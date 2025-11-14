IND vs SA: દક્ષિણ આફ્રિકાએ પહેલા સત્રમાં 105 રન બનાવ્યા, બુમરાહ અને કુલદીપે 3-3 વિકેટ લીધી
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ મેચ કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાઈ રહી છે.
Published : November 14, 2025 at 1:17 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ સ્ટેડિયમ ખાતે પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ રમાઈ રહી છે. પહેલા બેટિંગ કરતા દક્ષિણ આફ્રિકાએ પ્રથમ સત્રમાં 27 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને 105 રન બનાવ્યા. ભારત તરફથી જસપ્રીત બુમરાહે 2 વિકેટ લીધી, અને કુલદીપ યાદવે 1 વિકેટ લીધી.
પ્રથમ ટેસ્ટ દિવસ 1: પ્રથમ સત્ર
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા માટે આ પ્રથમ સત્ર મિશ્ર બેગ હતું. દક્ષિણ આફ્રિકાએ આ સત્રમાં 105 રન બનાવ્યા, જ્યારે ભારતે 3 વિકેટ લીધી. ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા દક્ષિણ આફ્રિકાએ 10.3 ઓવરમાં પ્રથમ વિકેટ માટે 57 રન ઉમેર્યા. ત્યારબાદ જસપ્રીત બુમરાહે રાયન રિકેલ્ટનને 23 રનમાં બોલ્ડ કર્યો અને એડન માર્કરામને 31 રનમાં પંતના હાથે કેચ કરાવ્યો. કુલદીપ યાદવે ભારતની ત્રીજી વિકેટ લીધી, જેમાં ટેમ્બા બાવુમાને ધ્રુવ જુરેલના હાથે કેચ કરાવ્યો. તે 3 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો. હાલમાં, વિઆન મુલ્ડર 22 રન સાથે ક્રીઝ પર છે અને ટોની ડી જોર્ઝી 15 રન પર છે.
ટોસમાં બંને કેપ્ટનોએ શું કહ્યું
પહેલા, મેચના પહેલા દિવસે, દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમાએ ટોસ જીતીને ભારતના કેપ્ટન શુભમન ગિલને પહેલા બોલિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું. વિકેટકીપર-બેટ્સમેન અને ઉપ-કેપ્ટન ઋષભ પંત ઈજા બાદ ભારતીય ટીમમાં પાછા ફર્યા છે.
ટેમ્બા બાવુમાએ કહ્યું, "અમે બેટિંગ કરીશું. અમારા ખેલાડીઓ પાકિસ્તાનથી પાછા ફર્યા છે. તૈયારીની દ્રષ્ટિએ અમે અમારું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું છે. અમે પડકાર માટે આતુર છીએ. અમે જે કરી રહ્યા છીએ તે કરતા રહેવું પડશે. પિચ સૂકી લાગે છે, અને પ્રથમ ઇનિંગમાં રન બનાવવા મહત્વપૂર્ણ રહેશે. કાગીસોને છોડી દેવામાં આવ્યો છે, જ્યારે કોર્બિન ટીમમાં આવ્યો છે."
શુભમન ગિલે કહ્યું, "પિચ સારી દેખાય છે. ઝડપી બોલરો માટે થોડી જગ્યા છે. ડ્રેસિંગ રૂમ સારો છે. આ ટીમ જીત માટે ભૂખી છે. આ ટેસ્ટ શ્રેણી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જેમ જેમ રમત આગળ વધશે, તેમ તેમ થોડો વળાંક આવશે. રિષભ રેડ્ડીનું સ્થાન લેશે, અને અક્ષર પણ પાછો આવશે."
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્લેઇંગ- 11
ભારત: યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), ઋષભ પંત (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, ધ્રુવ જુરેલ, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ.
દક્ષિણ આફ્રિકા: એડન માર્કરામ, રાયન રિકેલ્ટન, વિઆન મુલ્ડર, ટેમ્બા બાવુમા (કેપ્ટન), ટોની ડી જોર્ઝી, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, કાયલ વેરેન (વિકેટકીપર), સિમોન હાર્મર, માર્કો જોહ્ન્સન, કોર્બિન બોશ, કેશવ મહારાજ.
