ETV Bharat / sports

IND vs PAK U19 Asia Cup Final: એશિયા કપની ફાઈનલમાં ભારતની મોટી હાર, પાકિસ્તાને 191 રનથી હરાવ્યું

અંડર-19એશિયા કપની ફાઇનલમાં ટીમ ઇન્ડિયા 156 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.

IND vs PAK U19 Asia Cup Final
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે અંડર-19 એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 21, 2025 at 1:11 PM IST

|

Updated : December 21, 2025 at 5:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs PAK U19 Asia Cup Final:અંડર-19 એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા પાકિસ્તાને આઠ વિકેટે 347 રન બનાવ્યા હતા. પાકિસ્તાનના ઓપનિંગ બેટ્સમેન સમીર મિન્હાસે માત્ર 113 બોલમાં 172 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. અહેમદ હુસૈને પણ 56 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, ભારતીય ટીમ 26.2 ઓવરમાં 156 રન બનાવીને ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. આ મેચમાં ભારત તરફથી દીપેશ દેવેન્દ્રને સૌથી વધુ 36 રન બનાવ્યા. વૈભવ સૂર્યવંશીએ નિરાશ કર્યા અને 26 રન બનાવ્યા.

બંને ટીમો અગાઉ લીગ તબક્કામાં એકબીજા સામે આવી હતી, જ્યાં ભારતે તે મેચ જીતી હતી. તે મેચમાં, ડાબોડી બોલર મોહમ્મદ સૈયમે ભારત માટે થોડી મુશ્કેલી ઉભી કરી હતી. જો કે, એરોન જ્યોર્જે કમાન સંભાળી, અને કનિષ્ક ચૌહાણની મદદથી, ભારત સારો સ્કોર બનાવવામાં સફળ રહ્યું. ત્યારબાદ તેણે દિપેશ સાથે છ વિકેટ લઈને પાકિસ્તાનને 150 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું, અને 90 રનથી વિજય મેળવ્યો.

બંને ટીમોની ફાઇનલ સુધીની સફર:

બંને ટીમોની ફાઇનલ સુધીની સફર વિશે વાત કરીએ તો, ભારતે ગ્રુપ સ્ટેજમાં UAE, પાકિસ્તાન અને મલેશિયાને હરાવ્યા હતા. ટુર્નામેન્ટની પહેલી સેમિફાઇનલમાં, તેઓએ શ્રીલંકાને હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. પાકિસ્તાને UAE અને મલેશિયા સામેની તેમની ગ્રુપ સ્ટેજ મેચો પણ જીતી હતી પરંતુ ભારત સામે હારી ગયું હતું. અંડર-19 એશિયા કપની બીજી સેમિફાઇનલમાં પાકિસ્તાને બાંગ્લાદેશ સામે રમી હતી, જેમાં મેચ જીતીને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું.

ભારતની ટીમ: આયુષ મ્હાત્રે (કેપ્ટન), વૈભવ સૂર્યવંશી, એરોન જ્યોર્જ, વિહાન મલ્હોત્રા, વેદાંત ત્રિવેદી, અભિજ્ઞાન કુંડુ (વિકેટકીપર), કનિષ્ક ચૌહાણ, હેનીલ પટેલ, ખિલાન પટેલ, દિપેશ દેવેન્દ્રન, કિશન કુમાર સિંહ

પાકિસ્તાનની ટીમ: સમીર મિન્હાસ, ઉસ્માન ખાન, અહેમદ હુસૈન, ફરહાન યુસુફ (કેપ્ટન), હમઝા ઝહૂર (વિકેટકીપર), હુઝૈફા અહસાન, નકાબ શફીક, મોહમ્મદ શયાન, અલી રઝા, અબ્દુલ સુભાન, મોહમ્મદ સ્યામ

આ પણ વાંચો:

  1. T20 World cup માટે ટીમ ઇન્ડિયાનું થયું એલાન; શુભમન ગિલ બહાર, બાપુ બન્યા વાઇસ કેપ્ટન
  2. અમદાવાદમાં ખાનગી યુનિ.ના દીક્ષાંત સમારોહમાં પહોંચ્યો સૂર્યકુમાર યાદવ, નવી ઈનિંગ્સ શરૂ કરતા વિદ્યાર્થીઓને શું મેસેજ આપ્યો?
Last Updated : December 21, 2025 at 5:46 PM IST

TAGGED:

IND VS PAK U19 ASIA CUP
IND VS PAK
ASIA CUP FINAL 2025
IND VS PAK U19 ASIA CUP FINAL 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.