ભારત-પાકિસ્તાન ફાઇનલમાં ભારે વિવાદ: એક પણ બોલ ફેંકાયો નહીં, છતાં પાકિસ્તાન ચેમ્પિયન બન્યું
IND VS PAK BLIND CRICKET: વરસાદને કારણે એશિયા કપ 2026 ની ફાઇનલ રદ થવા છતાં, પાકિસ્તાનને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યા બાદ ભારતે સમારોહનો બહિષ્કાર કર્યો.
Published : November 20, 2026 at 7:20 PM IST
IND VS PAK BLIND CRICKET: મેદાન પર વિવાદ વિના ભારત અને પાકિસ્તાનની ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે મુકાબલો ભાગ્યે જ થાય છે. આ વખતે, મેન્સ બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટ એશિયા કપ 2026 ની ફાઇનલને લઈને એક મોટો વિવાદ ઉભો થયો છે. 20 નવેમ્બર, શુક્રવારના રોજ બાંગ્લાદેશના ઢાકામાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાયેલી ફાઇનલમાં સતત વરસાદને કારણે એક પણ બોલ ફેંકાઈ શક્યો નહીં. ટોસ વિના મેચ રદ કરવામાં આવી હતી. આમ છતાં, મેચ રેફરીએ શ્રેષ્ઠ નેટ રન રેટના આધારે પાકિસ્તાનને ટુર્નામેન્ટનો એકમાત્ર વિજેતા જાહેર કર્યો. આ એકપક્ષીય નિર્ણયથી ભારતીય ટીમ અને ક્રિકેટ એસોસિએશન ફોર ધ બ્લાઇન્ડ ઇન ઇન્ડિયા (CABI) ખૂબ જ ગુસ્સે થયા છે. વિરોધમાં, ભારતીય ખેલાડીઓએ ટ્રોફી સમારંભનો બહિષ્કાર કર્યો અને પાકિસ્તાનને એકમાત્ર ચેમ્પિયન તરીકે સ્વીકારવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો.
આખો વિવાદ કેવી રીતે શરૂ થયો?
ઢાકામાં રમાયેલી ફાઇનલ મેચ સવારથી જ વરસાદથી ઘેરાયેલી હતી. ભીના મેદાન અને સતત વરસાદને કારણે, અમ્પાયરોએ ટોસ વિના ફાઇનલ રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો. નિયમો અનુસાર, જ્યારે ફાઇનલ મેચ રદ કરવામાં આવે છે, ત્યારે બંને ફાઇનલિસ્ટને સંયુક્ત વિજેતા જાહેર કરવામાં આવે છે. વર્લ્ડ બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટ કાઉન્સિલની ટેકનિકલ કમિટી શરૂઆતમાં ભારત અને પાકિસ્તાનને સંયુક્ત વિજેતા જાહેર કરવા સંમત થઈ હતી, પરંતુ પછી મેચ રેફરીએ ગ્રુપ સ્ટેજમાં વધુ સારા રન રેટને ટાંકીને પાકિસ્તાનને એકમાત્ર ચેમ્પિયન અને ભારતને રનર-અપ જાહેર કર્યું.
The trophy was awarded to Pakistan without the final being played. WBCC President and Pakistan Blind Cricket Council President Sultan Shah overruled the WBCC Technical Committee’s decision to declare joint winners, forcing the match referee to announce the same decision. https://t.co/XHoRsSo48D— Cricket Association for the Blind in India (CABI) (@blind_cricket) November 20, 2026
WBCC પ્રમુખ પર નિર્ણય ઉલટાવાનો આરોપ
CABI એ આ સમગ્ર મામલામાં મેચ અધિકારીઓની નિષ્પક્ષતા પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. CABI નો આરોપ છે કે WBCC ના પ્રમુખ અને પાકિસ્તાન બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (PBCC) ના વડા સુલતાન શાહ અને ટેકનિકલ કમિટીના ડિરેક્ટરે મેચ રેફરી અને અમ્પાયરો પર સમિતિના પ્રારંભિક નિર્ણયને ઉલટાવા માટે દબાણ કર્યું હતું. ભારતીય કેપ્ટન ટી. દુર્ગા રાવે પણ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે રેફરીએ તેમને ફોન કરીને સીધી જાણ કરી હતી કે રન રેટના આધારે પાકિસ્તાનને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવી રહ્યું છે. વિરોધમાં, સમગ્ર ભારતીય ટીમ પ્રેઝન્ટેશન સમારોહમાંથી બહાર નીકળી ગઈ.
નિયમોને ટાંકીને ભારતે સંયુક્ત વિજેતાની માંગણી કરી
CABIના અધ્યક્ષ ડૉ. મહંતેશ જી. કિવદસનવરે આ નિર્ણયને ભારતીય ખેલાડીઓ માટે ઘોર અન્યાય અને શરમજનક ગણાવ્યો છે. ટૂર્નામેન્ટના ટેકનિકલ નિયમોના સેક્શન 27ને ટાંકીને સંસ્થાએ કહ્યું કે ફાઈનલ ટાઈ અથવા કેન્સલ થવાની સ્થિતિમાં રન રેટના આધારે કોઈપણ ટીમને વિજેતા બનાવવાની કોઈ જોગવાઈ નથી. ભારતે 2016માં રમાયેલી છેલ્લી એડિશનમાં ટાઈટલ જીત્યું હતું અને આ વખતે પણ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન તરીકે હાર્યા વિના ફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું. CABIએ માંગ કરી છે કે પાકિસ્તાનને એકમાત્ર ચેમ્પિયન બનાવવાનો નિર્ણય તાત્કાલિક પાછો ખેંચી લેવામાં આવે અને બંને ટીમોને સંયુક્ત વિજેતા જાહેર કરવામાં આવે.
પાકિસ્તાન સાથે ભવિષ્યમાં મેચો ન રમવાની ચેતવણી
આ વિવાદ હવે વધ્યો છે. CABI સચિવ શૈલેન્દ્રએ ઇન્ડિયા ટુડે સાથે વાત કરતા સ્પષ્ટપણે ચેતવણી આપી હતી કે જ્યાં સુધી વાજબી ઉકેલ ન આવે અને ભારતને સંયુક્ત ચેમ્પિયનનો દરજ્જો ન મળે ત્યાં સુધી ભારતીય બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટ ટીમ પાકિસ્તાન સામે ભવિષ્યની કોઈપણ મેચ રમશે નહીં.
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