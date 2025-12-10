INDVsSA પ્રથમ T20: ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને 101 રને હરાવ્યું, હાર્દિક પંડ્યાનું ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન
5 મેચની T20 સિરીઝમાં ભારત 1-0થી આગળ, 11 ડિસેમ્બરે ન્યૂ ચંદીગઢમાં બીજી મેચ રમાશે
Published : December 10, 2025 at 11:36 AM IST
IND vs SA 1st T20: હાર્દિક પંડ્યાના ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન અને બોલરોના પ્રયાસોથી ભારતે બારાબતી સ્ટેડિયમમાં દશ્રિણ આફ્રિકાને પ્રથમ T20માં 101 રને હરાવ્યું હતું. આ સાથે જ યજમાન ટીમે પાંચ મેચની સિરીઝમાં 1-0ની લીડ મેળવી લીધી છે.
176 રનના પડકારનો બચાવ કરતા ભારતે સારી શરૂઆત કરી હતી. અર્શદીપ સિંહે ઇનિંગના બીજા બોલસ પર જ ક્વિન્ટન ડી કોકને 0 રને આઉટ કર્યો હતો. તે બાદથી ભારતીય ફાસ્ટ બોલરોએ સારી બોલિંગ કરી હતી અને નિયમિત સમયે વિકેટ ઝડપી હતી જેને કારણે દક્ષિણ આફ્રિકાની બેટિંગ લાઇનઅપ પત્તાની જેમ વિખેરાઇ ગઇ હતી. દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ 74 રનમાં જ ઓલઆઉટ થઇ ગઇ હતી. દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી ડેવાલ્ડ બ્રેવિસે સૌથી વધુ 22 રન બનાવ્યા હતા. ભારત તરફથી તમામ 6 બોલરોએ વિકેટ ઝડપી હતી.
આ પહેલા ટોસ હાર્યા બાદ ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરી હતી અને હાર્દિક પંડ્યાની આક્રમક બેટિંગની મદદથી 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 175 રન બનાવ્યા હતા. હાર્દિક પંડ્યાએ માત્ર 28 બોલમાં 59 રનની ઇનિંગ રમી હતી જેમાં 6 ફોર અને 4 સિક્સર સામેલ હતી. દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી એનગિડીએ સૌથી વધુ 3 વિકેટ ઝડપી હતી.
ભારત 5 મેચની T20 સિરીઝમાં 1-0થી આગળ થઇ ગયું છે, હવે બન્ને ટીમ ગુરૂવારે 11 ડિસેમ્બરે ન્યૂ ચંદીગઢના મહારાજા યાદવિંદ્ર સિંહ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં બીજી T20 મેચ રમશે.
મેચ બાદ કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે શું કહ્યું?
મેચ બાદ પ્રેઝન્ટેશન સેરેમનીમાં કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું, '48 રનમાં 3 વિકેટ અને પછી ત્યાંથી 175 રન સુધી પહોંચવું સારૂ રહ્યું, જે રીતે હાર્દિક,અક્ષર અને તિલક વર્માએ બેટિંગ કરી અને અંતમાં જિતેશે આવીને પોતાનો રોલ નીભાવ્યો, મને લાગે છે કે આ ઘણું જરૂરી હતું. પહેલા અમે વિચાર્યું હતું કે 160 સુધી પહોંચી શકીશું પરંતુ પછી 175 રનનો સ્કોર અવિશ્વસનીય હતો. 7-8 બેટર સાથે એવા દિવસો આવશે જ્યારે 2-3 બેટરનો દિવસ નહીં હોય પરંતુ બાકી 4 બેટર તેને કવર કરી લેશે અને તેમણે આજે કવર કર્યું. તમે આગામી રમતમાં અન્ય કોઇને પણ કવર કરતા જોશો. T20 ક્રિકેટ આવી જ છે અને અમે ઇચ્છીએ છીએ કે દરેક કોઇ આ રીતે જ રમે. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે દરેક કોઇ નિડર રહે અને પોતાની બેટિંગની મજા લે. ભારત ઘણું સારૂ રમી રહ્યું છે.'
હાર્દિક પંડ્યા પ્લેયર ઓફ ધ મેચ
ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા આ જીતમાં સ્ટાર રહ્યો હતો. હાર્દિક પંડ્યાએ પોતાના બેટથી આક્રમક 59 રન બનાવ્યા હતા અને એક વિકેટ પણ ઝડપી હતી જેને કારણે તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. મેચ બાદ હાર્દિક પંડ્યાએ કહ્યું, ખુશી છે કે મહેનત રંગ લાવી, તેમણે એમ પણ કહ્યુ કે હું દેશને સૌથી પહેલા રાખુ છું, આ મારી સૌથી મોટી USP છે.
5⃣9⃣* with the bat 😎— BCCI (@BCCI) December 9, 2025
1⃣/1⃣6⃣ with the ball 🙌
For his impactful all-round show, Hardik Pandya is the Player of the Match 🏆
Scorecard ▶️ https://t.co/tiemfwcNPh #TeamIndia | #INDvSA | @hardikpandya7 | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/4h9qRD2T3L
બન્ને ટીમની પ્લેઇંગ-11
ભારત: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, જિતેશ શર્મા (વિકેટ કીપર), અક્ષર પટેલ, જસપ્રીત બુમરાહ, વરૂણ ચક્રવર્તી, અર્શદીપ સિંહ
દક્ષિણ આફ્રિકા: ક્વિન્ટન ડી કૉક (વિકેટ કીપર), એડન માર્કરમ (કેપ્ટન)ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, ડેવિડ મિલર, ડોનોવન ફરેરા,માર્કો યાનસેન, કેશવ મહારાજ, લુથો સિપામ્લા, લુંગી એનગિડી, એનરિક નોર્ત્જે
