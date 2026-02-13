IND VS PAK: શું અભિષેક શર્મા પાકિસ્તાન સામે નહીં રમે? સાથી ખેલાડીએ કર્યો મોટો ખુલાસો
ઓપનર અભિષેક શર્માની તબિયત T20 વર્લ્ડ કપ 2026 દરમિયાન બગડી ગઈ હતી. તે નામિબિયા સામેની મેચ રમી શક્યો ન હતો.
Published : February 13, 2026 at 1:23 PM IST
ABHISHEK SHARMA HEALTH UPDATE: ટીમ ઈન્ડિયાનો સ્ટાર ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન બીમાર પડ્યો હતો. આ કારણે તે નામિબિયા સામે રમતા જોવા મળ્યો ન હતો. ભારતનો આગામી મુકાબલો પાકિસ્તાન સામે થવાનો છે. આ મોટી મેચ 15 ફેબ્રુઆરીએ યોજાશે. બધાને આશ્ચર્ય થઈ રહ્યું છે કે શું અભિષેક શર્મા પાકિસ્તાન સામે રમશે. વરુણ ચક્રવર્તીએ હવે એક મોટો ખુલાસો કર્યો છે અને ચાહકોમાં ચાલી રહેલા સસ્પેન્સનો અંત લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.
વરુણે અભિષેકના સ્વાસ્થ્ય અંગે આપી અપડેટ
નામિબિયા સામેની મેચ પછી મીડિયા સાથે વાતચીત થઈ હતી. દરમિયાન, વિશ્વના નંબર 1 ટી20 બોલર વરુણ ચક્રવર્તીએ અભિષેક શર્મા વિશે વાત કરી અને ખુલાસો કર્યો કે તે પાકિસ્તાન સામેની આગામી મેચ માટે પાછો ફરી શકે છે. તેણે કહ્યું, "મને લાગે છે કે તે આગામી મેચ રમશે. મને ખાતરી નથી. જોકે, મેં તેની સાથે જે વાત કરી છે તેના પરથી તે સારો દેખાય છે અને તેણે આજે થોડી પ્રેક્ટિસ પણ કરી છે. તેણે કહ્યું કે તે પરત ફરવાની નજીક છે."
🚨UPDATE ON ABHISHEK SHARMA'S HEALTH.🚨— Akash (@klrvikash) February 13, 2026
- Our opener has been battling a severe stomach infection that led to his hospitalization in New Delhi for two days.
- Abhishek was discharged on Wednesday.
- Varun Chakravarthy recently shared that Abhishek " looks good" and has even… pic.twitter.com/yLMTGxlVwQ
અભિષેકનું વજન ઘટી ગયું છે
અભિષેક શર્માની તબિયત બગડતી હોવાથી તે અમેરિકા સામેની મેચમાં ફિલ્ડિંગ કરતો જોવા મળ્યો ન હતો. નામિબિયા સામેની મેચના એક દિવસ પહેલા તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો અને રજા આપવામાં આવી હતી. અભિષેક ટીમ સાથે પ્રવાસ કર્યો હતો પરંતુ નામિબિયા સામે રમતા જોવા મળ્યો ન હતો. મેચ પછી અર્શદીપ સિંહે એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો હતો. આ દરમિયાન, અભિષેક શર્માએ પોતે પોતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે અપડેટ આપતા કહ્યું હતું કે તે પહેલા કરતાં વધુ સારું અનુભવી રહ્યો છે. તેણે એ પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે તેનું વજન થોડું ઓછું થયું છે.
જો અભિષેક શર્મા નહીં રમે, તો કોને તક મળશે?
નામિબિયા સામે ટોસ દરમિયાન, સૂર્યકુમાર યાદવે જાહેરાત કરી કે અભિષેક શર્માની તબિયત સારી નથી અને તે એક-બે મેચ ગુમાવી શકે છે. તેણે શર્માની જગ્યાએ સંજુ સેમસનને ટીમમાં સામેલ કર્યો. સેમસનની શરૂઆત સારી હતી પણ તે મોટો સ્કોર કરી શક્યો નહીં. જો અભિષેક ફિટ ન હોય, તો સેમસન પાકિસ્તાન સામે રમી શકે છે.
