IND vs PAK U19 Asia Cup Final: એશિયા કપની ફાઈનલમાં ભારતની મોટી હાર, પાકિસ્તાને 191 રનથી હરાવ્યું
અંડર-19એશિયા કપની ફાઇનલમાં ટીમ ઇન્ડિયા 156 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.
Published : December 21, 2025 at 1:11 PM IST|
Updated : December 21, 2025 at 5:46 PM IST
IND vs PAK U19 Asia Cup Final:અંડર-19 એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા પાકિસ્તાને આઠ વિકેટે 347 રન બનાવ્યા હતા. પાકિસ્તાનના ઓપનિંગ બેટ્સમેન સમીર મિન્હાસે માત્ર 113 બોલમાં 172 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. અહેમદ હુસૈને પણ 56 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, ભારતીય ટીમ 26.2 ઓવરમાં 156 રન બનાવીને ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. આ મેચમાં ભારત તરફથી દીપેશ દેવેન્દ્રને સૌથી વધુ 36 રન બનાવ્યા. વૈભવ સૂર્યવંશીએ નિરાશ કર્યા અને 26 રન બનાવ્યા.
બંને ટીમો અગાઉ લીગ તબક્કામાં એકબીજા સામે આવી હતી, જ્યાં ભારતે તે મેચ જીતી હતી. તે મેચમાં, ડાબોડી બોલર મોહમ્મદ સૈયમે ભારત માટે થોડી મુશ્કેલી ઉભી કરી હતી. જો કે, એરોન જ્યોર્જે કમાન સંભાળી, અને કનિષ્ક ચૌહાણની મદદથી, ભારત સારો સ્કોર બનાવવામાં સફળ રહ્યું. ત્યારબાદ તેણે દિપેશ સાથે છ વિકેટ લઈને પાકિસ્તાનને 150 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું, અને 90 રનથી વિજય મેળવ્યો.
𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐡𝐞 #𝐃𝐏𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐌𝐞𝐧𝐬𝐔𝟏𝟗𝐀𝐬𝐢𝐚𝐂𝐮𝐩𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 💚🇵🇰#ACC pic.twitter.com/rqWLgdE6yR— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) December 21, 2025
𝐑𝐮𝐭𝐡𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐚𝐜𝐫𝐨𝐬𝐬 𝐝𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬. 𝐂𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐢𝐭 𝐦𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐞𝐝.— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) December 21, 2025
The Men in Green are the champions of the #DPWorldMensU19AsiaCup2025 🏆#GrandFinale #INDvPAK #ACC pic.twitter.com/QdUgaNVVFv
બંને ટીમોની ફાઇનલ સુધીની સફર:
બંને ટીમોની ફાઇનલ સુધીની સફર વિશે વાત કરીએ તો, ભારતે ગ્રુપ સ્ટેજમાં UAE, પાકિસ્તાન અને મલેશિયાને હરાવ્યા હતા. ટુર્નામેન્ટની પહેલી સેમિફાઇનલમાં, તેઓએ શ્રીલંકાને હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. પાકિસ્તાને UAE અને મલેશિયા સામેની તેમની ગ્રુપ સ્ટેજ મેચો પણ જીતી હતી પરંતુ ભારત સામે હારી ગયું હતું. અંડર-19 એશિયા કપની બીજી સેમિફાઇનલમાં પાકિસ્તાને બાંગ્લાદેશ સામે રમી હતી, જેમાં મેચ જીતીને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું.
अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का चयन किया।— 𝘼𝙠𝙖𝙨𝙝 (@iamAkashAU) December 21, 2025
इससे पहले ग्रुप स्टेज के मैच में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी।#IndVsPak #U19AsiaCup pic.twitter.com/F4aKew2XL3
ભારતની ટીમ: આયુષ મ્હાત્રે (કેપ્ટન), વૈભવ સૂર્યવંશી, એરોન જ્યોર્જ, વિહાન મલ્હોત્રા, વેદાંત ત્રિવેદી, અભિજ્ઞાન કુંડુ (વિકેટકીપર), કનિષ્ક ચૌહાણ, હેનીલ પટેલ, ખિલાન પટેલ, દિપેશ દેવેન્દ્રન, કિશન કુમાર સિંહ
પાકિસ્તાનની ટીમ: સમીર મિન્હાસ, ઉસ્માન ખાન, અહેમદ હુસૈન, ફરહાન યુસુફ (કેપ્ટન), હમઝા ઝહૂર (વિકેટકીપર), હુઝૈફા અહસાન, નકાબ શફીક, મોહમ્મદ શયાન, અલી રઝા, અબ્દુલ સુભાન, મોહમ્મદ સ્યામ
આ પણ વાંચો: