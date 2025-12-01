'તમારો અનુભવ કામમાં આવે છે' સદી ફટકાર્યા પછી વિરાટની પહેલી પ્રતિક્રિયા
દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પહેલી મેચમાં વિરાટ કોહલીએ પોતાની 52મી ODI સદી પૂર્ણ કરી.
Published : December 1, 2025 at 1:16 PM IST
IND vs SA 1st ODI: ભારતે પ્રથમ ODI માં દક્ષિણ આફ્રિકાને 17 રનથી હરાવીને ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં 1-0 ની લીડ મેળવી. આ જીતના હીરો વિરાટ કોહલીએ આ મેચમાં પોતાની 52મી ODI સદી પૂર્ણ કરી, જે એક જ ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ છે. તેણે 120 બોલમાં 135 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં 11 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
આ શાનદાર ઇનિંગ માટે, કોહલીને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો. પોતાની ઇનિંગ વિશે, વિરાટે કહ્યું કે તે રમતને પહેલાથી જ ખૂબ સારી રીતે કલ્પના કરે છે, જે તેને આરામથી રમવામાં મદદ કરે છે.
Virat Kohli's 83rd international century powered India to victory against South Africa 🔥#INDvSA 📝: https://t.co/tnte0Vp08D pic.twitter.com/7vNXUOOcml— ICC (@ICC) November 30, 2025
'તમારો અનુભવ કામમાં આવે છે'
મેચ પછીની પ્રેઝન્ટેશનમાં, વિરાટે કહ્યું, "આ રીતે રમતમાં ઉતરવું ખરેખર સારું હતું. પિચ 20-25 ઓવર સુધી સારી રીતે રમી અને પછી ધીમી પડી ગઈ. હું ફક્ત બોલ રમવા અને ક્રિકેટ મેચનો આનંદ માણવા માંગતો હતો, અને જ્યારે તમને શરૂઆત મળે છે, ત્યારે તમારો અનુભવ કામમાં આવે છે અને તમે મોટી ઇનિંગ્સ રમી શકો છો."
તેમણે એમ પણ કહ્યું, "મેં ક્યારેય વધુ પડતી તૈયારીમાં વિશ્વાસ નથી કર્યો. મારું બધુ ક્રિકેટ માનસિક રહ્યું છે. હું શારીરિક રીતે સખત મહેનત કરું છું, જ્યાં સુધી મારું ફિટનેસ લેવલ સારું હોય, અને પછી તમને બેટિંગ કરતી વખતે સારું લાગે, તે શ્રેષ્ઠ છે."
🗣️🗣️ As long as my physical levels are up and the mental sharpness is there, then you know it's fine.@imVkohli on his fitness and preparation leading up to the series 🫡💪— BCCI (@BCCI) November 30, 2025
Match Highlights ▶️ https://t.co/dzqGUrq57R#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/lMrjW8dCby
"મેં 300 થી વધુ વનડે રમી છે."
કોહલીએ આગળ કહ્યું, "હું રમતને ખૂબ જોઉં છું. જ્યારે હું રમત વિશે વિચારું છું, અને જો હું મારી જાતને તીવ્ર અને તીક્ષ્ણ જોઉં છું, તો હું જાણું છું કે હું હળવા વલણ સાથે રમી શકું છું. મેં 300 થી વધુ વનડે અને ઘણું ક્રિકેટ રમ્યું છે. જો તમે રમત સાથે સંપર્કમાં છો અને પ્રેક્ટિસમાં બોલને હિટ કરી શકો છો, જો તમે નેટમાં એક કે બે કલાક બેટિંગ કરો છો, તો તમે જાણો છો કે તમે સારા છો. જો તમે ફોર્મમાં નથી, તો તમે નેટમાં વધુ રમવા માંગો છો. તે ઉપરાંત, તે માનસિક રીતે તૈયાર રહેવા અને રમતનો આનંદ માણવા વિશે પણ છે."
" 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗲 & 𝗹𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗴𝗲𝘁 𝗯𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆 𝘀𝗶𝗻𝗴𝗹𝗲 𝗱𝗮𝘆"— BCCI (@BCCI) December 1, 2025
virat kohli on the mental phase he is at at this point of time.#TeamIndia | #INDvSA | @imVkohli | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/j5Nl6ihXQN
IND vs SA પ્રથમ ODI મેચ કેવી રહી?
રાંચીના JSCA ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે રમાયેલી પ્રથમ ODIમાં, વિરાટ કોહલી (135) ની શાનદાર સદી અને રોહિત શર્મા (57) અને કેએલ રાહુલ (60) ની મહત્વપૂર્ણ અડધી સદીની મદદથી ભારતે પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં મજબૂત સ્કોર નોંધાવ્યો.
રોહિત અને વિરાટની અનુભવી જોડીએ બીજી વિકેટ માટે 136 રનની ભાગીદારી નોંધાવી, શરૂઆતના પરાજય પછી દબાણ ઓછું કર્યું, અને ભારતે 50 ઓવરમાં 8 વિકેટે 398 રનનો જંગી સ્કોર બનાવ્યો.
India hold their nerves to secure a solid victory against South Africa in the first ODI 💪#INDvSA 📝: https://t.co/tnte0Vp08D pic.twitter.com/hwQYCDYdeO— ICC (@ICC) November 30, 2025
ત્યારબાદ તેઓએ પાછા ફરીને દક્ષિણ આફ્રિકાને 332 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું. દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી મેથ્યુ બ્રીટ્ઝકે (72), માર્કો જેન્સન (70) અને કોર્બિન બોશ (67) એ શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી, જેના કારણે તેઓ મેચ જીતવાથી ફક્ત 17 રન દૂર રહ્યા.
ભારત તરફથી કુલદીપ યાદવ સૌથી સફળ બોલર રહ્યો, તેણે 10 ઓવરમાં 68 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી, જ્યારે હર્ષિત રાણાએ 10 ઓવરમાં 65 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી. અર્શદીપ સિંહે 2 વિકેટ અને પ્રસિદ્ધે 1 વિકેટ લીધી.
આ પણ વાંચો: