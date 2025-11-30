IND vs SA: કોહલીએ સદી સાથે સચિન તેંડુલકરને પાછળ છોડી દીધો, બે મોટા રેકોર્ડ બનાવ્યા

ETV Bharat / sports

રાંચીમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પહેલી વનડેમાં 52 સદી ફટકારીને વિરાટ કોહલીએ રેકોર્ડ બુકમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું.

હૈદરાબાદ: દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રણ મેચની શ્રેણીની પહેલી મેચમાં વિરાટ કોહલીએ શાનદાર 135 રન બનાવ્યા. રાંચીમાં રમાયેલી પહેલી મેચમાં કોહલીએ 120 બોલનો સામનો કર્યો, જેમાં 11 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગા ફટકાર્યા. આ તેની 52મી વનડે સદી અને કારકિર્દીની 83મી આંતરરાષ્ટ્રીય સદી હતી.

વિરાટે સચિનને ​​પાછળ છોડી દીધો

આ શાનદાર ઇનિંગ સાથે, વિરાટ કોહલીએ બે મોટા રેકોર્ડ હાંસલ કર્યા છે, જે ક્રિકેટના એક ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ સદી (૫૨) સાથે બેટ્સમેન બન્યો છે. તેણે સચિન તેંડુલકરને પાછળ છોડી દીધો છે, જેમણે અગાઉ એક ફોર્મેટ (ટેસ્ટ)માં સૌથી વધુ સદીનો રેકોર્ડ ૫૧ સાથે રાખ્યો હતો.

દક્ષિણ આફ્રિકા સામે સૌથી વધુ ODI સદીઓ

વધુમાં, વિરાટ કોહલી હવે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે સૌથી વધુ ODI સદીઓ (6) સાથે બેટ્સમેન બની ગયો છે. તેણે સચિન તેંડુલકર અને ડેવિડ વોર્નરને પાછળ છોડી દીધા, જેમણે અગાઉ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પાંચ-પાંચ ODI સદીઓ ફટકારી હતી.

વિરાટ-રોહિતે સચિન-દ્રવિડને પાછળ છોડી દીધા

વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માએ બીજી વિકેટ માટે 136 રન ઉમેર્યા. તેમના સમય દરમિયાન, તેઓ એકસાથે સૌથી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમનારી ભારતીય જોડી બની ગયા. તેઓએ એકસાથે 392 મેચ રમી છે, જેણે સચિન-દ્રવિડનો 391 મેચનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે.

કોહલીએ ચાહકોના આશીર્વાદ લીધા

કોહલીની સદી પછી, એક ચાહક સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશતો અને સ્ટાર ભારતીય બેટ્સમેનના પગ સ્પર્શતો જોવા મળ્યો. આ બતાવે છે કે ચાહકો 37 વર્ષીય બેટ્સમેનને કેટલો પ્રેમ કરે છે. નોંધનીય છે કે, જ્યારે કોહલી તેની સદીથી એક રન દૂર હતો, ત્યારે સમગ્ર સ્ટેડિયમ દર્શકો તેમની બેઠકો પરથી ઉભા થઈ ગયા.

રોહિતે આફ્રિદીનો રેકોર્ડ તોડ્યો

આ ઉપરાંત, રોહિત શર્માએ પણ મેચમાં 57 રનની ઇનિંગ રમી હતી, જેમાં પાંચ ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. આ સાથે, તેણે વનડેમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારવાના મામલામાં ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની ઓલરાઉન્ડર શાહિદ આફ્રિદીને પાછળ છોડી દીધો હતો. રોહિત પાસે હવે 352 ODI છગ્ગા છે, જ્યારે આફ્રિદી પાસે 351 ODI છગ્ગા છે અને તે ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યો છે.

