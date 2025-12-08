ETV Bharat / sports

IND vs SA: આ બે ભારતીય ખેલાડીઓ દક્ષિણ આફ્રિકાને પરસેવો પાડી દેશે, જુઓ તેમના ખતરનાક આંકડા

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પહેલી T20 મેચ મંગળવારે ઓડિશાના કટકમાં રમાશે.

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 8, 2025 at 5:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ ઓડિશામાં રમાશે. આ મેચ 9 ડિસેમ્બર, મંગળવારના રોજ કટકના બારાબતી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ મેચ ભારતીય સમયાનુસાર સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે, અને ટોસ ભારતીય સમયાનુસાર સાંજે 6:30 વાગ્યે થશે.

સૂર્યકુમાર યાદવ ભારતનું નેતૃત્વ કરશે અને એડન માર્કરામ દક્ષિણ આફ્રિકાનું નેતૃત્વ કરશે. આ મેચમાં ભારત તરફથી બે ખેલાડીઓ રમશે, જેમના બેટ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે તોફાન મચાવી રહ્યા છે. તો ચાલો, તે બે બેટ્સમેનોના ખતરનાક આંકડાઓ પર નજર કરીએ.

1 - તિલક વર્મા: ટીમ ઈન્ડિયાના ડાબા હાથના મધ્યમ ક્રમના બેટ્સમેન તિલક વર્માએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની છ મેચની છ ઇનિંગમાં બે અડધી સદી સાથે 309 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેમનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 120* છે. તેમણે 25 ચોગ્ગા અને 21 છગ્ગા પણ ફટકાર્યા છે. તિલક ભારત માટે 36 ટી20 મેચની 33 ઇનિંગમાં 996 રન બનાવ્યા છે, જેમાં બે સદી અને ચાર અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.

તિલક વર્મા અને સંજુ સેમસન
તિલક વર્મા અને સંજુ સેમસન (IANS)

2 - સંજુ સેમસન: ભારતના સ્ટાર વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સંજુ સેમસન અત્યાર સુધી દક્ષિણ આફ્રિકા સામે કુલ ચાર ટી20 મેચ રમ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેમણે બે સદીની મદદથી કુલ 216 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેમનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 109* છે. તેમણે આ સમયગાળા દરમિયાન 13 ચોગ્ગા અને 19 છગ્ગા પણ ફટકાર્યા છે. તેણે ભારત માટે 51 T20 મેચોમાં 3 સદી અને 3 અડધી સદી સાથે 995 રન બનાવ્યા છે.

દક્ષિણ આફ્રિકા આ ​​બે ભારતીય બેટ્સમેનોથી સાવધ રહેવા માંગશે. મહેમાન ટીમના બોલરોએ તિલક અને સંજુ સામે તેમની રણનીતિ યોગ્ય રીતે અમલમાં મૂકવાની જરૂર પડશે. જો આ બે બેટ્સમેન દક્ષિણ આફ્રિકા સામે સારું પ્રદર્શન કરશે તો ટીમને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. રોહિત અને વિરાટ હવે ક્યારે રમતા જોવા મળશે? ચાહકો તેમને જોવા માટે કેટલો સમય રાહ જોશે?
  2. "ના, મોટા હો જાઉંગા વાપસ" વિરાટ કોહલી, જયસ્વાલ અને રોહિતનો હોટેલમાં રમુજી વીડિયો થયો વાયરલ
  3. ક્રિકેટના અને સચિનના સૌથી મોટા ચાહક સુધીર ગૌતમ, જાણો તેમની જાણી અજાણી વાતો

TAGGED:

IND VS SA
TILAK VARMA
SANJU SAMSON
IND VS SA 1ST T20

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.