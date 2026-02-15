ભારત-પાકિસ્તાન મેચમાં વરસાદ બનશે વિલન? કોલંબોના હવામાન અહેવાલમાં ખુલાસો થયો
આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેનો મહા મુકાબલો કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે, આ મેચની બધા આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
Published : February 15, 2026 at 1:20 PM IST
IND VS PAK: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની મેચ 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ મેચ છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી સતત ચર્ચાનો વિષય બની રહી છે, પાકિસ્તાને શરૂઆતમાં મેચનો બહિષ્કાર કર્યો હતો અને પછી પોતાના નિર્ણય પર યુ-ટર્ન લીધો હતો, જેના કારણે ચર્ચામાં વધુ વધારો થયો હતો. બંને ટીમોએ મેચના એક દિવસ પહેલા કોલંબો સ્ટેડિયમમાં પ્રેક્ટિસ કરી હતી, તેમની તૈયારીઓને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું હતું. વરસાદે મેચ માટે પણ મોટો ખતરો ઉભો કર્યો છે, મેચ રદ થવાની શક્યતા છે. આમ, આગામી 24 કલાકમાં હવામાન કેવું રહેશે તે જોવા માટે બધાની નજર કોલંબોના હવામાન પર છે.
આજે કોલંબોમાં દિવસભર વરસાદની શક્યતા
શ્રીલંકાના કોલંબોમાં હવામાન અંગે, બીબીસી વેધર રિપોર્ટમાં મેચ શરૂ થવાના પાંચ કલાક પહેલા 40 થી 48 ટકા વરસાદની શક્યતા છે. સાંજે 7 વાગ્યે, જ્યારે મેચ શરૂ થવાનું છે, ત્યારે આ શક્યતા વધીને 57 ટકા થઈ જશે. જોકે, તે પછી, તે ઘટીને લગભગ 18 ટકા થવાની શક્યતા છે. એક્યુવેધર રિપોર્ટ અનુસાર બપોરે 1 વાગ્યા સુધી કોલંબોમાં વરસાદની શક્યતા 59 ટકા છે, પરંતુ તે પછી તે સતત ઘટશે. સાંજે 6 વાગ્યાથી વરસાદની શક્યતા નોંધપાત્ર રીતે ઘટીને 9 ટકા થવાની આગાહી છે. જોકે, આ સમય દરમિયાન વારંવાર વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે.
🚨Forecast worsens for high-voltage #INDvsPPAK clash as rain percentage rises🚨— SPORTS WorldZ 🏏 (@Cricket_World45) February 15, 2026
Dark clouds may gather on Sunday, keeping fans on edge ahead of the match🌥️
Despite a rain threat looming over previous contests in tournament, none have been excessively affected by rain. pic.twitter.com/hX73x0Ve9H
આર પ્રેમદાસામાં ડ્રેનેજ સિસ્ટમમાં સુધારો થયો
જો ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ શરૂ થવા દરમિયાન અથવા તે પહેલાં વરસાદ પડે અને સમયસર બંધ થઈ જાય, તો મેદાન તૈયાર કરવામાં વધુ સમય લાગશે નહીં. કોલંબોના આર પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં ખૂબ જ સારી ડ્રેનેજ સિસ્ટમ છે, જેમાં વરસાદ પડે ત્યારે આખું મેદાન કવરથી ઢંકાયેલું હોય છે, જેનાથી ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફ માટે મેદાનમાંથી પાણી કાઢવાનું સરળ બને છે અને મેચ ઝડપથી ફરી શરૂ કરવામાં મદદ મળે છે.
