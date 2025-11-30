IND vs SA: રોહિત શર્માએ રચ્યો ઇતિહાસ, નવો સિક્સર કિંગ બન્યો, શાહિદ આફ્રિદીનો રેકોર્ડ તોડ્યો
ભારતના વિસ્ફોટક બેટ્સમેન રોહિત શર્મા ODI ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારનાર નંબર 1 બેટ્સમેન બની ગયો છે.
Published : November 30, 2025 at 5:26 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે આજે રાંચીમાં પ્રથમ વનડે રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં ભારતના અનુભવી બેટ્સમેન અને ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્માએ ઇતિહાસ રચ્યો છે. ટોસ હાર્યા બાદ, રોહિતે ભારત માટે ઇનિંગની શરૂઆત કરી અને શાનદાર અડધી સદી ફટકારી. આ વિસ્ફોટક ઇનિંગ સાથે, રોહિત શર્માએ ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની ક્રિકેટરને પાછળ છોડી દીધું છે અને ઇતિહાસના પાનામાં પોતાનું નામ લખાવી લીધું છે.
રોહિત શર્માએ અડધી સદી ફટકારી
આ મેચમાં, રોહિત શર્માએ 51 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા સાથે 57 રન બનાવ્યા. આ ઇનિંગ દરમિયાન, હિટમેનનો સ્ટ્રાઇક રેટ 111.76 હતો. કોહલી સાથે મળીને, તેણે ટીમનો સ્કોર 150 ને પાર કરી દીધો. આ ઇનિંગ સાથે, રોહિતે ઇતિહાસ રચ્યો છે અને છગ્ગાનો રાજા બની ગયો છે.
🚨 Record Alert 🚨— BCCI (@BCCI) November 30, 2025
Rohit Sharma now holds the record for most sixes in ODI cricket history! 🙌
TAKE. A. BOW 🙇♂️
Updates ▶️ https://t.co/MdXtGgRkPo#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/apcmS1UACG
રોહિત શર્માએ ઇતિહાસ રચ્યો
આ મેચમાં ત્રણ છગ્ગા ફટકારીને, રોહિત શર્મા ODI ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનાર બેટ્સમેન બની ગયો છે. રોહિતે હવે 277 ODI મેચની 269 ઇનિંગ્સમાં 352 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. તેણે પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અને સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર શાહિદ આફ્રિદીને પાછળ છોડી દીધો છે, જેમણે 351 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.
Just one Ro-𝗛𝗜𝗧 away from history! 👀🔥@ImRo45 now has the joint-most 6️⃣s in ODIs!— Star Sports (@StarSportsIndia) November 30, 2025
He reached his fifty with some classy attacking strokes along the way! 🏏🔥#INDvSA 1st ODI, LIVE NOW 👉 https://t.co/BBkwein9oF#RohitSharma pic.twitter.com/DbJ822jVda
વનડેમાં સૌથી વધુ છગ્ગા
- 352* - રોહિત શર્મા (ભારત)
- 351 - શાહિદ આફ્રિદી (પાકિસ્તાન)
- 331 - ક્રિસ ગેલ (વેસ્ટ ઈન્ડિઝ)
- 270 - સનથ જયસૂર્યા (શ્રીલંકા)
- 229 - એમએસ ધોની (ભારત)
આ મેચની વાત કરીએ તો, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે 25 ઓવરમાં 2 વિકેટ ગુમાવીને 175 રન બનાવ્યા છે. વિરાટ કોહલી 80 અને રુતુરાજ ગાયકવાડ 10 રન બનાવીને બેટિંગ કરી રહ્યા છે. દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી માર્કો જાનસેન અને નાંદ્રે બર્ગરે 1-1 વિકેટ લીધી છે. ભારત તરફથી રોહિત શર્માએ 57 અને યશસ્વી જયસ્વાલે પણ 18 રન બનાવ્યા છે.
