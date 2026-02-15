ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટને 'નો હેન્ડ શેક' પોલીસી ચાલુ રાખી, સૂર્યકુમારે સલમાન આગાની સાથે હાથ ના મિલાવ્યો
મેચ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ દરમિયાન સલમાન અલી આગા સાથે હાથ મિલાવ્યા ન હતા.
Published : February 15, 2026 at 8:04 PM IST
INDIA VS PAKISTAN: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની હાઇ વોલ્ટેજ મેચ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કોલંબોમાં રમાઈ રહી છે. T20 વર્લ્ડ કપમાં બંને ટીમો 9મી વખત એકબીજા સામે આવી છે. જ્યારે પણ ભારત અને પાકિસ્તાનની ટીમો ક્રિકેટના મેદાન પર એકબીજા સામે આવે છે, ત્યારે બંને દેશોના ક્રિકેટ ચાહકોમાં આ મેચને લઈને ભારે ઉત્સાહ જોવા મળે છે. આ મેચ પહેલા, દરેકના મનમાં એક પ્રશ્ન હતો કે શું સૂર્યકુમાર યાદવ આ મેચમાં ટોસ દરમિયાન પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સાથે હાથ મિલાવશે કે નહીં, તો ચાલો તમને જણાવી દઈએ કે ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટને નો હેન્ડ શેક નીતિ ચાલુ રાખી છે. તેમણે પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સલમાન અલી આગા સાથે હાથ મિલાવ્યો ન હતો.
સૂર્યકુમાર યાદવે પાકિસ્તાની કેપ્ટનની અવગણના કરી
ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ દરમિયાન પાકિસ્તાની કેપ્ટનની સંપૂર્ણ અવગણના કરી. તેણે તેની તરફ જોયું પણ નહીં. ટોસ પછી, બંને કેપ્ટનોએ ટોસ પ્રેઝન્ટર સાથે વાત કરી અને પોતાના ડગઆઉટમાં પાછા ફર્યા. પાકિસ્તાને ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો.
ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટને પણ એશિયા કપ દરમિયાન હાથ મિલાવ્યા હતા
નોંધનીય છે કે 2025ના એશિયા કપ દરમિયાન હાથ મિલાવાનો વિવાદ શરૂ થયો હતો, જ્યારે પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા બાદ ભારતીય ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. એશિયા કપમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મેચ હતી. ત્રણેય વખત, તેમણે પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ ન મિલાવવાનો પ્રોટોકોલ જાળવી રાખ્યો હતો. ત્યારબાદ, ફક્ત સિનિયર ટીમ જ નહીં પરંતુ જુનિયર ટીમે પણ નો-હેન્ડશેક નીતિનું પાલન કર્યું. ભારતીય કેપ્ટને આ મેચમાં પણ આ જ નીતિ ચાલુ રાખી.
પાકિસ્તાનના કેપ્ટને હાથ મિલાવા અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું હતું
IND vs PAK મેચ પહેલા, પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સલમાન અલી આગાને એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન હાથ મિલાવા વિશે પૂછવામાં આવ્યું હતું. આગાએ કહ્યું હતું કે ક્રિકેટ રમતની ભાવનાથી રમવું જોઈએ. તેમનો વ્યક્તિગત અભિપ્રાય મહત્વનો ન હોઈ શકે, પરંતુ ક્રિકેટ હંમેશા જે રીતે રમાય છે તે રીતે રમવું જોઈએ. શું કરવું તે તેમના પર નિર્ભર છે. જોકે, ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું, "મેચના સમય પર છોડી દો. મેચ પહેલા તમને ખબર પડશે."
