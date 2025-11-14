Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / sports

ભારતે તેના 93 વર્ષના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર એક અનોખી સિદ્ધિ હાંસલ કરી

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ રહેલી ટેસ્ટ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ એક અનોખી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.

ટીમ ઈન્ડિયા
ટીમ ઈન્ડિયા (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 14, 2025 at 4:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે ભારત દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પ્રથમ ટેસ્ટ રમી રહ્યું છે. પહેલા બેટિંગ કરતા દક્ષિણ આફ્રિકાએ 35 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 130 રન બનાવ્યા છે. ભારતના જસપ્રીત બુમરાહે 3 વિકેટ અને કુલદીપ યાદવે 2 વિકેટ લીધી છે. દક્ષિણ આફ્રિકા માટે માર્કરામે 31, રાયન રિકેલ્ટન 22 અને વિઆન મુલ્ડર અને ટોની ડી જોર્ઝીએ 24-24 રન બનાવ્યા છે. હાલમાં, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ 6 અને કાયલ વેરેન 4 રન બનાવીને રમી રહ્યા છે.

આ મેચમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાએ ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. સ્ટાર બેટ્સમેન અને વિકેટકીપર ઋષભ પંત પાંચ મહિનાના વિરામ બાદ ટીમમાં પાછો ફર્યો છે. ઓલરાઉન્ડર અક્ષર પટેલ પણ ટીમમાં જોડાયો છે. આ પ્રક્રિયામાં, ટીમ ઈન્ડિયાએ એક દુર્લભ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. આજે, અમે તમને આ ખાસ સિદ્ધિ વિશે જણાવીશું.

93 વર્ષના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર

આ મેચમાં ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવનની રચના રસપ્રદ છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટના 93 વર્ષના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર ટીમ ઇન્ડિયા છ ડાબા હાથના ખેલાડીઓને મેદાનમાં ઉતારશે. ભારતે 1932માં પોતાની પહેલી ટેસ્ટ મેચ રમી હતી. ત્યારથી, તેણે 596 ટેસ્ટ રમી છે. જોકે, ભારતે અગાઉ ક્યારેય ચારથી વધુ ડાબા હાથના ખેલાડીઓને તેની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કર્યા નથી. પહેલી વાર, ટીમ છ ડાબા હાથના ખેલાડીઓ સાથે બનાવવામાં આવી છે: યશસ્વી જયસ્વાલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, ઋષભ પંત, રવિન્દ્ર જાડેજા, અક્ષર પટેલ અને કુલદીપ યાદવ.

સાઈ સુદર્શનની બાદબાકી સાથે, ટીમ ઈન્ડિયાએ આ ટેસ્ટ મેચ માટે ટીમમાં બે ફેરફાર કર્યા છે. સાઈ સુદર્શનને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે. ફિટનેસ સમસ્યાઓના કારણે નીતિશ કુમારની પસંદગી કરવામાં આવી ન હતી. તેમના સ્થાને ઋષભ પંત અને અક્ષર પટેલને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. ફેબ્રુઆરી 2024 પછી આ પહેલી વાર છે જ્યારે અક્ષર ભારત માટે ટેસ્ટ મેચ રમ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

  1. વડોદરા : વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન રાધા યાદવની વડોદરાના મહાનગરપાલિકા કમિશનર સાથે મુલાકાત — શહેર માટે ગર્વની ક્ષણ
  2. સબાલા પિકલબોલ નેશનલ ચેમ્પિયનશિપ બેંગલુરુમાં શરૂ, ટુર્નામેન્ટમાં 900 થી વધુ ખેલાડીઓ ભાગ લેશે
  3. IND vs SA: દક્ષિણ આફ્રિકાને 159 રનમાં ઓલઆઉટ, જસપ્રીત બુમરાહનો પંજો

TAGGED:

IND VS SA 1ST TEST
TEAM INDIA UNIQUE ACHIEVEMENTS
IND VS SA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

પીળી ડોકવાળી ચકલીનો થયો શિકાર અને જન્મ થયો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પક્ષીવિદનો! નામ હતું ડો. સલીમ અલી

અમદાવાદના આંગણે યોજાશે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ, જાણો મુખ્ય આકર્ષણો અને ઇન્ટર-સ્કૂલ મેગા કોન્ટેસ્ટ્સ વિશે

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.