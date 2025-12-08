ETV Bharat / sports

શું સૂર્યાના આંકડા ટીમ માટે ખતરો બનશે? શું સૂર્યા ટોસમાં રાહુલની નકલ કરશે?

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ સૂર્યકુમાર યાદવના કેપ્ટનશીપ હેઠળ કટકમાં પોતાની પહેલી T20 મેચ રમવા જઈ રહી છે.

સૂર્યકુમાર યાદવ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 8, 2025 at 7:47 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, સૂર્યકુમાર યાદવ, શુભમન ગિલ અને કેએલ રાહુલ જેવા સ્ટાર ખેલાડીઓને કેપ્ટન તરીકે જોયા છે. પરંતુ નસીબ હંમેશા તેમને એક પાસામાં છોડી દે છે: ટોસ. ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટનોનું નસીબ એટલું ખરાબ છે કે તેઓ સતત ટોસ હારી જાય છે. રોહિત શર્મા હોય કે સૂર્યકુમાર યાદવ, તે બધા સતત ટોસ હારી રહ્યા છે.

હવે, ભારતના ટી20 કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ પાસે ટોસના દુર્ભાગ્યને દૂર કરવાની તક હશે. આમ કરવા માટે, સૂર્યા દક્ષિણ આફ્રિકા સામે તાજેતરમાં વન-ડે કેપ્ટન કેએલ રાહુલના ઉપયોગ જેવી રણનીતિ અપનાવી શકે છે. રાહુલની આ રણનીતિ સાથેની સફળતાએ આખરે ટીમ ઈન્ડિયાના વન-ડે ક્રિકેટમાં ટોસ હારવાનો સિલસિલો સમાપ્ત કરી દીધો.

સૂર્યકુમાર યાદવ (IANS)

હકીકતમાં, શુભમન ગિલની ગેરહાજરીમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણીમાં KL રાહુલને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. રાહુલે પહેલી બે મેચમાં ટોસ હારી ગયો હતો. આ સાથે, ભારત સતત 19 ODI માં ટોસ હારી ગયું હતું. આ સમયગાળા દરમિયાન, ભારતનું નેતૃત્વ રોહિત, ગિલ અને રાહુલે કર્યું હતું. રાહુલે ત્રીજી ODI માં ટોસ જીતીને ટીમ ઈન્ડિયાનો ODI માં 20 મેચનો હારનો સિક્કો તોડ્યો. જોકે, જમણા હાથે બોલિંગ કરતા રાહુલે ડાબા હાથે સિક્કો ઉછાળ્યો.

સૂર્યા ટોસમાં નવી રણનીતિ અપનાવશે

સૂર્યકુમાર યાદવ પણ ટોસમાં ખૂબ જ કમનસીબ રહ્યા છે. નવેમ્બર 2023 થી, તે 34 માંથી 21 મેચમાં ટોસ હારી ગયો છે. તેણે ફક્ત 13 વખત ટોસ જીત્યો છે. તેની ટોસ ટકાવારી 38.24% છે. હવે, સૂર્યા એક નવી રણનીતિ અપનાવીને આ રેકોર્ડ સુધારવા માંગે છે, જેની તેણે પોતે ખુલ્લેઆમ ચર્ચા કરી છે.

સૂર્યા ટોસમાં રાહુલની નકલ કરશે

9 ડિસેમ્બરે ઓડિશાના કટકમાં રમાનારી ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની પ્રથમ T20 મેચ પહેલા, સૂર્યકુમાર યાદવે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું, "હું આ મેદાન પર પહેલા પણ રમી ચૂક્યો છું. મને ખબર છે કે આ મેદાન પર ઘણી ઝાકળ છે. તેથી, ટોસ એક મોટું પરિબળ રહેશે. હું હવે ટોસ જીતવા માટે રાહુલની પદ્ધતિ અપનાવીશ અને તેની જેમ, હું મારા ડાબા હાથથી સિક્કો ઉછાળીશ."

ભારતમાં આ દિવસોમાં શિયાળો છે. ઠંડીનું વાતાવરણ અને મેદાન ખાસ કરીને મુશ્કેલ છે. આ વાતાવરણમાં, ટોસ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ ટોસ જીતીને એક નવો બેન્ચમાર્ક સ્થાપિત કરવા માટે તૈયાર છે.

