"મને ખુશી છે કે મારી મહેનત રંગ લાવી છે" હાર્દિક પંડ્યા એ જીત બાદ ખુશી વ્યક્ત કરી

ભારતે 176 રનનો બચાવ કરતા દક્ષિણ આફ્રિકાને 74 રનમાં ઓલઆઉટ કરીને પ્રથમ ટી20 જીતી લીધી.

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
Published : December 10, 2025 at 1:22 PM IST

IND vs SA: હાર્દિક પંડ્યાના ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન અને બોલરોના સંયુક્ત પ્રયાસથી ભારતે બારાબતી સ્ટેડિયમ ખાતે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પ્રથમ T20Iમાં 101 રનથી વિજય મેળવ્યો. આ સાથે, યજમાન ટીમે પાંચ મેચની શ્રેણીમાં 1-0 ની લીડ મેળવી.

176 રનનો બચાવ કરતા, ભારતે ઉજ્જવળ શરૂઆત કરી જ્યારે અર્શદીપ સિંહે ઇનિંગના બીજા બોલ પર ક્વિન્ટન ડી કોકને શૂન્ય આઉટ કર્યો. ત્યારથી, ભારતીય ઝડપી બોલરોએ તેમની પ્રભાવશાળી બોલિંગ ચાલુ રાખી, નિયમિત અંતરાલે વિકેટો લીધી, જેના કારણે દક્ષિણ આફ્રિકાની બેટિંગ યુનિટનો પતન થયો, જે ફક્ત 74 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી ડેવાલ્ડ બ્રેવિસે સૌથી વધુ 22 રન બનાવ્યા, જ્યારે તમામ છ ભારતીય બોલરોએ વિકેટો લીધી.

અગાઉ, ટોસ હાર્યા બાદ, ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરી અને હાર્દિક પંડ્યાની ધમાકેદાર ઇનિંગને કારણે 20 ઓવરમાં 6 વિકેટે 175 રન બનાવવામાં સફળ રહ્યું. હાર્દિકે 28 બોલમાં 59 રન ફટકાર્યા, જેમાં છ ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી ન્ગીડીએ સૌથી વધુ ત્રણ વિકેટ લીધી.

હવે જ્યારે ભારત શ્રેણીમાં 1-0થી આગળ છે, ત્યારે બંને ટીમો ગુરુવાર, 11 ડિસેમ્બરે નવા ચંદીગઢના મહારાજા યાદવિન્દ્ર સિંહ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે બીજી T20I મેચમાં એકબીજાનો સામનો કરશે.

કેપ્ટન સૂર્યાએ શું કહ્યું?

મેચ પછીના પ્રેઝન્ટેશન સમારોહમાં, કેપ્ટન સૂર્યકુમારે કહ્યું, "48 રનમાં 3 વિકેટ, અને પછી ત્યાંથી 175 સુધી પહોંચવું શાનદાર હતું. હાર્દિકે જે રીતે બેટિંગ કરી, અક્ષરે બેટિંગ કરી, તિલકએ બેટિંગ કરી, અને અંતે જીતેશ આવ્યો અને પોતાની ભૂમિકા ભજવી, મને લાગે છે કે તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હતું. શરૂઆતમાં, અમે વિચાર્યું હતું કે અમે 160 સુધી પહોંચીશું, પરંતુ પછી 175 સુધી પહોંચવું અવિશ્વસનીય હતું. 7-8 બેટ્સમેન સાથે, એવા દિવસો આવશે જ્યારે 2-3 બેટ્સમેનોનો દિવસ સારો નહીં હોય, પરંતુ પછી અન્ય 4 બેટ્સમેન તેને કવર કરશે, અને તેઓએ આજે ​​તે કર્યું. કદાચ આગામી રમતમાં તમે કોઈ બીજાને તેને કવર કરતા જોશો. T20 ક્રિકેટ આવું જ છે, અને અમે ઇચ્છીએ છીએ કે દરેક વ્યક્તિ આ રીતે રમે." "અમે ઇચ્છીએ છીએ કે દરેક વ્યક્તિ નિર્ભય રહે અને પોતાની બેટિંગનો આનંદ માણે. ભારત ખૂબ સારું રમી રહ્યું છે."

હાર્દિક પંડ્યાને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો

ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા વિજયનો સ્ટાર રહ્યો. તેણે પહેલા બેટથી 59 રન બનાવ્યા અને પછી બોલથી એક વિકેટ લીધી, જેના કારણે તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો. મેચ પછી, તેણે કહ્યું, "મને ખુશી છે કે મારી મહેનત રંગ લાવી છે." તેણે એમ પણ કહ્યું કે મેં મારા દેશને પ્રથમ રાખ્યો છે, અને તે મારી સૌથી મોટી યુએસપી છે."

બંને ટીમો માટે પ્લેઇંગ ઇલેવન

ભારત: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), અક્ષર પટેલ, જસપ્રીત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી, અર્શદીપ સિંહ.

દક્ષિણ આફ્રિકા: ક્વિન્ટન ડી કોક (વિકેટકીપર), એડન માર્કરામ (કેપ્ટન), ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, ડેવાલ્ડ બ્રુઇસ, ડેવિડ મિલર, ડોનોવન ફેરેરા, માર્કો જોહ્ન્સન, કેશવ મહારાજ, લુથો સિપામલા, લુંગી ન્ગીડી, એનરિચ નોર્ટજે.

