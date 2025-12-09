ETV Bharat / sports

ટીમ ઇન્ડિયા પહોંચી ભગવાન જગન્નાથના શરણે, મંદિરમાં પૂજા અર્ચના કરી

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા આજે રાત્રે શ્રેણીની પહેલી T20 મેચમાં એકબીજા સામે ટકરાશે.

Published : December 9, 2025 at 3:56 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ થોડા કલાકોમાં કટકના બારાબતી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થનારી આ મેચ પહેલા, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય કોચ સહિત તમામ ખેલાડીઓએ શ્રેણી શરૂ થાય તે પહેલાં મંદિરમાં પૂજા અર્ચના કરી હતી.

ટીમ ઇન્ડિયાએ જગન્નાથ મંદિરની મુલાકાત લીધી

ભારતીય ક્રિકેટરો અને કોચ ગૌતમ ગંભીર મંગળવારે ઓડિશાના પુરીમાં શ્રી જગન્નાથ મંદિરના દર્શન કર્યા હતા. બધા ખેલાડીઓએ પ્રાર્થના કરી હતી અને ભગવાનના આશીર્વાદ માંગ્યા હતા. મંદિરની મુલાકાત લેનારા ક્રિકેટરોમાં ભારતીય T20 કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ, તેમની પત્ની દેવીશા શેટ્ટી અને તિલક વર્માનો સમાવેશ થાય છે.

ટીમ ઇન્ડિયાના ક્રિકેટરો કડક સુરક્ષા વચ્ચે મંદિરમાં પ્રવેશ્યા હતા. ઓડિશામાં જગન્નાથ પુરી મંદિર ભગવાન જગન્નાથ (શ્રી કૃષ્ણ) ને સમર્પિત છે. આ પ્રખ્યાત હિન્દુ મંદિર ચાર ધામ (ચાર પવિત્ર સ્થળો) માંનું એક છે. લોકો જગન્નાથ, તેમના ભાઈ બલભદ્ર અને બહેન સુભદ્રાની યાત્રામાં ભાગ લે છે.

આ 3 ખેલાડીઓ પાછા ફરશે

ભારતના ટેસ્ટ અને ODI કેપ્ટન શુભમન ગિલ આ શ્રેણીમાં પાછા ફરવા માટે તૈયાર છે. ગિલ ગરદનની ઇજાને કારણે ટેસ્ટ અને ODI શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. હવે તે T20 શ્રેણીમાં જોવા મળશે. હાર્દિક પંડ્યા પણ પાછા ફરવા માટે તૈયાર છે, તેમજ જસપ્રીત બુમરાહ પણ, જેમને ODI શ્રેણીમાંથી આરામ આપવામાં આવ્યો હતો.

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા T20 ટીમો

ભારત: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), જસપ્રીત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી, કુલદીપ યાદવ, વોશિંગ્ટન સુંદર, સંજુ સેમસન, અર્શદીપ સિંહ, હર્ષિત રાણા.

દક્ષિણ આફ્રિકા: ક્વિન્ટન ડી કોક (wk), એઇડન માર્કરામ (c), ટોની ડી જોર્ઝી, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, ડેવિડ મિલર, માર્કો જેન્સેન, કોર્બિન બોશ, કેશવ મહારાજ, એનરિચ નોર્ટજે, લુંગી એનગિડી, રીઝા હેન્ડ્રીક્સ, ઓટ્ટનીલ બાર્ટમેન, ડોનોવન લિનફેરા, જ્યોર્જ લિનફેરા, જ્યોર્જ એમ.

