IND vs SA: ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને જીતવા માટે 350 રનનો આપ્યો લક્ષ્યાંક, વિરાટ કોહલીની ધમાકેદાર સદી

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે દક્ષિણ આફ્રિકાને જીતવા માટે 320 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો છે.

વિરાટ કોહલી
વિરાટ કોહલી (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 30, 2025 at 5:50 PM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ રાંચીમાં રમાઈ રહી છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન એડન માર્કરામે ટોસ જીતીને ભારતના કેપ્ટન કેએલ રાહુલને પ્રથમ બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે 50 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 349 રન બનાવ્યા. ભારત માટે વિરાટ કોહલીએ સદી ફટકારી.

રોહિત શર્માએ અડધી સદી ફટકારી

આ મેચમાં, યશસ્વી જયસ્વાલ રોહિત શર્મા સાથે ઇનિંગની શરૂઆત કરવા આવ્યો. યશસ્વી 18 રન બનાવીને નાંદ્રે બર્ગરની બોલિંગમાં ક્વિન્ટન ડી કોકના હાથે વિકેટ પાછળ કેચ આઉટ થયો. ત્યારબાદ, રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીએ 109 બોલમાં બીજી વિકેટ માટે 136 રનની ભાગીદારી નોંધાવી. રોહિત શર્માએ પણ અડધી સદી ફટકારી. તેણે 51 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા સાથે 57 રન બનાવ્યા. માર્કો જેન્સેન દ્વારા રોહિતને પેવેલિયન પરત મોકલવામાં આવ્યો.

વિરાટ કોહલીએ સદી ફટકારી

ભારત માટે વિરાટ કોહલીએ સદી ફટકારી. વિરાટ કોહલીએ 102 બોલમાં સાત ચોગ્ગા અને પાંચ છગ્ગા ફટકારીને 100 રન પૂરા કર્યા. આ તેની 52મી વનડે સદી હતી. આ સદી સાથે, તે એક જ ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ સદીઓ ફટકારનાર વિશ્વનો નંબર 1 બેટ્સમેન બન્યો, તેણે સચિન તેંડુલકર (51 સદી) ને પાછળ છોડી દીધો. કોહલીએ 120 બોલમાં 135 રન બનાવ્યા, જેમાં 11 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગા ફટકાર્યા, અને પછી નાન્ડ્રે બર્ગરની બોલ પર રાયન રિકેલ્ટન દ્વારા કેચ આઉટ થયો.

ભારત તરફથી રુતુરાજ ગાયકવાડે 8 રન અને વોશિંગ્ટન સુંદરે 13 રનનું યોગદાન આપ્યું. અંતિમ ઓવરમાં, રવિન્દ્ર જાડેજા અને કેપ્ટન કેએલ રાહુલે મળીને ટીમનો સ્કોર 320 સુધી પહોંચાડ્યો. ભારત તરફથી, રવિન્દ્ર જાડેજાએ 20 બોલમાં 2 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગાની મદદથી 23 રન બનાવ્યા, જ્યારે કેએલ રાહુલે 36 બોલમાં 2 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાની મદદથી 60 રનની અડધી સદી ફટકારી. દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી, નાન્દ્રે બર્ગર, માર્કો જેન્સેન અને ઓટનિલ બાર્ટમેને 2-2 વિકેટ લીધી.

સંપાદકની પસંદ

