Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / sports

આજથી ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પ્રથમ ટેસ્ટ, જાણો બંને ટીમો સંભવિત પ્લેઈંગ-11

આજથી ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પહેલી ટેસ્ટ મેચ કોલકાતામાં રમાશે. જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

શુભમન ગિલ અને ટેમ્બા બાવુમા
શુભમન ગિલ અને ટેમ્બા બાવુમા (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 14, 2025 at 5:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી આજથી શરુ થઈ રહી છે. શુભમન ગિલ અને ટેમ્બા બાવુમાના નેતૃત્વમાં પ્રથમ ટેસ્ટ 14 થી 18 નવેમ્બર દરમિયાન કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ સ્ટેડિયમ ખાતે સવારે 9:30 વાગ્યાથી શરુ થશે. ટીમ ઇન્ડિયાને આ મેચમાં જીતનો મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવે છે, કારણ કે તે ઘરઆંગણે રમી રહી છે, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકા પણ યજમાન ટીમનો સામનો કરવા માંગે છે. તો, ચાલો મેચ પહેલા દરેક વિગતો પર એક નજર કરીએ.

ઇડન ગાર્ડન્સ પિચ રિપોર્ટ

કોલકાતામાં ઇડન ગાર્ડન્સ પિચ હંમેશા બેટ્સમેન-ફ્રેન્ડલી હોય છે. જ્યારે પિચ પુષ્કળ હોય છે, ત્યારે તે પ્રથમ દિવસે નવા બોલ સાથે ઝડપી બોલરોને સહાય પૂરી પાડે છે. બેટ્સમેનોને બીજા અને ત્રીજા દિવસે વધુ ટેકો મળે છે. જેમ જેમ પિચ જૂની થાય છે અને રમત ચોથા કે પાંચમા દિવસે આગળ વધે છે, તેમ તેમ બોલ સ્પિનરોને પસંદ કરવા લાગે છે.

આ પીચ પર સરેરાશ પ્રથમ ઇનિંગનો સ્કોર 345, બીજી ઇનિંગનો સ્કોર 385, ત્રીજી ઇનિંગનો સ્કોર 285 અને ચોથી ઇનિંગનો સ્કોર 80-90 છે. આ પીચ પર સૌથી વધુ સ્કોર 643/6 અને સૌથી ઓછો સ્કોર 41/3 છે. આ મેચના પાંચેય દિવસોમાં વરસાદની શક્યતા ઓછી છે. આનો અર્થ એ છે કે ચાહકોને આખી મેચ જોવાની તક મળશે.

ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકા સામ સામે

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 44 ટેસ્ટ મેચ રમાઈ છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ભારતે 14 મેચ જીતી છે, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાએ 18 મેચ જીતી છે. આ બંને ટીમો વચ્ચે દસ મેચ ડ્રો થઈ છે, આમ દક્ષિણ આફ્રિકાને ભારત પર આગળ છે. ઈડન ગાર્ડન્સ પર કુલ 42 ટેસ્ટ મેચ રમાઈ છે. ભારતે આ મેદાન પર 13 મેચ જીતી છે, 9 મેચ હારી છે અને 20 મેચ ડ્રો થઈ છે.

બંને ટીમોના મુખ્ય ખેલાડીઓ

કેએલ રાહુલ, શુભમન ગિલ અને યશસ્વી જયસ્વાલ આ મેચમાં ભારત માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. જસપ્રીત બુમરાહ અને મોહમ્મદ સિરાજ, કુલદીપ યાદવ અને રવિન્દ્ર જાડેજા સાથે, ભારતની બોલિંગ માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે. બુમરાહએ 50 ટેસ્ટમાં 95 ઇનિંગ્સમાં 226 વિકેટ લીધી છે, જ્યારે સિરાજે 43 ટેસ્ટમાં 50 ઇનિંગ્સમાં 133 વિકેટ લીધી છે. જાડેજાએ 338 વિકેટ લીધી છે, અને કુલદીપે 68 વિકેટ લીધી છે.

ગિલે WTC 2025-27 માં અત્યાર સુધીમાં 7 મેચોમાં 13 ઇનિંગ્સમાં 946 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 5 સદી અને 1 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. રાહુલે 7 મેચોમાં 13 ઇનિંગ્સમાં 3 સદી અને 3 અડધી સદી સાથે 728 રન બનાવ્યા છે. યશસ્વીએ 7 મેચોમાં 13 ઇનિંગ્સમાં 3 સદી અને 2 અડધી સદી સાથે 630 રન બનાવ્યા છે.

દક્ષિણ આફ્રિકા રન બનાવવા માટે એડમ માર્કરામ અને ટેમ્બા બાવુમા પર આધાર રાખશે, જ્યારે સેનુરન મુથુસામી, કેશવ મહારાજ અને કાગીસો રબાડા મુખ્ય બોલર રહેશે. માર્કરામે 3090 રન, બાવુમાએ 3708 રન બનાવ્યા છે. કેશવે 212 અને રબાડાએ 340 વિકેટ લીધી છે.

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા માટે સંભવિત પ્લેઈંગ-11

ભારત: કેએલ રાહુલ, યશસ્વી જયસ્વાલ, સાઈ સુદર્શન, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), ઋષભ પંત (વિકેટકીપર), ધ્રુવ જુરેલ, રવિન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ સિરાજ, જસપ્રિત બુમરાહ.

દક્ષિણ આફ્રિકા: એડમ માર્કરામ, રેયાન રિકલ્ટન, ટોની ડી જોર્ઝી, ટેમ્બા બાવુમા (કેપ્ટન), ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, કાયલ વેરેન, સેનુરન મુથુસામી, સિમોન હાર્મર, માર્કો જેન્સેન, કેશવ મહારાજ, કાગીસો રબાડા.

આ પણ વાંચો:

  1. ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે ટીમ ઈન્ડિયાનો ટેસ્ટ રેકોર્ડ શું છે? જાણો કોના નામે સૌથી વધુ રન અને વિકેટ

TAGGED:

IND VS SA 1ST TEST
EDEN GARDENS PITCH AND WEATHER
IND VS SA 1ST TEST MATCH PREVIEW
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા
IND VS SA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

પીળી ડોકવાળી ચકલીનો થયો શિકાર અને જન્મ થયો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પક્ષીવિદનો! નામ હતું ડો. સલીમ અલી

અમદાવાદના આંગણે યોજાશે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ, જાણો મુખ્ય આકર્ષણો અને ઇન્ટર-સ્કૂલ મેગા કોન્ટેસ્ટ્સ વિશે

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.