આજે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પ્રથમ T20, મેચ સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થશે
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા આજે રાત્રે શ્રેણીની પહેલી T20 મેચમાં એકબીજા સામે ટકરાશે.
કટક: દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ટેસ્ટ અને ODI શ્રેણી બાદ, ભારતીય ટીમ હવે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમવા માટે તૈયાર છે. પહેલી મેચ કટકના બારાબતી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. મેચ સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થશે. તેનું લાઈવ પ્રસારણ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ પર થશે અને લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ JioHostar પર ઉપલબ્ધ થશે.
ટેસ્ટ શ્રેણી 2-0થી હારી ગયા પછી અને ODI શ્રેણી 2-1થી જીત્યા પછી, ભારતીય ટીમ T20 શ્રેણી પણ જીતવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે. આ શ્રેણી આવતા વર્ષે ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાનારા T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારી પણ છે.
આ ફોર્મેટમાં ભારતીય ટીમને હરાવવી સરળ રહેશે નહીં. ગંભીરના નેતૃત્વમાં ભારતે 22 માંથી 20 T20I જીતી છે, જેમાં 90.90 ટકાનો વિજય થયો છે, અને શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ, ઈંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા સામે શ્રેણી જીતી છે. 2024માં T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા પછી, ભારતે ફક્ત ચાર શ્રેણી ગુમાવી છે, પરંતુ એક પણ શ્રેણી હાર્યું નથી.
ગિલ, હાર્દિકનું પુનરાગમન
શુભમન ગિલ અને હાર્દિક પંડ્યા ઈજા બાદ ટીમમાં પાછા ફર્યા છે અને પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં હોવાનું પુષ્ટિ થયેલ છે. ગિલ T20 ના ઉપ-કપ્તાન છે, અને પંડ્યા બેટ અને બોલ બંનેમાં ઊંડાણ પૂરું પાડે છે.
સેમસન કે જીતેશ?
ભારતીય ટીમમાં કોને સમાવવામાં આવશે તે જોવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે, સેમસન કે જીતેશ, કારણ કે બંને ખેલાડીઓને વિકેટકીપિંગ અને ફિનિશિંગ બંને ભૂમિકાઓ નિભાવવા માટે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
કટકની પિચ કેવી હશે?
મેચ પહેલી વાર બારાબતી સ્ટેડિયમ ખાતે લાલ માટીની પિચ પર રમાશે. પીચ પર ઘાસ, ઉછાળ અને ઝડપી બોલ બેટ પર આવતો હોવાનું કહેવાય છે, જેના કારણે હાઇ-સ્કોરિંગ મેચ થઈ શકે છે. ભારત આ મેદાન પર દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની તેમની અગાઉની બંને T20 મેચ હારી ગયું છે અને તે રેકોર્ડ બદલવાનો પ્રયાસ કરશે. પ્રથમ ઇનિંગનો સ્કોર 160-180 ની વચ્ચે રહેવાની અપેક્ષા છે.
કટકમાં હવામાન કેવું રહેશે?
ગુગલ વેધર મુજબ, કટક ઠંડુ રહેશે, તાપમાન 12 થી 15 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે. જોકે, હવામાન સ્વચ્છ રહેવાની ધારણા છે, જેમાં 48 ટકા ભેજ અને લગભગ 8 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. બીજા ભાગમાં ઝાકળ પડવાની શક્યતા છે, તેથી ટોસ જીતનાર કેપ્ટન પહેલા બોલિંગ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે.
બંને ટીમો હેડ-ટુ-હેડ
ટી20માં ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા 31 વખત એકબીજા સામે આવી ચૂક્યા છે, જેમાં ભારતે 18 અને દક્ષિણ આફ્રિકાએ 12 મેચ જીતી છે. એક મેચ ડ્રો રહી હતી. ભારતીય ધરતી પર, સ્પર્ધા ઘણી કડક રહી છે, જેમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ 12 મેચમાંથી છ જીતી છે, જ્યારે ભારતે પાંચ જીતી છે. બંને ટીમો કટકમાં બે વાર રમી છે, જેમાં મુલાકાતી ટીમે બંને જીતી છે.
IND vs SA સંભવિત પ્લેઈગ- 11
ભારત: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, હાર્દિક પંડ્યા, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), અક્ષર પટેલ, હર્ષિત રાણા, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રિત બુમરાહ.
દક્ષિણ આફ્રિકા: એઇડન માર્કરામ (કેપ્ટન), ક્વિન્ટન ડી કોક (વિકેટકીપર), રીઝા હેન્ડ્રીક્સ, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, ડેવિડ મિલર, ડોનોવન ફરેરા, માર્કો જેન્સેન, કોર્બિન બોશ, કેશવ મહારાજ, એનરિક નોર્ટજે, લુંગી એન્ગિડી.
