે તેઓ ઇચ્છતા હતા. તેમણે કહ્યું, "અમે આ માંગ્યું હતું, અને અમને જે મળ્યું તેનાથી અમે ખુશ છીએ. આ બરાબર તે જ પીચ છે જેની અમને જરૂર હતી. ક્યુરેટર ખૂબ મદદરૂપ હતા. જો તમે સારું ન રમો તો આવું જ થાય છે. આ એક એવી વિકેટ હતી જે તમારી ટેકનિક અને ધીરજની કસોટી કરે છે. જો તમારો બચાવ મજબૂત હોય, તો તમે આવી વિકેટો પર રન બનાવી શકો છો."

ગંભીરે ભારતીય બેટ્સમેનોની એવી પીચ પર 124 રનનો પીછો કરવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ પણ ટીકા કરી હતી જે તેમના મતે કોઈ નોંધપાત્ર પડકારો રજૂ કરતી નહોતી. "મને લાગ્યું કે 123નો લક્ષ્યાંક પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. રન બનાવવા માટે યોગ્ય ધીરજની જરૂર છે; જ્યારે તમે સારું ન રમો ત્યારે આવું જ થાય છે. આ વિકેટમાં કંઈ ખોટું નથી; અક્ષર અને બાવુમાએ રન બનાવ્યા."

