વિરાટ કોહલીએ સદી ફટકારતાની સાથે જ એક ચાહક મેદાનની વચ્ચે પહોંચ્યો, જુઓ વીડિયો

રાંચીમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે વિરાટ કોહલીએ 135 રનની ઇનિંગ રમી હતી.

વિરાટ કોહલીએ સદી ફટકારતાની સાથે જ એક ચાહક મેદાનની વચ્ચે પહોંચ્યો
વિરાટ કોહલીએ સદી ફટકારતાની સાથે જ એક ચાહક મેદાનની વચ્ચે પહોંચ્યો (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 1, 2025 at 3:15 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રાંચીમાં એમએસ ધોનીના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર રમાયેલી ત્રણ મેચની શ્રેણીની પહેલી વનડે મેચ વિરાટ કોહલી અને તેના ચાહકો માટે વિજયી રહી. વિરાટે માત્ર સદી જ નહીં પરંતુ ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે ચાહકો હંમેશા જે આક્રમક વલણ જોવા માંગતા હતા તે પણ દર્શાવ્યું.

દરેક વિકેટ પછી કોહલીની ઉજવણી તેની ટીમ માટે ઉત્સાહવર્ધક હતી, જ્યારે સ્પષ્ટપણે વિરોધી ટીમને ગુસ્સે કરતી હતી. કોહલીએ 120 બોલમાં 135 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં 11 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

કોહલીના ચાહકો આ ઇનિંગથી તેના કરતા પણ વધુ ખુશ હતા. જ્યારે કોહલી 99 રન પર બેટિંગ કરી રહ્યો હતો, ત્યારે આખું સ્ટેડિયમ તેના માનમાં ઊભું હતું, તેની સદીની રાહ જોઈ રહ્યું હતું. જ્યારે કોહલીએ તેની 52મી ODI સદી પૂરી કરી, ત્યારે આખું સ્ટેડિયમ તાળીઓના ગડગડાટથી ગુંજી ઉઠ્યું.

ચાહકે વિરાટના પગને સ્પર્શ કર્યો

તે દરમિયાન, એક ચાહક મેદાનમાં પ્રવેશ્યો અને વિરાટ તેની સદીની ઉજવણી કરવા ઊભો હતો ત્યારે તેની પાસે પહોંચ્યો. તે જ ક્ષણે, ચાહકે વિરાટના પગને સ્પર્શ કર્યો, અને પછી સુરક્ષાએ તેને કસ્ટડીમાં લઈ લીધો અને ચાલ્યો ગયો. ચાહકનો ચહેરો ખુશીથી ભરાઈ ગયો, જાણે તેણે પોતાનું સ્વપ્ન પૂર્ણ કર્યું હોય.

આ મેચમાં, ટેસ્ટ અને ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂકેલા વિરાટ કોહલી 37 વર્ષની ઉંમરે પણ એકદમ ફિટ દેખાતા હતા, અને તેમની રનની ભૂખ સ્પષ્ટ દેખાતી હતી. આના કારણે સોશિયલ મીડિયા પર કોહલી હજુ સુધી ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ ન લે તે અંગે ઘણી ચર્ચાઓ થઈ રહી છે.

ભારત 17 રનથી જીત્યું

વિરાટની 135 રનની ઇનિંગને કારણે, ભારત દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 349 રન બનાવવામાં સફળ રહ્યું અને પછી મુલાકાતીઓને 323 રનમાં ઓલઆઉટ કરીને 17 રનથી મેચ જીતી ગયું. કોહલીને તેની ઇનિંગ માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો. શ્રેણીની બીજી મેચ 3 ડિસેમ્બરે રાયપુરમાં રમાશે.

સંપાદકની પસંદ

